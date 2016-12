Total Mail Converter 2.9 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

На данный момент Total HTML Converter является наиболее эффективной и удобной утилитой для преобразования HTML файлов в DOC, XLS, PDF, JPG, TIFF или Text. Самое сложное здесь заключается в том, чтобы решить, какой формат Вам нужен. Все остальное чрезвычайно просто - Вы выбираете файлы и конечный формат, затем нажимаете Ok. HTML Converter сделает все остальное.

Процесс не займет много времени, так как Вы можете одновременно задать параметры для преобразования сотен HTML файлов. Некоторые находят более удобным и быстрым использование программы при помощи командной строки.

Существует три способа работы с Total HTML Converter. Во-первых, Вы можете запустить конвертер и выбрать нужные файлы. Во-вторых, можно использовать командную строку. В-третьих, Вы можете конвертировать html файлы прямо из Microsoft Office даже без запуска Total HTML Converter. Выберите файл и нажмите на добавленную кнопку Convert To. Это возможно благодаря тому, что Total HTML Converter может быть интегрирована в Windows. Ощутите свободу выбора!

Используйте Total HTML Converter, и конвертирование перестанет быть утомительной процедурой.

Для работы на веб-серверах и сервисах используйте Total HTML ConverterX.

