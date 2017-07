Keylogger Lite 4.10 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Keylogger Lite История версий

Keylogger Lite 4.10 добавлена: 08-11-2014

Программа KeyLogger LITE V3 ведет журнал запусков всех приложений, запоминает все символы с клавиатуры, интернет-адреса и поисковые запросы, сделанные в поисковых системах, что будет полезно при использовании Кейлоггера родителями на домашнем компьютере. Программа Keylogger LITE V3 работает с буфером обмена.Основные характеристики Keylogger Lite:Запоминание всех нажатий на клавиатуреДружественный интерфейс программыРегистрация буфера обмена (Clipboard)Логи в Поисковых системах, сайты и социальные сети, мессенджеры, файлыПоиск по Журналу данных КейлоггераКалендарь логов, Поиск по архиву данныхРазличает программы по типамРаботает в MS Windows XP, NT, 2000, 2003, 2008, Vista, SevenСкрытый режим работы КейлоггераЗапуск и работа по расписаниюБыстрый доступ через иконку в Tray-меню (если не скрыта)Функция Избранного в Журнале КейлоггераСохранение данных в файлы формата MS Excel или HTMLФильтрация данных (полезное показывать, бесполезное - в игнор)Печать. Данные форматированы для вывода на принт. Формат А4Нагрузка на систему от 0,002 до 0,010 процентовБесплатные обновления Keylogger'а в течении года24 часа работает Бесплатно! Скачать Keylogger Lite бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Keylogger's code was changed; The software has the freshest compatibility with modern Windows OS; New colors of all interface windows; Keylogger system work stabitily is upgraded; New Registration codeKeylogger Liteдобавлена: 02-03-2012Keylogger Liteдобавлена: 10-10-2010