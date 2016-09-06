BlindScanner Standard 4.0 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Сеть и Интернет Удаленный компьютер BlindScanner Standard   
BlindScanner Standard 4.0
BlindScanner - позволяет работать со сканером по сети

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 29.99 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 8450

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, WinServer, Win Vista

Размер: 12.6 Мб

Версия от:

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Скачали:: 2,945

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BlindScanner Standard 4.0 скриншот

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Описание

Иногда перед пользователями одной локальной сети встает вопрос: стоит ли покупать еще один сканер, если таковой уже имеется дома или в офисе только для того, чтобы получить возможность сканировать всем, не отвлекая коллег от их важной работы? Программа BlindScanner расшарит (сделает общедоступным) и откроет доступ к сканеру в локальной сети, неподключенному напрямую к Вашему компьютеру, а установленному, например, на компьютере, который расположен в соседнем кабинете. Легкость в использовании, сохранение в различные форматы, сжатие изображений, автоматическое сканирование, мультистраничное сканирование, поддержка автоподатчика - это далеко не полный список возможностей программы. Программа будет полезна не только в офисе, где она поможет сэкономить несколько сотен долларов предназначенных для покупки нового сканера, но и дома для сканирования, например, с ноутбука в домашней беспроводной сети. BlindScanner работает с любым планшетным TWAIN-сканером, а также поддерживает сканеры с автоподатчиками. Скачать BlindScanner Standard бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать BlindScanner Standard (12.6 Мб)




Changes on the new version:
BlindScanner 4 allows users to set an image file template and scan to multi-page PDF and TIFF files without using an auto-feeder and specifying the number of files. You can configure such image parameters as brightness, contrast, and B&W image threshold. The preview and scanning region selection areas have been improved.

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BlindScanner Standard История версий

BlindScanner Standard 4.0 добавлена: 12-09-2016
BlindScanner Standard 2.21 добавлена: 11-04-2016
BlindScanner Standard 2.20 добавлена: 05-03-2015
BlindScanner Standard 2.19 добавлена: 10-02-2015
BlindScanner Standard 2.18 добавлена: 08-07-2014




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