AdwCleaner 4.202 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Защита и Безопасность Антиспам и Антишпионы AdwCleaner   
AdwCleaner 4.202
AdwCleaner – бесплатная утилита для удаления рекламного и потенциально опасного ПО.

Общая оценка:

(5) голосов:1
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 3132

ОС: Win7 x64, Win8 x32, WinVista, WinXP

Размер: 1.18 Мб

Версия от:

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Комментарии (1)

Скачали:: 1,643

Полная информация>>

Скриншоты
AdwCleaner 4.202 скриншот
AdwCleaner 4.202 скриншот
AdwCleaner 4.202 скриншот
AdwCleaner 4.202 скриншот

Скриншоты
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Избавьте свой компьютер от рекламного и потенциально опасного ПО

Пути, коими вредоносные и рекламные программы проникают на компьютер, могут быть самыми разными. Заражение троянским и шпионским ПО чаще всего происходит при посещении пользователем неблагонадежных сайтов, рекламные модули проще всего "подцепить" при установке бесплатных приложений. Удаление всех этих тулбаров, плагинов, hijacker-утилит и рекламных модулей может обернуться для пользователя настоящей головной болью, ведь чаще всего приложения такого рода не имеют собственных деинсталляторов.

Для удаления подобного ПО нужны специальные инструменты, из которых одним из лучших считается AdwCleaner. Это приложение было специально разработано для обнаружения и обезвреживания рекламного и нежелательного ПО. AdwCleaner отличается удобством, нетребовательностью к системным и аппаратным ресурсам, не конфликтует с антивирусными программами и не требует установки на жесткий диск. В дополнительных настройках утилита также не нуждается.

Проверка системы на предмет вредоносных программ начинается сразу после нажатия кнопки "Scan". В процессе сканирования анализируются важные системные каталоги, а также разделы реестра. AdwCleaner успешно находит и удаляет рекламные модули, браузерные панели, "угонщики" стартовой страницы, подозрительные расширения, остатки приложений, в которых могло содержаться рекламное ПО, зараженные ключи системного реестра.

Результаты сканирования выводятся в главном окне утилиты в виде отсортированного списка. В отчет AdwCleaner входят данные о месторасположении опасных объектов, названиях файлов, сервисов, ключей реестра, ярлыков, а также подвергшихся заражению браузеров. Для более удобного изучения результатов сканирования отчет можно открыть в отдельном текстовом файле. Чтобы удалить обнаруженные угрозы достаточно нажать кнопку "Clean". При этом будет запущен процесс очистки, который завершится принудительной перезагрузкой компьютера.

Все отмеченные объекты будут помещены в карантин – временную папку AdwCleaner, расположенную в корне системного раздела. Просмотреть, а при необходимости восстановить перемещенные объекты можно с помощью встроенного менеджера. Полное удаление зараженных файлов производится либо вручную, либо с помощью специальной функции, запускаемой нажатием кнопки "Uninstall". Кстати, при этом удаляется и сам исполняемый файл AdwCleaner. Другая особенность утилиты заключается в том, что перед запуском сканирования необходимо закрыть все запущенные приложения.

Кроме того перезагрузку после очистки нельзя отменить. Несмотря на то, что утилита считается безопасной, при ее использовании следует соблюдать осторожность. Можно привести немало примеров, когда AdwCleaner удаляла вполне безопасные плагины и приложения, принимая их за опасный объект. С другой стороны, не было ни одного случая, когда утилита удалила бы важный системный компонент или ключ реестра.

Скачать AdwCleaner можно бесплатно с сайта www.newestsoft.com или сайта разработчика. В новой мажорной версии был значительно переработан пользовательский интерфейс, добавлена возможность просмотра результатов непосредственно из окна приложения. А вот функция создания исключений, присутствующая в ранних версиях утилиты была удалена. Совместима AdwCleaner с ОС Windows XP, Vista, 7, 8 и 8.1 обеих разрядностей.
Обзор версии 3.019 от: 21-02-2014 Copyright © NewestSoft.com
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

AdwCleaner - приложений для удаления рекламы, которую добавляют в систему установленные программы, а также всевозможных "тулбаров". Скачать AdwCleaner бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать AdwCleaner (1.18 Мб)


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Комментарии.


1. Добавил: Федор, (AdwCleaner 3.019)
Спасибо за программу, очень помогла справиться с навязанными окнами. Успехов вам, здоровья и благополучия. С Новым годом.
15:08:24, 28-12-2014

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AdwCleaner История версий

AdwCleaner 4.202 добавлена: 26-04-2015
AdwCleaner 4.111 добавлена: 25-02-2015
AdwCleaner 3.019 добавлена: 21-02-2014




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Оценка редактора
Параметры
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Интерфейс
  • Currently 5/5.
Стабильность
  • Currently 5/5.
Практичность
  • Currently 5/5.
5 / 5
Отлично

Время загрузки
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