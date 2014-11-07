Avetix Antivirus Free 3.2.5 скачать бесплатно для Windows 7

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Avetix Antivirus Free 3.2.5
Avetix 2014 Antivirus - лучшее средство для защиты от всех видов угроз: вирусов, троянов, сетевых червей, дропперов, шпионских, адварных и прочих вредоносных программ.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: 0 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 1723

ОС: Win 7, Win2000, Win2003, Win7 x32, Win7 x64, Win8, Windows 8, WinServer, WinVista, WinXP

Размер: 17.75 Мб

Версия от:

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Скачали:: 570

Полная информация>>

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Описание

Avetix гарантирует комплексную защиту вашего компьютера, пресекая любые виды угроз, таких как вирусы, сетевые черви, трояны и шпионские программы. Кроме того, он использует технологию Anti-Adware, чтобы заблокировать неожиданные и раздражающие рекламные страницы, открывающиеся в вашем браузере.

Благодаря своим превентивным действиям, Avetix обеспечивает устранение вирусов еще до их появления на вашем компьютере путем проверки подозрительных файлов, ссылок и электронных писем, которые могут нанести вред вашему компьютеру.

Avetix - это антивирусное ПО, которое гарантирует абсолютную и непрерывную защиту во время вашей ежедневной работы за компьютером. В случае вероятной угрозы, Avetix немедленно уведомит вас об этом и сообщит, какие меры необходимо предпринять. Он автоматически определяет любые риски и всегда сообщает о них, пока вы пользуетесь вашим компьютером. Его работа не сказывается на эффективности вашей операционной системы и не замедляет работу процессора, что обеспечивает оптимальную производительность. Скачать Avetix Antivirus Free бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Avetix Antivirus Free (17.75 Мб)




Changes on the new version:
Compatible with Microsoft Windows 8.1

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Avetix Antivirus Free История версий

Avetix Antivirus Free 3.2.5 добавлена: 07-11-2014




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