McAfee AVERT Stinger 12.1.0.1208 скачать бесплатно для Windows 7

Разработчик: McAfee
Лицензия: Freeware
Цена: $0
Просмотров: 5752
ОС: Win2000, Win2003, Win7 x32, Win7 x64, Win8 x32, Win8 x64, WinVista, WinXP
Размер: 10.14 Мб
Версия от: 18-11-2014
Скачали:: 1,139
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Stinger – автономная программа для распознавания и удаления специфических вирусов.
McAfee AVERT Stinger представляет собой инструмент, с помощью которого администратор или пользователь может очистить систему от нескольких видов вирусов, однако полноценную антивирусную защиту программа обеспечить не сможет.
В основу Stinger заложена передовая технология сканирования, включая проверку процессов и файлов DAT с цифровой подписью. Скорость сканирования системы также оптимизирована.
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