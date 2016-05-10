Mail Hunter 2.966 скачать бесплатно для Windows 7

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Mail Hunter 2.966 обновлено
Сбор e-mail адресов в файлах, на сайтах в интернете и в запущенных программах

Общая оценка:

(3.8) голосов:5
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голосов:0
Посетители:

голосов:5

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 59 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 6886

ОС: Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinXP, Win Vista

Размер: 6.18 Мб

Версия от:

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Скачали:: 2,562

Полная информация>>

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Нет скриншотов

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Описание

Поиск и извлечение e-mail адресов из файлов на Вашем компьютере, из почтовой базы программы outlook и на посещаемых веб страницах в интернете и на указанных сайтах в режиме реального времени. Все что вам нужно, это посещать любые сайты, а информацию с них программа автоматически будет извлекать и сохранять в текстовом файле или в формате excel, без дубликатов! Эти файлы могут быть почтовыми базами MS Outlook, временными файлами интернет, текстовыми файлами, и даже исполняемыми файлами. Ваш жесткий диск может содержать сотни, даже тысячи электронных адресов. Эта программа проста в использовании. Достаточно определить папки или диски, и программа извлечет электронные адреса. Все найденные адреса отображаются в всплывающем окошке. Либо достаточно указать начальный сайт, и программа сама начнет сканировать страницы сайта.
   Mail Hunter умеет просматривать файлы различных типов, найденных на страницах интернет: htm, html, phtml, shtml, htx, xml, php, php3, vb, js, css, asp, txt. Запущенная программа, собирает e-mail адреса, найденные в тексте, при посещении веб страниц через Internet explorer. Программу можно запустить при загрузке компьютера и она сворачивается в область уведомлений и самостоятельно собирает электронные адреса.
  Mail Hunter-Шпион перехватывает все адреса проходящие через программы: QIP, ICQ, Mail.ru v3.0, Outlook, блокнот, буфер обмена. Эти возможности программы позволяют легко и быстро создавать базы e-mail адресов под Ваши конкретные потребности. Скачать Mail Hunter бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Mail Hunter (6.18 Мб)




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Mail Hunter История версий

Mail Hunter 2.966 добавлена: 13-05-2016
Mail Hunter 2.965 добавлена: 08-05-2016
Mail Hunter 2.963 добавлена: 02-02-2016
Mail Hunter 2.96 добавлена: 04-01-2016
Mail Hunter 2.955 добавлена: 31-08-2015




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