BlindScanner Standard 4.0 скачать бесплатно для Windows 7

BlindScanner Standard История версий

BlindScanner Standard 4.0 добавлена: 12-09-2016

Иногда перед пользователями одной локальной сети встает вопрос: стоит ли покупать еще один сканер, если таковой уже имеется дома или в офисе только для того, чтобы получить возможность сканировать всем, не отвлекая коллег от их важной работы? Программа BlindScanner расшарит (сделает общедоступным) и откроет доступ к сканеру в локальной сети, неподключенному напрямую к Вашему компьютеру, а установленному, например, на компьютере, который расположен в соседнем кабинете. Легкость в использовании, сохранение в различные форматы, сжатие изображений, автоматическое сканирование, мультистраничное сканирование, поддержка автоподатчика - это далеко не полный список возможностей программы. Программа будет полезна не только в офисе, где она поможет сэкономить несколько сотен долларов предназначенных для покупки нового сканера, но и дома для сканирования, например, с ноутбука в домашней беспроводной сети. BlindScanner работает с любым планшетным TWAIN-сканером, а также поддерживает сканеры с автоподатчиками. Скачать BlindScanner Standard бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.BlindScanner 4 allows users to set an image file template and scan to multi-page PDF and TIFF files without using an auto-feeder and specifying the number of files. You can configure such image parameters as brightness, contrast, and B&W image threshold. The preview and scanning region selection areas have been improved.