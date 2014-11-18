McAfee AVERT Stinger 12.1.0.1208 скачать бесплатно для Windows 7

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McAfee AVERT Stinger 12.1.0.1208
Бесплатная автономная утилита для распознавания и удаления специфических видов вирусов.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 5752

ОС: Win2000, Win2003, Win7 x32, Win7 x64, Win8 x32, Win8 x64, WinVista, WinXP

Размер: 10.14 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,139

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Описание

 Stinger – автономная программа для распознавания и удаления специфических вирусов.

 McAfee AVERT Stinger представляет собой инструмент, с помощью которого администратор или пользователь может очистить систему от нескольких видов вирусов, однако полноценную антивирусную защиту программа обеспечить не сможет.

 В основу Stinger заложена передовая технология сканирования, включая проверку процессов и файлов DAT с цифровой подписью. Скорость сканирования системы также оптимизирована.

Скачать McAfee AVERT Stinger бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать McAfee AVERT Stinger (10.14 Мб)


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McAfee AVERT Stinger История версий

McAfee AVERT Stinger 12.1.0.1208 добавлена: 18-11-2014
McAfee AVERT Stinger 12.1.0.798 добавлена: 21-02-2014
McAfee AVERT Stinger 12.1.0.791 добавлена: 17-02-2014
McAfee AVERT Stinger 11.0.0.456 добавлена: 31-07-2013
McAfee AVERT Stinger 11.0.0.276 добавлена: 03-05-2013




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