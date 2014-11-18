Kaspersky Internet Security 2015 15.0.1.415 скачать бесплатно для Windows 7

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Kaspersky Internet Security 2015 15.0.1.415 популярные Рекомендовать
Kaspersky Internet Security - обеспечивает надежную защиту персональных данных компьютера от вирусов, хакерских атак и спама при исключительной простоте установки и эксплуатации.

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 59.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 250899

ОС: Win2000, Win2003, Win7 x32, Win8 x32, Win8 x64, WinVista, WinXP

Размер: 195 Мб

Версия от:

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Комментарии (7)

Скачали:: 75,261

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Описание

Kaspersky Internet Security - обеспечивает надежную защиту персональных данных компьютера от вирусов, хакерских атак и спама при исключительной простоте установки и эксплуатации. Программа исключает возможность кражи или утечки любой личной информации при несанкционированных попытках проникновения извне.
  
   Новое в защите:
  - В состав Kaspersky Internet Security включен компонент Фильтрация активности, совместно с Проактивной защитой и Сетевым экраном реализующий новый универсальный подход к защите системы от любых угроз – как уже существующих, так и еще неизвестных. Количество обращений Kaspersky Internet Security к пользователю значительно уменьшено за счет использования списков доверенных приложений (whitelisting).
  - Проверка операционной системы и программного обеспечения на наличие уязвимостей с их последующим устранением поддерживает высокий уровень безопасности системы и тем самым предотвращает проникновение на компьютер вредоносных программ.
  - Новые мастеры – Анализ безопасности и Настройка браузера – облегчают поиск и устранение угроз безопасности и уязвимостей в приложениях, установленных на вашем компьютере, параметрах операционной системы и браузера.
  - Cкорость реагирования “Лаборатории Касперского” на новые угрозы увеличена за счет использования технологии Kaspersky Security Network, которая собирает данные о заражении компьютеров пользователей и передает ее на серверы “Лаборатории Касперского”.
  - Новые инструменты – Мониторинг сети и Анализ сетевых пакетов – облегчают сбор и анализ информации о сетевой активности на вашем компьютере.
  - Новый мастер Восстановление после заражения помогает устранить повреждения системы после атаки вредоносного программного обеспечения. Скачать Kaspersky Internet Security бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Kaspersky Internet Security (195 Мб)


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Комментарии.


1. Добавил: Сергей, (Kaspersky Internet Security 2015 15.0.1.415)
В этой версии напрочь отвалился kaspersky protection plugin 4.09.130 - не показывает в результатах поиска иконка касперского (желтая, зеленая, красная типа какой сайт опасный а какой безопасный). В поддержку обращался они там что то перемудрили. Короче жду когда исправят.
20:41:34, 31-01-2015

2. Добавил: Remez, (Kaspersky Internet Security 2014 14.0.0.4651)
KISы-антивирусы экстра-класса , буду всегда пользоваться только этим брэндом , но вот с 2014-м, ребята, при всём уважении к Вам ,чего-то накосячили.
10:20:28, 20-12-2013

3. Добавил: Сергей, (Kaspersky Internet Security 2013 13.0.1.4088)
Последняя версия программы 13.0.1.4190(f).
20:09:19, 05-04-2013

4. Добавил: Сергей, (Kaspersky Internet Security 2013 13.0.1.4088)
Kaspersky Internet Security 2013 - Самый лучший антивирус России и Украины!!!
17:03:12, 14-10-2012

5. Добавил: E.Касперский, (Kaspersky Internet Security 2013 13.0.1.4088)
Я не продаю ключи за СМС
это развод!
Никакой акции нет!
1 пост написал МОШЕННИК
21:13:13, 20-07-2012

6. Добавил: Касперский, (Kaspersky Internet Security 2013 13.0.0.3333)
Внимание акция: от Лаборатории Касперского. В связи с выходом антивируса касперского 2013 все ключи продаются всего за 10 рублей,ключ на полгода, отправьте смс с текстом ***
И не нужно больше качать ключи из интернета, за 10 рублей ключ на полгода, используйте быстрее пока акция доступна

06:07:00, 01-07-2012

7. Добавил: muxamad, (Kaspersky Internet Security 2013 13.0.0.3333)
klass
08:09:22, 09-06-2012

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Kaspersky Internet Security История версий

Kaspersky Internet Security 2015 15.0.1.415 добавлена: 18-11-2014
Kaspersky Internet Security 2014 14.0.0.4651 добавлена: 31-07-2013
Kaspersky Internet Security 2013 13.0.1.4088 добавлена: 20-07-2012
Kaspersky Internet Security 2013 13.0.0.3333 добавлена: 28-05-2012
Kaspersky Internet Security 2013 13.0.0.3256 добавлена: 16-05-2012




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