TV 5.0 скачать бесплатно для Windows 7

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TV 5.0 популярные
TV - бесплатная программа на базе Windows для просмотра около 300 мировых телеканалов в прямом эфире на компьютере.

Общая оценка:

(4.1) голосов:197
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голосов:0
Посетители:

голосов:197

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: USD (Купить сейчас)

Просмотров: 271662

ОС: Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win8 x32, Win8 x64, Win98, WinVista, WinXP

Размер: 0.62 Мб

Версия от:

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Комментарии (5)

Скачали:: 151,683

Полная информация>>

Скриншоты
TV 5.0 скриншот
TV 5.0 скриншот
TV 5.0 скриншот
TV 5.0 скриншот
TV 5.0 скриншот

Скриншоты
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Описание

TV - бесплатная программа на базе Windows для просмотра около 300 мировых телеканалов в прямом эфире на компьютере. TV проста в использовании, и с ее помощью можно найти любую телевизионную станцию на свой вкус. Музыкальные, новостные, образовательные и спортивные каналы систематизированы по категориям наряду с английским, испанским, немецким, французским, португальским и арабским телевидением.
  
   Совершать поиск каналов можно по регионам или странам. Никаких конфигураций и настроек не требуется.
  
  Благодаря наглядному интерфейсу программа проста, как таблица умножения. Необходимо только найти станцию, кликнуть по ее имени и устроиться в кресле поудобнее. TV имитирует обыкновенный телевизор на компьютере, используя высокоскоростное (широкополосное) Интернет-подключение (xDSL, локальную сеть или кабель) для трансляции каналов.
  
  Что нового в релизе:
  - Упрощена навигация, полностью переделан интерфейс. Быстрее переключаются каналы. Скачать TV бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать TV (0.62 Мб)




Changes on the new version:
Improved navigation, Totally redesigned User Interface. Better and faster cahnnel switching

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Комментарии.


1. Добавил: юрий, (TV 5.0)
пробую скачать
20:34:41, 25-10-2016

2. Добавил: дмитрий, (TV 5.0)
как сделать чтобы все на русском языке было написано.
08:51:07, 28-12-2015

3. Добавил: андрей, (TV 3.0)
класс
05:07:07, 23-03-2013

4. Добавил: Олег, (TV 3.0)
классно
21:13:47, 16-06-2012

5. Добавил: Мельник юля, (TV 3.0)
очень хочу скачать телевизор
11:55:40, 08-06-2012

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TV История версий

TV 5.0 добавлена: 24-11-2014
TV 3.0 добавлена: 28-05-2012
TV добавлена: 25-09-2008




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