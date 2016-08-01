Advanced Time Synchronizer 4.3.0.808 скачать бесплатно для Windows 7

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Advanced Time Synchronizer 4.3.0.808 Рекомендовать
Синхронизирует часы компьютера с серверами точного времени через Интернет.

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 19.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 7816

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows 10, Windows 8, Windows Server 2012, Win Vista

Размер: 10.34 Мб

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Комментарии (1)

Скачали:: 1,835

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Описание

Advanced Time Synchronizer - это мощный и простой в использовании синхронизатор часов компьютера с серверами точного времени через Интернет, имеющий возможности работы по трем протоколам синхронизации времени, поддержку прокси-серверов и множеством других полезных функций. Advanced Time Synchronizer последовательно соединяется со всеми серверами из списка до тех пор, пока время не будет успешно синхронизировано или список не закончится. Advanced Time Synchronizer может периодически обновлять системное время через некоторые интервалы, которые могут быть от одной секунды до нескольких месяцев.

 Если вы подключаетесь к Интернету через Dial-up, вы можете так настроить Advanced Time Synchronizer, чтобы он обновлял время, только если Dial-up соединение установлено, если соединение не установлено, Advanced Time Synchronizer ждет его установления и обновляет время после того, как соединение установится. Advanced Time Synchronizer может синхронизировать часы компьютера с серверами точного времени, и даже сам выступать в роли сервера точного времени для вашей локальной сети, используя три протокола синхронизации времени: Simple Network Time Protocol (SNTP), Time Protocol и Daytime Protocol. Если вы используете прокси-сервер, вы можете настроить Advanced Time Synchronizer на работу через HTTP, SOCKS4, SOCKS4A или SOCKS5 прокси-сервер. Advanced Time Synchronizer может быть вызван из командной строки или из BAT-файлов, может быть запущен как служба Windows NT и начать выполняться еще до входа пользователя в систему. Чтобы установить Advanced Time Synchronizer требуется любой компьютер, работающий под операционной системой Microsoft Windows 9x/NT/2000/Me/XP/Vista, подключенный к сети Интернет.

Скачать Advanced Time Synchronizer бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Advanced Time Synchronizer (10.34 Мб)




Changes on the new version:
- New look and feel - DirectSound support - Minor bug fixes

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Комментарии.


1. Добавил: Denis, (Advanced Time Synchronizer 3.0.0.706)
1 ссылка не работает, работает ссылка на nasa - полезная программа
02:12:35, 15-06-2012

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Advanced Time Synchronizer История версий

Advanced Time Synchronizer 4.3.0.808 добавлена: 28-09-2016
Advanced Time Synchronizer 4.3.0.807 добавлена: 11-11-2015
Advanced Time Synchronizer 4.2.0.806 добавлена: 03-08-2015
Advanced Time Synchronizer 4.2.0.805 добавлена: 14-01-2015
Advanced Time Synchronizer 4.1.0.804 добавлена: 27-04-2014




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