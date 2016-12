WinAgents HyperConf 5.6.0.2 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

WinAgents HyperConf История версий

WinAgents HyperConf 5.6.0.2 добавлена: 02-04-2016

WinAgents HyperConf автоматизирует управление конфигурацией ваших сетевых устройств. Специалисты, управляющие сетью в составе команды, часто сталкиваются с серьезными вопросами относительно настроек сети: "Кто изменил конфигурацию устройства прежде, чем сеть упала? Какие настройки сети были изменены? Как сконфигурировать новое устройство взамен вышедшего из строя?". WinAgents HyperConf предлагает Вам решение, которое позволяет успешно справиться с этими проблемами.WinAgents HyperConf обнаруживает изменения в конфигурации сетевых устройств и сохраняет историю этих изменений. При необходимости, вы можете восстановить на устройстве любую из сохраненных версий конфига. WinAgents HyperConf выполняет резервное копирование конфигурации в соответствии с расписанием, а также при получении сообщения SYSLOG, свидетельствующего об изменении настроек сети. Кроме того, вы можете создавать резервные копии конфига вручную, сравнивать конфигурации одного или разных устройств, вносить изменений для множества устройств с помощью механизма коммандных скриптов.В дополнение к функции контроля конфигурации, WinAgents HyperConf содержит визуальные инструменты редактирования для конфигурации устройств Cisco. Встроенная в программу технология RouterTweak™ позволяет редактировать конфигурацию устройств, намного легче и быстрее чем прежде.Вы можете легко оценить WinAgents HyperConf используя 30-дневную демонстрационную версию, доступную для скачивания с сайта производителя. Программа не требует сложной установки. После установки программа предложит Вам сканировать вашу сеть и добавит найденные устройства в каталог. Достаточно настроить резервное копирование для найденных устройств - и вы можете пользоваться всеми преимуществами WinAgents HyperConf.