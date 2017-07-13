Network Asset Tracker Pro 4.5 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Сеть и Интернет Сетевой мониторинг Network Asset Tracker Pro   
Network Asset Tracker Pro 4.5
Инвенраризация компьютеров сети без установки клиентских програм.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 79 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 3376

ОС: WinServer, Win95, Win98, WinME, WinXP, Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win Vista

Размер: 12.5 Мб

Версия от:

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Скачали:: 946

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Network Asset Tracker Pro 4.5 скриншот

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Описание

Network Asset Tracker Pro позволяет делать инвентаризацию сети без установки дополнительных программ на компьютеры пользователей. Программа позволяет сделать инвентаризацию всех компьютеров вашей сети буквально одним кликом. Для хранении информации возможно использование одной из баз данных: Firebird, MS SQL, MS Access, Oracle. При помощи Network Asset Tracker Pro вы получите полную информацию об операционных системах, их версиях, сервис паках, хотфиксах, информацию об установленном железе, серийных номерах и версиях установленного ПО, списках запущенных процессов на удаленных компьютерах. Скачать Network Asset Tracker Pro бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Network Asset Tracker Pro (12.5 Мб)




Changes on the new version:
Added: MAC Address detection Added: Manufacturer detection Added: Type of node Added: Node type autodetection Added: Discovery of Active Directory Domain Added: UPnP Printers discovery Added: First Launch Wizard Added: Network device status

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Network Asset Tracker Pro История версий

Network Asset Tracker Pro 4.5 добавлена: 13-07-2017
Network Asset Tracker Pro 4.4 добавлена: 29-03-2017
Network Asset Tracker Pro 4.3 добавлена: 01-04-2014
Network Asset Tracker Pro 4.2 добавлена: 19-01-2014
Network Asset Tracker Pro 4.0 добавлена: 29-06-2012




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