Lim LockFolder 1.2 скачать бесплатно для Windows 7

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Lim LockFolder История версий

Lim LockFolder 1.2 добавлена: 18-10-2014

Программа Lim LockFolder предназначена для мгновенной защиты папок паролем. Она быстро и надежно скроет информацию на жестких дисках и съемных носителях. Программа имеет две степени защиты данных, первый простой способ защиты данных (но даже при нем данные будут надежно спрятаны), но также есть и второй способ, улучшенная защита, которая еще и зашифрует данные, но для скрытия вторым способом потребуется немного больше времени. На каждую папку можно установить отдельный пароль, а данные скрытые на съемных носителях, на них и остаются, и данные можно открыть на другом компьютере установив программу Lim LockFolder. Программа имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс. Для большей безопасности можно установить пароль и на программу и тогда никто кроме Вас ее не запустит. Скачать Lim LockFolder бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.1. Исправлены найденные ошибки. 2. Исправлена ошибка ограничивающая длину пароля. 3. Улучшена система помощи при восстановлении пароля. 4. Вызов онлайн справки из окна "О программе". 5. Генератор пароля имеет простой средний и сложный алгоритм генерации пароля. 6. Другие мелкие удобные функции и доработки.