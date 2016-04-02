WinAgents HyperConf 5.6.0.2 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
WinAgents HyperConf автоматизирует управление конфигурацией ваших сетевых устройств. Специалисты, управляющие сетью в составе команды, часто сталкиваются с серьезными вопросами относительно настроек сети: "Кто изменил конфигурацию устройства прежде, чем сеть упала? Какие настройки сети были изменены? Как сконфигурировать новое устройство взамен вышедшего из строя?". WinAgents HyperConf предлагает Вам решение, которое позволяет успешно справиться с этими проблемами.
WinAgents HyperConf обнаруживает изменения в конфигурации сетевых устройств и сохраняет историю этих изменений. При необходимости, вы можете восстановить на устройстве любую из сохраненных версий конфига. WinAgents HyperConf выполняет резервное копирование конфигурации в соответствии с расписанием, а также при получении сообщения SYSLOG, свидетельствующего об изменении настроек сети. Кроме того, вы можете создавать резервные копии конфига вручную, сравнивать конфигурации одного или разных устройств, вносить изменений для множества устройств с помощью механизма коммандных скриптов.
В дополнение к функции контроля конфигурации, WinAgents HyperConf содержит визуальные инструменты редактирования для конфигурации устройств Cisco. Встроенная в программу технология RouterTweak™ позволяет редактировать конфигурацию устройств, намного легче и быстрее чем прежде.
Вы можете легко оценить WinAgents HyperConf используя 30-дневную демонстрационную версию, доступную для скачивания с сайта производителя. Программа не требует сложной установки. После установки программа предложит Вам сканировать вашу сеть и добавит найденные устройства в каталог. Достаточно настроить резервное копирование для найденных устройств - и вы можете пользоваться всеми преимуществами WinAgents HyperConf. Скачать WinAgents HyperConf бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
- Moved to MS SQL Server Compact as a storage platform
- Implemented support for Cisco SAN, F5, Citrix and SonicWall hardware
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WinAgents HyperConf
История версий
WinAgents HyperConf 5.6.0.2 добавлена: 02-04-2016
WinAgents HyperConf 5.5.0.656
добавлена: 14-12-2015
WinAgents HyperConf 5.5.0.649
добавлена: 24-10-2014
WinAgents HyperConf 5.5.0.646
добавлена: 20-12-2013
WinAgents HyperConf 5.5.0.637
добавлена: 17-06-2013