Keylogger Lite 4.10 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Программа KeyLogger LITE V3 ведет журнал запусков всех приложений, запоминает все символы с клавиатуры, интернет-адреса и поисковые запросы, сделанные в поисковых системах, что будет полезно при использовании Кейлоггера родителями на домашнем компьютере. Программа Keylogger LITE V3 работает с буфером обмена.
Основные характеристики Keylogger Lite:
Запоминание всех нажатий на клавиатуре
Дружественный интерфейс программы
Регистрация буфера обмена (Clipboard)
Логи в Поисковых системах, сайты и социальные сети, мессенджеры, файлы
Поиск по Журналу данных Кейлоггера
Календарь логов, Поиск по архиву данных
Различает программы по типам
Работает в MS Windows XP, NT, 2000, 2003, 2008, Vista, Seven
Скрытый режим работы Кейлоггера
Запуск и работа по расписанию
Быстрый доступ через иконку в Tray-меню (если не скрыта)
Функция Избранного в Журнале Кейлоггера
Сохранение данных в файлы формата MS Excel или HTML
Фильтрация данных (полезное показывать, бесполезное - в игнор)
Печать. Данные форматированы для вывода на принт. Формат А4
Нагрузка на систему от 0,002 до 0,010 процентов
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Changes on the new version:
Keylogger's code was changed; The software has the freshest compatibility with modern Windows OS; New colors of all interface windows; Keylogger system work stabitily is upgraded; New Registration code
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Keylogger Lite
История версий
Keylogger Lite 4.10 добавлена: 08-11-2014
Keylogger Lite 3.3.53.7561
добавлена: 02-03-2012
Keylogger Lite 3.3.53
добавлена: 10-10-2010