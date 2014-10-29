Lim LockFolder 1.2 скачать бесплатно для Windows 7

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Lim LockFolder 1.2
Программа Lim LockFolder предназначена для мгновенной защиты папок паролем. Она быстро и надежно скроет информацию на жестких дисках и съемных носителях.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 1830

ОС: Win 7, Win7, Win7 x32, Win7 x64, Win8, Win8 x32, Win8 x64, Windows 7, WinVista, WinXP

Размер: 2.9 Мб

Версия от:

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Скачали:: 538

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Описание

Программа Lim LockFolder предназначена для мгновенной защиты папок паролем. Она быстро и надежно скроет информацию на жестких дисках и съемных носителях. Программа имеет две степени защиты данных, первый простой способ защиты данных (но даже при нем данные будут надежно спрятаны), но также есть и второй способ, улучшенная защита, которая еще и зашифрует данные, но для скрытия вторым способом потребуется немного больше времени. На каждую папку можно установить отдельный пароль, а данные скрытые на съемных носителях, на них и остаются, и данные можно открыть на другом компьютере установив программу Lim LockFolder. Программа имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс. Для большей безопасности можно установить пароль и на программу и тогда никто кроме Вас ее не запустит. Скачать Lim LockFolder бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Lim LockFolder (2.9 Мб)




Changes on the new version:
1. Исправлены найденные ошибки. 2. Исправлена ошибка ограничивающая длину пароля. 3. Улучшена система помощи при восстановлении пароля. 4. Вызов онлайн справки из окна "О программе". 5. Генератор пароля имеет простой средний и сложный алгоритм генерации пароля. 6. Другие мелкие удобные функции и доработки.

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Lim LockFolder История версий

Lim LockFolder 1.2 добавлена: 18-10-2014




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