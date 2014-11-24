TV 5.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Комментарии.

юрий, (TV 5.0)

пробую скачать

20:34:41, 25-10-2016 1. Добавил:, (TV 5.0)пробую скачать

дмитрий, (TV 5.0)

как сделать чтобы все на русском языке было написано.

08:51:07, 28-12-2015 2. Добавил:, (TV 5.0)как сделать чтобы все на русском языке было написано.

андрей, (TV 3.0)

класс

05:07:07, 23-03-2013 3. Добавил:, (TV 3.0)класс

Олег, (TV 3.0)

классно

21:13:47, 16-06-2012 4. Добавил:, (TV 3.0)классно

Мельник юля, (TV 3.0)

очень хочу скачать телевизор

11:55:40, 08-06-2012 5. Добавил:, (TV 3.0)очень хочу скачать телевизор

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TV История версий

TV 5.0 добавлена: 24-11-2014

TV - бесплатная программа на базе Windows для просмотра около 300 мировых телеканалов в прямом эфире на компьютере. TV проста в использовании, и с ее помощью можно найти любую телевизионную станцию на свой вкус. Музыкальные, новостные, образовательные и спортивные каналы систематизированы по категориям наряду с английским, испанским, немецким, французским, португальским и арабским телевидением.Совершать поиск каналов можно по регионам или странам. Никаких конфигураций и настроек не требуется.Благодаря наглядному интерфейсу программа проста, как таблица умножения. Необходимо только найти станцию, кликнуть по ее имени и устроиться в кресле поудобнее. TV имитирует обыкновенный телевизор на компьютере, используя высокоскоростное (широкополосное) Интернет-подключение (xDSL, локальную сеть или кабель) для трансляции каналов.Что нового в релизе:- Упрощена навигация, полностью переделан интерфейс. Быстрее переключаются каналы. Скачать TV бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Improved navigation, Totally redesigned User Interface. Better and faster cahnnel switchingTVдобавлена: 28-05-2012TVдобавлена: 25-09-2008