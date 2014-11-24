TV 5.0 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
TV - бесплатная программа на базе Windows для просмотра около 300 мировых телеканалов в прямом эфире на компьютере. TV проста в использовании, и с ее помощью можно найти любую телевизионную станцию на свой вкус. Музыкальные, новостные, образовательные и спортивные каналы систематизированы по категориям наряду с английским, испанским, немецким, французским, португальским и арабским телевидением.
Совершать поиск каналов можно по регионам или странам. Никаких конфигураций и настроек не требуется.
Благодаря наглядному интерфейсу программа проста, как таблица умножения. Необходимо только найти станцию, кликнуть по ее имени и устроиться в кресле поудобнее. TV имитирует обыкновенный телевизор на компьютере, используя высокоскоростное (широкополосное) Интернет-подключение (xDSL, локальную сеть или кабель) для трансляции каналов.
Что нового в релизе:
- Упрощена навигация, полностью переделан интерфейс. Быстрее переключаются каналы. Скачать TV бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Improved navigation, Totally redesigned User Interface. Better and faster cahnnel switching
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Комментарии.
1. Добавил: юрий
, (TV 5.0)
пробую скачать
20:34:41, 25-10-2016
2. Добавил: дмитрий
, (TV 5.0)
как сделать чтобы все на русском языке было написано.
08:51:07, 28-12-2015
3. Добавил: андрей
, (TV 3.0)
класс
05:07:07, 23-03-2013
4. Добавил: Олег
, (TV 3.0)
классно
21:13:47, 16-06-2012
5. Добавил: Мельник юля
, (TV 3.0)
очень хочу скачать телевизор
11:55:40, 08-06-2012
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TV
История версий
TV 5.0 добавлена: 24-11-2014
TV 3.0
добавлена: 28-05-2012
TV
добавлена: 25-09-2008