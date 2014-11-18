Kaspersky Internet Security 2015 15.0.1.415 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Kaspersky Internet Security - обеспечивает надежную защиту персональных данных компьютера от вирусов, хакерских атак и спама при исключительной простоте установки и эксплуатации. Программа исключает возможность кражи или утечки любой личной информации при несанкционированных попытках проникновения извне.
Новое в защите:
- В состав Kaspersky Internet Security включен компонент Фильтрация активности, совместно с Проактивной защитой и Сетевым экраном реализующий новый универсальный подход к защите системы от любых угроз – как уже существующих, так и еще неизвестных. Количество обращений Kaspersky Internet Security к пользователю значительно уменьшено за счет использования списков доверенных приложений (whitelisting).
- Проверка операционной системы и программного обеспечения на наличие уязвимостей с их последующим устранением поддерживает высокий уровень безопасности системы и тем самым предотвращает проникновение на компьютер вредоносных программ.
- Новые мастеры – Анализ безопасности и Настройка браузера – облегчают поиск и устранение угроз безопасности и уязвимостей в приложениях, установленных на вашем компьютере, параметрах операционной системы и браузера.
- Cкорость реагирования “Лаборатории Касперского” на новые угрозы увеличена за счет использования технологии Kaspersky Security Network, которая собирает данные о заражении компьютеров пользователей и передает ее на серверы “Лаборатории Касперского”.
- Новые инструменты – Мониторинг сети и Анализ сетевых пакетов – облегчают сбор и анализ информации о сетевой активности на вашем компьютере.
- Новый мастер Восстановление после заражения помогает устранить повреждения системы после атаки вредоносного программного обеспечения. Скачать Kaspersky Internet Security бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.
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Комментарии.
1. Добавил: Сергей
, (Kaspersky Internet Security 2015 15.0.1.415)
В этой версии напрочь отвалился kaspersky protection plugin 4.09.130 - не показывает в результатах поиска иконка касперского (желтая, зеленая, красная типа какой сайт опасный а какой безопасный). В поддержку обращался они там что то перемудрили. Короче жду когда исправят.
20:41:34, 31-01-2015
2. Добавил: Remez
, (Kaspersky Internet Security 2014 14.0.0.4651)
KISы-антивирусы экстра-класса , буду всегда пользоваться только этим брэндом , но вот с 2014-м, ребята, при всём уважении к Вам ,чего-то накосячили.
10:20:28, 20-12-2013
3. Добавил: Сергей
, (Kaspersky Internet Security 2013 13.0.1.4088)
Последняя версия программы 13.0.1.4190(f).
20:09:19, 05-04-2013
4. Добавил: Сергей
, (Kaspersky Internet Security 2013 13.0.1.4088)
Kaspersky Internet Security 2013 - Самый лучший антивирус России и Украины!!!
17:03:12, 14-10-2012
5. Добавил: E.Касперский
, (Kaspersky Internet Security 2013 13.0.1.4088)
Я не продаю ключи за СМС
это развод!
Никакой акции нет!
1 пост написал МОШЕННИК
21:13:13, 20-07-2012
6. Добавил: Касперский
, (Kaspersky Internet Security 2013 13.0.0.3333)
Внимание акция: от Лаборатории Касперского. В связи с выходом антивируса касперского 2013 все ключи продаются всего за 10 рублей,ключ на полгода, отправьте смс с текстом ***
И не нужно больше качать ключи из интернета, за 10 рублей ключ на полгода, используйте быстрее пока акция доступна
06:07:00, 01-07-2012
7. Добавил: muxamad
, (Kaspersky Internet Security 2013 13.0.0.3333)
klass
08:09:22, 09-06-2012
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Kaspersky Internet Security
История версий
Kaspersky Internet Security 2015 15.0.1.415 добавлена: 18-11-2014
Kaspersky Internet Security 2014 14.0.0.4651
добавлена: 31-07-2013
Kaspersky Internet Security 2013 13.0.1.4088
добавлена: 20-07-2012
Kaspersky Internet Security 2013 13.0.0.3333
добавлена: 28-05-2012
Kaspersky Internet Security 2013 13.0.0.3256
добавлена: 16-05-2012