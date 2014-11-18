McAfee AVERT Stinger 12.1.0.1208 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Stinger – автономная программа для распознавания и удаления специфических вирусов.

McAfee AVERT Stinger представляет собой инструмент, с помощью которого администратор или пользователь может очистить систему от нескольких видов вирусов, однако полноценную антивирусную защиту программа обеспечить не сможет.

В основу Stinger заложена передовая технология сканирования, включая проверку процессов и файлов DAT с цифровой подписью. Скорость сканирования системы также оптимизирована.

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McAfee AVERT Stinger История версий

McAfee AVERT Stinger 12.1.0.1208 добавлена: 18-11-2014

Скачать McAfee AVERT Stinger бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.McAfee AVERT Stingerдобавлена: 21-02-2014McAfee AVERT Stingerдобавлена: 17-02-2014McAfee AVERT Stingerдобавлена: 31-07-2013McAfee AVERT Stingerдобавлена: 03-05-2013