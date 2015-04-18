Malwarebytes Anti-Malware 2.1.4 скачать бесплатно для Windows 7

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Кандиман, (Malwarebytes Anti-Malware 1.51.1.1800)

я пользовался этой программой и скажу следующее-хорошая!удобно что можно как быстрое сканирование включить вручную так и полное.правда при полном сканировании это длительный процесс

15:40:49, 29-10-2012 1. Добавил:, (Malwarebytes Anti-Malware 1.51.1.1800)я пользовался этой программой и скажу следующее-хорошая!удобно что можно как быстрое сканирование включить вручную так и полное.правда при полном сканировании это длительный процесс

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Malwarebytes Anti-Malware История версий

Malwarebytes Anti-Malware 2.1.4 добавлена: 18-04-2015

Malwarebytes Anti-Malware – бесплатная и на удивление эффективная защитная система. Оперативно производится очистка компьютера – быстрое сканирование занимает около 10 минут. Опытом доказано, что эвристическая система пакета способна отличить действительно опасное приложение от ложной тревоги.Кроме того, утилита включает несколько функций. В их число входят сканирование нескольких дисководов, поддержка контекстного меню, в том числе скан отдельных файлов по требованию, а также опция FileAssassin в разделе More Tools, для удаления заблокированных файлов. Интерфейс прост, но нагляден и приятно смотрится. Вкладки находятся под логотипом. Функции рационально распределяются между ними. После установки открывается журнал изменений, и предлагается выполнить обновление файла дефиниций.Защита системы в реальном времени, а также расписание сканов и обновлений доступны только в платной версии. В целом, Malwarebytes Anti-Malware – эффективная и простая утилита для очистки компьютера от вредоносного ПО. Скачать Malwarebytes Anti-Malware бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Malwarebytes Anti-Malwareдобавлена: 15-07-2011Malwarebytes Anti-Malwareдобавлена: 21-12-2010Malwarebytes Anti-Malwareдобавлена: 01-12-2010Malwarebytes Anti-Malwareдобавлена: 30-03-2010