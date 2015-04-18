Malwarebytes Anti-Malware 2.1.4 скачать бесплатно для Windows 7

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Malwarebytes Anti-Malware 2.1.4 популярные
Malwarebytes Anti-Malware – бесплатная и на удивление эффективная защитная система. Оперативно производится очистка компьютера – быстрое сканирование занимает около 10 минут.

Общая оценка:

(5) голосов:14
Пользователи:

голосов:1
Посетители:

голосов:13

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 28182

ОС: Win2000, Win2003, Win7 x32, Win8 x32, Win8 x64, WinVista, WinXP

Размер: 20.54 Мб

Версия от:

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Комментарии (1)

Скачали:: 10,039

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Malwarebytes Anti-Malware 2.1.4 скриншот

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Описание

Malwarebytes Anti-Malware – бесплатная и на удивление эффективная защитная система. Оперативно производится очистка компьютера – быстрое сканирование занимает около 10 минут. Опытом доказано, что эвристическая система пакета способна отличить действительно опасное приложение от ложной тревоги.
  
   Кроме того, утилита включает несколько функций. В их число входят сканирование нескольких дисководов, поддержка контекстного меню, в том числе скан отдельных файлов по требованию, а также опция FileAssassin в разделе More Tools, для удаления заблокированных файлов. Интерфейс прост, но нагляден и приятно смотрится. Вкладки находятся под логотипом. Функции рационально распределяются между ними. После установки открывается журнал изменений, и предлагается выполнить обновление файла дефиниций.
  
  Защита системы в реальном времени, а также расписание сканов и обновлений доступны только в платной версии. В целом, Malwarebytes Anti-Malware – эффективная и простая утилита для очистки компьютера от вредоносного ПО. Скачать Malwarebytes Anti-Malware бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Malwarebytes Anti-Malware (20.54 Мб)


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Комментарии.


1. Добавил: Кандиман, (Malwarebytes Anti-Malware 1.51.1.1800)
я пользовался этой программой и скажу следующее-хорошая!удобно что можно как быстрое сканирование включить вручную так и полное.правда при полном сканировании это длительный процесс
15:40:49, 29-10-2012

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Malwarebytes Anti-Malware История версий

Malwarebytes Anti-Malware 2.1.4 добавлена: 18-04-2015
Malwarebytes Anti-Malware 1.51.1.1800 добавлена: 15-07-2011
Malwarebytes Anti-Malware 1.50.1 добавлена: 21-12-2010
Malwarebytes Anti-Malware 1.50 добавлена: 01-12-2010
Malwarebytes Anti-Malware 1.45 добавлена: 30-03-2010




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