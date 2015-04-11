ESET NOD32 Antivirus 8.0.312.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Комментарии. Все комментарии (29)

root, (ESET NOD32 Antivirus 8.0.312.0)

Свежая база ключей до 2020 года

Keys_ESET_NOD32_2015/2020

Keys_Kaspersky_2015/2020

Keys_Avast_2015/2020

Keys_Avira_2015/2020

Keys_Dr.Web_2015/2020

***antivirus-software.ml/

08:12:25, 27-09-2015 1. Добавил:, (ESET NOD32 Antivirus 8.0.312.0)Свежая база ключей до 2020 годаKeys_ESET_NOD32_2015/2020Keys_Kaspersky_2015/2020Keys_Avast_2015/2020Keys_Avira_2015/2020Keys_Dr.Web_2015/2020***antivirus-software.ml/

gsrg, (ESET NOD32 Antivirus 8.0.312.0)

Ключи для антивируса nod 32 загрузить здесь ******gl/i4Kb5i

10:09:54, 26-07-2015 2. Добавил:, (ESET NOD32 Antivirus 8.0.312.0)Ключи для антивируса nod 32 загрузить здесь ******gl/i4Kb5i

omorov, (ESET NOD32 Antivirus 7.0.28.0 Beta)

пробная версия, защита отличная

14:53:43, 30-12-2014 3. Добавил:, (ESET NOD32 Antivirus 7.0.28.0 Beta)пробная версия, защита отличная

oybek, (ESET NOD32 Antivirus 7.0.28.0 Beta)

sagtov

12:18:59, 08-07-2014 4. Добавил:, (ESET NOD32 Antivirus 7.0.28.0 Beta)sagtov

олексій, (ESET NOD32 Antivirus 7.0.28.0 Beta)

ESET NOD32 Antivirus///...СУПЕР

13:49:33, 08-07-2013 5. Добавил:, (ESET NOD32 Antivirus 7.0.28.0 Beta)ESET NOD32 Antivirus///...СУПЕР

Сергей, (ESET NOD32 Antivirus 6.0.316.0)

Самые тормозящие систему антивирусы это 1. G Data Internet Security. 2. BitDefender Internet Security. 3. Kaspersky Internet Security. У меня стоит Касперский Интернет Секьюрити 2013 очень им доволен. Конфигурация моего ноутбука: процессор AMD64 Atlon X2 1,9 GHz. ОЗУ 2Gb. Видеокарта 128 Мб. Время загрузки 65 секунд, интернет работает быстро. Сильно грузит процессор только во время полной проверки.

20:05:20, 05-04-2013 6. Добавил:, (ESET NOD32 Antivirus 6.0.316.0)Самые тормозящие систему антивирусы это 1. G Data Internet Security. 2. BitDefender Internet Security. 3. Kaspersky Internet Security. У меня стоит Касперский Интернет Секьюрити 2013 очень им доволен. Конфигурация моего ноутбука: процессор AMD64 Atlon X2 1,9 GHz. ОЗУ 2Gb. Видеокарта 128 Мб. Время загрузки 65 секунд, интернет работает быстро. Сильно грузит процессор только во время полной проверки.

Мила, (ESET NOD32 Antivirus 6.0.11.0)

Здрасте, подскажите,кто знает а как сделать что б рекламы не видно было на сайтах, у меня в прошлой версии такая функция автоматически была(потерялась инсталяшка), а в этой нету...или подскажите в какой версии эта функция есть))спасибо

16:55:41, 01-03-2013 7. Добавил:, (ESET NOD32 Antivirus 6.0.11.0)Здрасте, подскажите,кто знает а как сделать что б рекламы не видно было на сайтах, у меня в прошлой версии такая функция автоматически была(потерялась инсталяшка), а в этой нету...или подскажите в какой версии эта функция есть))спасибо

Людмила, (ESET NOD32 Antivirus 6.0.11.0)

Хоть пробная версия на месяц, зато крутая, мне очень нравиться, защита супер.

07:47:56, 19-02-2013 8. Добавил:, (ESET NOD32 Antivirus 6.0.11.0)Хоть пробная версия на месяц, зато крутая, мне очень нравиться, защита супер.

Andrew, (ESET NOD32 Antivirus 6.0.11.0)

Здравствуйте.

Выложил Свежие ключи для NOD32 и Касперского всех версий от Января 2013 года + программа для поиска ключей

*********/files/ncrutbsby

19:08:26, 20-01-2013 9. Добавил:, (ESET NOD32 Antivirus 6.0.11.0)Здравствуйте.Выложил Свежие ключи для NOD32 и Касперского всех версий от Января 2013 года + программа для поиска ключей*********/files/ncrutbsby

alexey, (ESET NOD32 Antivirus 6.0.11.0)

"касперский был есть и будет лучшим антивирусом"-вот только систему он тормозит не слабо...на пентиуме касперский 2013 вообще ставить бессмысленно!!!

04:58:27, 21-12-2012 10. Добавил:, (ESET NOD32 Antivirus 6.0.11.0)"касперский был есть и будет лучшим антивирусом"-вот только систему он тормозит не слабо...на пентиуме касперский 2013 вообще ставить бессмысленно!!!

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ESET NOD32 Antivirus История версий

ESET NOD32 Antivirus 8.0.312.0 добавлена: 10-04-2015

Eset NOD32 - одна из самых популярных антивирусных программ, с чрезвычайно низким использованием системных ресурсов. По результатам тестирования одного из авторитетнейших антивирусных интернет изданий мира "Virus Bulletin" Eset NOD32 признан лучшей антивирусной программой. Вся настройка программы NOD32 осуществляется в специальном Центре управления, где можно задать параметры сканирования файлов, обновления антивирусной базы, настроить автозагрузку и т.д.Обзор программы ESET NOD32 AntivirusВ прошлом у меня были проблемы с вирусами, но я никогда не боялся их. Количество действительно опасных вирусов было сравнительно невелико, и как только появлялся один из них, наиболее информированные пользователи тут же узнавали о нём всю необходимую информацию (вспомните хотя бы One Half). Но это было в прошлом, в настоящее время дела обстоят совсем по-другому.По мере постоянно возрастающего увеличения количества пользователей сети Интернет и не менее постоянного увеличения скорости соединения, измеряющейся уже не в килобитах, а в мегабитах, вирусы тоже продолжали своё развитие. Сегодня существует гораздо больше вирусных семейств, чем раньше, и размножаются они всё быстрее и быстрее с каждым днём, ну и, конечно, количество особо опасных представителей возрастает пропорционально росту самой Сети. Для борьбы с могучим врагом необходимо иметь мощное оружие, поэтому неудивительно, что с каждым днём растут как количественные, так и качественные показатели рынка антивирусных решений.Но эта статья не о самих вирусах, а продукте, предназначенном для их обнаружения и предупреждения других угроз целостности вашей системы. Его полное имя — Антивирусная система NOD32 (NOD32 Antivirus System). В дальнейшем для краткости я буду называть просто NOD32, надеюсь, что читатели не будут против.Но хватит ходить вокруг да около, пора приступать к инсталляции. Программа предлагает три способа установки: "Типичный" (Typical), "Расширенный" (Advanced) и "Эксперт" (Expert). Как обычно, я выбрал тот, который позволяет наиболее полно адаптировать конфигурацию под себя, то есть метод "Эксперт". Для большинства пользователей "Типичного" режима будет вполне достаточно, однако в этой статье я расскажу о последнем способе установки и вы сами сможете увидеть, что теряете.Перед тем, как начать установку NOD32, во избежание программных конфликтов рекомендую деинсталлировать любую имеющуюся на компьютере антивирусную программу.Первая опция — назначение директории для установки приложения, далее следуют настройки интернет-соединения.После них необходимо определить параметры "Автоматического обновления" (Automatic Updates).Настроенная конфигурация по желанию пользователя защищается паролем, большинство уведомлений программы NOD32 можно закрыть для отображения, включив "Тихий режим" (Silent Mode) в окне "Общие настройки" (General Settings).Программа поддерживает два интерфейса: стандартный Windows и настраиваемый Eset (по умолчанию). В том же окне можно выбрать, отображать или скрыть экран-заставку от NOD32."Рассылка уведомлений" (Warning Distribution) может выполняться посредством электронной почты или Windows Messenger. Эта полезная функция помогает быть в курсе деятельности антивируса, даже если вы вдали от своего компьютера. После выбора одного из двух вышеуказанных вариантов рассылки, нужно будет ввести данные учётной записи POP или имя машины, на которую будут приходить уведомления, держите эту информацию под рукой."Система своевременного обнаружения ThreatSense.Net" (ThreatSense.Net Early Warning System) отправляет статистические данные и подозрительные файлы на анализ. Вся отправляемая информация может быть надёжно заблокирована для доступа извне, поэтому можно не беспокоиться о проблеме конфиденциальности. Если не доверять даже антивирусу, на что вообще тогда надеяться?Защита системы в режиме реального времени — старый проверенный метод вирусной профилактики. В прошлом такая функция заметно уменьшала производительность компьютера из-за больших ресурсных затрат, но сегодня она работает гораздо лучше. Если она необходима (а большинству из нас она действительно необходимадля ежедневной защиты), просто отметьте соответствующую опцию.Функцию сканирования по требованию можно встроить в контекстное меню, а ярлык NOD32 поместить на рабочий стол, используя экран "Интеграции сканера по требованию" (On-Demand Scanner Integration).На экране настроек защиты документов Microsoft Office можно включить опцию, отвечающую за обеспечение безопасности документов Office от вирусов и проникновения вредоносных кодов."Интернет-монитор" (Internet Monitor) обеспечивает защиту от угроз, проникающих из Интернета по протоколам HTTP и POP3, и предназначен для рабочих станций, поэтому его не следует включать на серверах (POP-трафик почтового сервера будет заблокирован). Также этот монитор может проверять электронную почту и добавлять уведомления к сообщениям. Почтовый сканер NOD32 имеет специальный встроенный модуль для проверки входящих и исходящих писем Microsoft Outlook.Завершив настройку NOD32 (во время данной установки в режиме "Эксперт" было рассказано о большинстве доступных возможностей), можно двигаться дальше. Конечно, сперва нужно перезагрузить систему, чтобы все модули смогли начать свою работу...После перезагрузки запуск приложений Total Commander, OpenOffice Writer и Maxthon прошёл без значительных задержек, что радует. Общее время запуска системы также не увеличилось.Дважды щёлкнув на ярлыке NOD32, расположенном на панели уведомлений, открываем "Центр управления" (Control Center). Интерфейс предельно прост и удобен для работы, он именно такой, каким и должен быть. В "Центре управления" можно увидеть все те модули, о которых говорится в статье.Рассмотрим подробнее один из них — "Интернет-монитор" (Internet Monitor). Нажав на IMON, мы откроем его окно, где указан статус модуля. От меню настройки модуля нас отделяет один щелчок мышью (конечно же, нужно сделать этот щелчок!). И так для каждого модуля, всё просто, как раз-два-три!Дополнительные функции NOD32? Давайте посмотрим… что может вам пригодиться? Обновления и запланированные проверки? Блокировка попыток проникновения в систему? Карантин для подозрительных файлов? Всё это здесь есть, не беспокойтесь.Остальные функции можно включить во время инсталляции в режиме "Эксперт", как было показано выше, либо при первом запуске программы NOD32. Помимо опций режима "Эксперт" предусмотрен ряд дополнительных возможностей. К примеру, исключения из проверки, эвристический анализ или проверка на наличие рекламного/шпионского программного обеспечения (adware/spyware), подтверждение на автоматическое выполнение той или иной операции и многое другое.Надеюсь, вы уловили суть, остальные возможности можете изучить самостоятельно... NOD32 — быстрый, лёгкий, полностью настраиваемый антивирус, снабжённый функциями для самых требовательных пользователей. Пакет предлагается по очень хорошей цене и единственный совет, который я могу дать - для начала попробовать его бесплатную версию. Скачать ESET NOD32 Antivirus бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.ESET NOD32 Antivirusдобавлена: 15-06-2013ESET NOD32 Antivirusдобавлена: 02-04-2013ESET NOD32 Antivirusдобавлена: 18-05-2012ESET NOD32 Antivirusдобавлена: 07-12-2011