AdwCleaner 4.202 скачать бесплатно для Windows 7

Избавьте свой компьютер от рекламного и потенциально опасного ПО

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Комментарии.

Федор, (AdwCleaner 3.019)

Спасибо за программу, очень помогла справиться с навязанными окнами. Успехов вам, здоровья и благополучия. С Новым годом.

15:08:24, 28-12-2014 1. Добавил:, (AdwCleaner 3.019)Спасибо за программу, очень помогла справиться с навязанными окнами. Успехов вам, здоровья и благополучия. С Новым годом.

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AdwCleaner История версий

AdwCleaner 4.202 добавлена: 26-04-2015

Пути, коими вредоносные и рекламные программы проникают на компьютер, могут быть самыми разными. Заражение троянским и шпионским ПО чаще всего происходит при посещении пользователем неблагонадежных сайтов, рекламные модули проще всего "подцепить" при установке бесплатных приложений. Удаление всех этих тулбаров, плагинов, hijacker-утилит и рекламных модулей может обернуться для пользователя настоящей головной болью, ведь чаще всего приложения такого рода не имеют собственных деинсталляторов.Для удаления подобного ПО нужны специальные инструменты, из которых одним из лучших считается AdwCleaner. Это приложение было специально разработано для обнаружения и обезвреживания рекламного и нежелательного ПО. AdwCleaner отличается удобством, нетребовательностью к системным и аппаратным ресурсам, не конфликтует с антивирусными программами и не требует установки на жесткий диск. В дополнительных настройках утилита также не нуждается.Проверка системы на предмет вредоносных программ начинается сразу после нажатия кнопки "Scan". В процессе сканирования анализируются важные системные каталоги, а также разделы реестра. AdwCleaner успешно находит и удаляет рекламные модули, браузерные панели, "угонщики" стартовой страницы, подозрительные расширения, остатки приложений, в которых могло содержаться рекламное ПО, зараженные ключи системного реестра.Результаты сканирования выводятся в главном окне утилиты в виде отсортированного списка. В отчет AdwCleaner входят данные о месторасположении опасных объектов, названиях файлов, сервисов, ключей реестра, ярлыков, а также подвергшихся заражению браузеров. Для более удобного изучения результатов сканирования отчет можно открыть в отдельном текстовом файле. Чтобы удалить обнаруженные угрозы достаточно нажать кнопку "Clean". При этом будет запущен процесс очистки, который завершится принудительной перезагрузкой компьютера.Все отмеченные объекты будут помещены в карантин – временную папку AdwCleaner, расположенную в корне системного раздела. Просмотреть, а при необходимости восстановить перемещенные объекты можно с помощью встроенного менеджера. Полное удаление зараженных файлов производится либо вручную, либо с помощью специальной функции, запускаемой нажатием кнопки "Uninstall". Кстати, при этом удаляется и сам исполняемый файл AdwCleaner. Другая особенность утилиты заключается в том, что перед запуском сканирования необходимо закрыть все запущенные приложения.Кроме того перезагрузку после очистки нельзя отменить. Несмотря на то, что утилита считается безопасной, при ее использовании следует соблюдать осторожность. Можно привести немало примеров, когда AdwCleaner удаляла вполне безопасные плагины и приложения, принимая их за опасный объект. С другой стороны, не было ни одного случая, когда утилита удалила бы важный системный компонент или ключ реестра.Скачать AdwCleaner можно бесплатно с сайта www.newestsoft.com или сайта разработчика. В новой мажорной версии был значительно переработан пользовательский интерфейс, добавлена возможность просмотра результатов непосредственно из окна приложения. А вот функция создания исключений, присутствующая в ранних версиях утилиты была удалена. Совместима AdwCleaner с ОС Windows XP, Vista, 7, 8 и 8.1 обеих разрядностей.AdwCleaner - приложений для удаления рекламы, которую добавляют в систему установленные программы, а также всевозможных "тулбаров". Скачать AdwCleaner бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.AdwCleanerдобавлена: 25-02-2015AdwCleanerдобавлена: 21-02-2014