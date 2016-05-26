X-NetStat Professional 5.62 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Сеть и Интернет Сетевой мониторинг X-NetStat Professional   
X-NetStat Professional 5.62 обновлено
Контроль Ваших сетевых и Интернет соединений, включая IP утилиты и многое другое

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 49.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 3421

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win95, Windows Media Center Edition 2005, Windows 8, Win Vista

Размер: 3.15 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,061

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Нет скриншотов

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Описание

Графический интерфейс X-NetStat Professional наглядно представляет информацию о всех Ваших текущих сетевых и Интернет соединениях. Такие соединения устанавливаются каждый раз, когда вы посещаете сайт в Интернете, посылаете сообщение, проверяете почту, то есть когда ваши действия требуют соединения с другим компьютером. Соединения также устанавливаются, когда другой компьютер пытается подключиться к вашему компьютеру с Вашего ведома или нет. Информация о соединении содержит локальные и удаленные адреса, локальные и удаленные порты, статус, длительность соединения и программы/процессы, использующие соединение.
  
  Кроме того версия Professional предлагает множество дополнительных возможностей призванных облегчить работу системных администраторов по контролю и управлению сетями. X-NetStat Professional содержит такие мощные средства как система политик для задания автоматической реакции на определенные события в сети, исчерпывающее окно статистики, отражающее информацию о сетевых итерфейсах и протоколах, сервер удаленного доступа к информации о сетевых соединениях, набор диагностических утилит (TraceRoute, WHOIS, Finger, DNS, Web Search, Server Version, NetBIOS Lookup, Online Tools и пр.). Кроме того X-NetStat Professional включает информационную базу по портам, журналирование, индикацию передачи данных, плавающую инструментальная панель и еще много других полезных и удобных функций. Скачать X-NetStat Professional бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать X-NetStat Professional (3.15 Мб)




Changes on the new version:
Firewall blocking Can now retrieve service information Trace IP to country, city XNS Mail service Updated and improved Programs button Fixed a bug detecting 64-bit processes Can now override Logs folder Several bug fixes and improvements

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X-NetStat Professional История версий

X-NetStat Professional 5.62 добавлена: 31-08-2016
X-NetStat Professional 5.61 добавлена: 09-10-2014
X-NetStat Professional 5.5 добавлена: 25-07-2013
X-NetStat Professional 5.59 добавлена: 09-05-2012
X-NetStat Professional 5.58 добавлена: 27-11-2011




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