X-NetStat Professional 5.62 скачать бесплатно для Windows 7

X-NetStat Professional История версий

X-NetStat Professional 5.62 добавлена: 31-08-2016

Графический интерфейс X-NetStat Professional наглядно представляет информацию о всех Ваших текущих сетевых и Интернет соединениях. Такие соединения устанавливаются каждый раз, когда вы посещаете сайт в Интернете, посылаете сообщение, проверяете почту, то есть когда ваши действия требуют соединения с другим компьютером. Соединения также устанавливаются, когда другой компьютер пытается подключиться к вашему компьютеру с Вашего ведома или нет. Информация о соединении содержит локальные и удаленные адреса, локальные и удаленные порты, статус, длительность соединения и программы/процессы, использующие соединение.Кроме того версия Professional предлагает множество дополнительных возможностей призванных облегчить работу системных администраторов по контролю и управлению сетями. X-NetStat Professional содержит такие мощные средства как система политик для задания автоматической реакции на определенные события в сети, исчерпывающее окно статистики, отражающее информацию о сетевых итерфейсах и протоколах, сервер удаленного доступа к информации о сетевых соединениях, набор диагностических утилит (TraceRoute, WHOIS, Finger, DNS, Web Search, Server Version, NetBIOS Lookup, Online Tools и пр.). Кроме того X-NetStat Professional включает информационную базу по портам, журналирование, индикацию передачи данных, плавающую инструментальная панель и еще много других полезных и удобных функций. Скачать X-NetStat Professional бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Firewall blocking Can now retrieve service information Trace IP to country, city XNS Mail service Updated and improved Programs button Fixed a bug detecting 64-bit processes Can now override Logs folder Several bug fixes and improvementsX-NetStat Professionalдобавлена: 09-10-2014X-NetStat Professionalдобавлена: 25-07-2013X-NetStat Professionalдобавлена: 09-05-2012X-NetStat Professionalдобавлена: 27-11-2011