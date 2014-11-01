Keylogger Lite 4.10 скачать бесплатно для Windows 7

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Keylogger Lite 4.10
Keylogger Lite - клавиатурный шпион для тотального контроля

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 5.00 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2559

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinNT 4.x, Windows 8, Win Vista

Размер: 3.21 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,075

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Описание

Программа KeyLogger LITE V3 ведет журнал запусков всех приложений, запоминает все символы с клавиатуры, интернет-адреса и поисковые запросы, сделанные в поисковых системах, что будет полезно при использовании Кейлоггера родителями на домашнем компьютере. Программа Keylogger LITE V3 работает с буфером обмена.
  
  Основные характеристики Keylogger Lite:
  
  Запоминание всех нажатий на клавиатуре
  Дружественный интерфейс программы
  Регистрация буфера обмена (Clipboard)
  Логи в Поисковых системах, сайты и социальные сети, мессенджеры, файлы
  Поиск по Журналу данных Кейлоггера
  Календарь логов, Поиск по архиву данных
  Различает программы по типам
  Работает в MS Windows XP, NT, 2000, 2003, 2008, Vista, Seven
  Скрытый режим работы Кейлоггера
  Запуск и работа по расписанию
  Быстрый доступ через иконку в Tray-меню (если не скрыта)
  Функция Избранного в Журнале Кейлоггера
  Сохранение данных в файлы формата MS Excel или HTML
  Фильтрация данных (полезное показывать, бесполезное - в игнор)
  Печать. Данные форматированы для вывода на принт. Формат А4
  Нагрузка на систему от 0,002 до 0,010 процентов
  Бесплатные обновления Keylogger'а в течении года
  24 часа работает Бесплатно! Скачать Keylogger Lite бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Keylogger Lite (3.21 Мб)




Changes on the new version:
Keylogger's code was changed; The software has the freshest compatibility with modern Windows OS; New colors of all interface windows; Keylogger system work stabitily is upgraded; New Registration code

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Keylogger Lite История версий

Keylogger Lite 4.10 добавлена: 08-11-2014
Keylogger Lite 3.3.53.7561 добавлена: 02-03-2012
Keylogger Lite 3.3.53 добавлена: 10-10-2010




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