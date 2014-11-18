Kaspersky Internet Security 2015 15.0.1.415 скачать бесплатно для Windows 7

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Комментарии.

Сергей, (Kaspersky Internet Security 2015 15.0.1.415)

В этой версии напрочь отвалился kaspersky protection plugin 4.09.130 - не показывает в результатах поиска иконка касперского (желтая, зеленая, красная типа какой сайт опасный а какой безопасный). В поддержку обращался они там что то перемудрили. Короче жду когда исправят.

20:41:34, 31-01-2015 1. Добавил:, (Kaspersky Internet Security 2015 15.0.1.415)В этой версии напрочь отвалился kaspersky protection plugin 4.09.130 - не показывает в результатах поиска иконка касперского (желтая, зеленая, красная типа какой сайт опасный а какой безопасный). В поддержку обращался они там что то перемудрили. Короче жду когда исправят.

Remez, (Kaspersky Internet Security 2014 14.0.0.4651)

KISы-антивирусы экстра-класса , буду всегда пользоваться только этим брэндом , но вот с 2014-м, ребята, при всём уважении к Вам ,чего-то накосячили.

10:20:28, 20-12-2013 2. Добавил:, (Kaspersky Internet Security 2014 14.0.0.4651)KISы-антивирусы экстра-класса , буду всегда пользоваться только этим брэндом , но вот с 2014-м, ребята, при всём уважении к Вам ,чего-то накосячили.

Сергей, (Kaspersky Internet Security 2013 13.0.1.4088)

Последняя версия программы 13.0.1.4190(f).

20:09:19, 05-04-2013 3. Добавил:, (Kaspersky Internet Security 2013 13.0.1.4088)Последняя версия программы 13.0.1.4190(f).

Сергей, (Kaspersky Internet Security 2013 13.0.1.4088)

Kaspersky Internet Security 2013 - Самый лучший антивирус России и Украины!!!

17:03:12, 14-10-2012 4. Добавил:, (Kaspersky Internet Security 2013 13.0.1.4088)Kaspersky Internet Security 2013 - Самый лучший антивирус России и Украины!!!

E.Касперский, (Kaspersky Internet Security 2013 13.0.1.4088)

Я не продаю ключи за СМС

это развод!

Никакой акции нет!

1 пост написал МОШЕННИК

21:13:13, 20-07-2012 5. Добавил:, (Kaspersky Internet Security 2013 13.0.1.4088)Я не продаю ключи за СМСэто развод!Никакой акции нет!1 пост написал МОШЕННИК

Касперский, (Kaspersky Internet Security 2013 13.0.0.3333)

Внимание акция: от Лаборатории Касперского. В связи с выходом антивируса касперского 2013 все ключи продаются всего за 10 рублей,ключ на полгода, отправьте смс с текстом ***

И не нужно больше качать ключи из интернета, за 10 рублей ключ на полгода, используйте быстрее пока акция доступна



06:07:00, 01-07-2012 6. Добавил:, (Kaspersky Internet Security 2013 13.0.0.3333)Внимание акция: от Лаборатории Касперского. В связи с выходом антивируса касперского 2013 все ключи продаются всего за 10 рублей,ключ на полгода, отправьте смс с текстом ***И не нужно больше качать ключи из интернета, за 10 рублей ключ на полгода, используйте быстрее пока акция доступна

muxamad, (Kaspersky Internet Security 2013 13.0.0.3333)

klass

08:09:22, 09-06-2012 7. Добавил:, (Kaspersky Internet Security 2013 13.0.0.3333)klass

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Kaspersky Internet Security История версий

Kaspersky Internet Security 2015 15.0.1.415 добавлена: 18-11-2014

Kaspersky Internet Security - обеспечивает надежную защиту персональных данных компьютера от вирусов, хакерских атак и спама при исключительной простоте установки и эксплуатации. Программа исключает возможность кражи или утечки любой личной информации при несанкционированных попытках проникновения извне.Новое в защите:- В состав Kaspersky Internet Security включен компонент Фильтрация активности, совместно с Проактивной защитой и Сетевым экраном реализующий новый универсальный подход к защите системы от любых угроз – как уже существующих, так и еще неизвестных. Количество обращений Kaspersky Internet Security к пользователю значительно уменьшено за счет использования списков доверенных приложений (whitelisting).- Проверка операционной системы и программного обеспечения на наличие уязвимостей с их последующим устранением поддерживает высокий уровень безопасности системы и тем самым предотвращает проникновение на компьютер вредоносных программ.- Новые мастеры – Анализ безопасности и Настройка браузера – облегчают поиск и устранение угроз безопасности и уязвимостей в приложениях, установленных на вашем компьютере, параметрах операционной системы и браузера.- Cкорость реагирования “Лаборатории Касперского” на новые угрозы увеличена за счет использования технологии Kaspersky Security Network, которая собирает данные о заражении компьютеров пользователей и передает ее на серверы “Лаборатории Касперского”.- Новые инструменты – Мониторинг сети и Анализ сетевых пакетов – облегчают сбор и анализ информации о сетевой активности на вашем компьютере.- Новый мастер Восстановление после заражения помогает устранить повреждения системы после атаки вредоносного программного обеспечения. Скачать Kaspersky Internet Security бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Kaspersky Internet Securityдобавлена: 31-07-2013Kaspersky Internet Securityдобавлена: 20-07-2012Kaspersky Internet Securityдобавлена: 28-05-2012Kaspersky Internet Securityдобавлена: 16-05-2012