Avast! Free Antivirus 10.2.2218 скачать бесплатно для Windows 7

Окончательный релиз бесплатного антивируса Avast

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Описание

Программа Avast Free Antivirus – бесплатный антивирус, созданный для использования на домашних компьютерах. Благодаря высоким характеристикам защиты от вирусов и шпионских программ, а также наличию функциональной бесплатной версии, Avast является самым популярным бесплатным антивирусом на сегодняшний день.Существует платная версия программы, однако никто не запрещает скачать бесплатный антивирус Avast Free Antivirus не потратив и копейки. Не стоит думать, что бесплатный – значит плохой. Благодаря постоянным рейтингам антивирусов, программа Avast Free Antivirus является лучшей в своём роде, а по некоторым данным она даже конкурирует с самим Касперским, не уступая в качестве сканирования, и, что не удивительно, в скорости работы.К важным достоинствам антивируса следует отнести модуль проверки электронной почты, сканер избранных файлов, сканирование при загрузке, экран интернет – чатов, а также экран P2P. Есть в этой утилите и всем известный карантин, который служит для изоляции и безопасного хранения подозрительных объектов. При всем этом, для Avast Free Antivirus русская версия уже имеется в установочном файле, поэтому, вместе с простым интерфейсом, вы быстро разберетесь в немногочисленных, но очень эффективных и бесплатных функциях.Установиться программа Avast Free Antivirus на Windows 7 и любой другой операционной системе без каких – либо загвоздок, так как создавался он специально для всего семейства Windows. Причем искать отдельную программу для каждой версии ОС не стоит, так как установочный файл для всех один.Надоело, что взломанный коммерческий антивирус постоянно «ругается» на отсутствие лицензионного ключа и требует купить его для нормальной работы? Забудьте про это! Вам достаточно скачать бесплатный антивирус Avast Free Antivirus и наслаждаться его качественной, бесперебойной, не отвлекающей работой.

Из-за большого числа дополнительных функций новая версия бесплатного антивируса Avast! Free напоминает полноценную систему безопасности.

Программа осуществляет проверку указанных файлов, папок или всей системы по требованию или по расписанию. Сканирование системы во время загрузки Windows обеспечивает возможность проверки компьютера на наличие руткитов, удаление которых невозможно после загрузки драйверов Windows.

Avast! также обеспечивает защиту всех компонентов системы от возможных угроз в реальном времени: выполняется проверка запускаемых программ, просмотренных документов, входящей и исходящей почты, веб-страниц, файлов, загруженных с помощью мессенджера мгновенных сообщений или P2P-клиента, сетевой активности и любых кодов, запускаемых на компьютере.

Не все вредоносные программы можно распознать с абсолютной точностью. На этот случай в avast! предусмотрена функция AutoSandbox (автоматическое отправление в песочницу). Она обеспечивает возможность автоматического запуска любой подозрительной программы в песочнице avast!, где приложение изолируется от операционной системы и не может нанести вред компьютеру.

С помощью нового плагина WebRep пользователь сможет узнать о репутации сайта еще при просмотре результатов поиска, что позволит избежать возможного заражения системы.

Гаджет avast! отображает текущий уровень безопасности системы на рабочем столе. С его помощью можно запустить проверку системы в два клика.

Заключение:

Avast! – многообещающий антивирус, в новой версии которого появилось несколько дополнительных функций.

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Комментарии. Все комментарии (40)

Draude, (Avast! Free Antivirus 10.2.2218)

Антивирус паршивый, сколько компов от заразы вычистил везде он стоял, иногда комп заставляет тормозить, старый аваст был замечательный, а новые версии больше похожи на шутку чем на антивирус. Вирусы пропускает!

22:14:06, 16-02-2016 1. Добавил:, (Avast! Free Antivirus 10.2.2218)Антивирус паршивый, сколько компов от заразы вычистил везде он стоял, иногда комп заставляет тормозить, старый аваст был замечательный, а новые версии больше похожи на шутку чем на антивирус. Вирусы пропускает!

Галина, (Avast! Free Antivirus 9.0.2013)

При установки "Касперского" уменя возникла проблема с "Avast 5 ,что сделать?

03:44:43, 15-06-2014 2. Добавил:, (Avast! Free Antivirus 9.0.2013)При установки "Касперского" уменя возникла проблема с "Avast 5 ,что сделать?

fauna, (Avast! Free Antivirus 9.0.2013)

я бы xCore antivirus посоветовал

03:55:30, 12-04-2014 3. Добавил:, (Avast! Free Antivirus 9.0.2013)я бы xCore antivirus посоветовал

Cергей, (Avast! Free Antivirus 8.0.1489.300 Final)

Честно. Устанавливаю Avast три года. Просто, удобно, надёжно. Нет проблеь. Спасибо.

00:27:41, 20-12-2013 4. Добавил:, (Avast! Free Antivirus 8.0.1489.300 Final)Честно. Устанавливаю Avast три года. Просто, удобно, надёжно. Нет проблеь. Спасибо.

serg1964, (Avast! Free Antivirus 8.0.1480.37 RC2)

хороший антивирус мне нравится

11:38:08, 26-04-2013 5. Добавил:, (Avast! Free Antivirus 8.0.1480.37 RC2)хороший антивирус мне нравится

serg1964, (Avast! Free Antivirus 8.0.1480.37 RC2)

хочу новую версию

11:34:34, 26-04-2013 6. Добавил:, (Avast! Free Antivirus 8.0.1480.37 RC2)хочу новую версию

Инна, (Avast! Free Antivirus 8.0.1480.37 RC2)

Avast cупер

05:19:41, 24-03-2013 7. Добавил:, (Avast! Free Antivirus 8.0.1480.37 RC2)Avast cупер

Иван, (Avast! Free Antivirus 8.0.1475 Beta)

AVAST никогда не подводит.

05:32:11, 07-02-2013 8. Добавил:, (Avast! Free Antivirus 8.0.1475 Beta)AVAST никогда не подводит.

Сня123, (Avast! Free Antivirus 8.0.1475 Beta)

cупер

10:15:52, 15-01-2013 9. Добавил:, (Avast! Free Antivirus 8.0.1475 Beta)cупер

Anna, (Avast! Free Antivirus 7.0.1473 Final)

Avast! Так держать, ты лучший

11:21:03, 27-12-2012 10. Добавил:, (Avast! Free Antivirus 7.0.1473 Final)Avast! Так держать, ты лучший

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Avast! Free Antivirus История версий

Avast! Free Antivirus 10.2.2218 добавлена: 24-04-2015

Скачать Avast! Free Antivirus бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Avast! Free Antivirusдобавлена: 03-03-2015Avast! Free Antivirusдобавлена: 06-02-2014Avast! Free Antivirusдобавлена: 10-05-2013Avast! Free Antivirusдобавлена: 23-02-2013