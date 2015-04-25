Norton AntiVirus 2014 21.1.0.18 скачать бесплатно для Windows 7

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Eva, (Norton AntiVirus 2013 20.0.0.39)

klass

04:22:29, 13-11-2013 1. Добавил:, (Norton AntiVirus 2013 20.0.0.39)klass

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Norton AntiVirus История версий

Norton AntiVirus 2014 21.1.0.18 добавлена: 25-04-2015

Norton AntiVirus - новая версия популярной антивирусной программы. Norton AntiVirus имеет приятный интерфейс и удобные настройки. Автоматически, не прерывая вашу работу, обезвреживает все виды вирусов, троянов, червей, шпионских модулей, защищает компьютер во время работы в интернете, проверяет электронную почту и загружаемые из сети файлы, и многое другое.Norton всегда считали синонимом безопасности. Программы компании уже годами пользуются спросом миллионов компьютерных пользователей со всего мира.По словам создателей нового Norton Antivirus, установка программы проходит быстрее, усовершенствован механизм обновления базы данных, благодаря которому компьютер остается под защитой и работает без сбоев. Утилита действительно оправдала ожидания. Меня всегда смущали антивирусы, которые потребляют много памяти и досаждают назойливыми уведомлениями, но Norton Antivirus отличается от конкурентов. Помимо быстрой трехшаговой установки разработчики предусмотрели минимальную нагрузку на систему. Кроме того, в новой версии есть “Silent Mode” (тихий режим), при активации которого отключаются все уведомления и сигналы тревоги, что особенно пригодится при срочной работе.Интерфейс новой версии Norton Antivirus полностью преобразился. Утилита теперь содержит параметры конфигурации: с их помощью можно настроить действия программы, в том числе указать наблюдаемые элементы (почта, мессенджеры и т.д.) и время автоматического сканирования.С другой стороны, в обновленном стиле Norton Antivirus не столь информативен. В попытке упростить интерфейс создатели несколько перестарались, и утилита теперь не отображает ранее доступные данные. Более того, чтобы испытать антивирус в течение 15 дней, необходимо зарегистрировать бесплатный аккаунт Norton.Norton Antivirus – простая и эффективная программа для защиты системы от вирусов, червей и других угроз. Скачать Norton AntiVirus бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Norton AntiVirusдобавлена: 05-05-2012Norton AntiVirusдобавлена: 28-07-2011Norton AntiVirusдобавлена: 25-05-2011Norton AntiVirusдобавлена: 06-05-2011