Network Asset Tracker Pro 4.5 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Network Asset Tracker Pro первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Network Asset Tracker Pro История версий

Network Asset Tracker Pro 4.5 добавлена: 13-07-2017

Network Asset Tracker Pro позволяет делать инвентаризацию сети без установки дополнительных программ на компьютеры пользователей. Программа позволяет сделать инвентаризацию всех компьютеров вашей сети буквально одним кликом. Для хранении информации возможно использование одной из баз данных: Firebird, MS SQL, MS Access, Oracle. При помощи Network Asset Tracker Pro вы получите полную информацию об операционных системах, их версиях, сервис паках, хотфиксах, информацию об установленном железе, серийных номерах и версиях установленного ПО, списках запущенных процессов на удаленных компьютерах. Скачать Network Asset Tracker Pro бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Added: MAC Address detection Added: Manufacturer detection Added: Type of node Added: Node type autodetection Added: Discovery of Active Directory Domain Added: UPnP Printers discovery Added: First Launch Wizard Added: Network device statusNetwork Asset Tracker Proдобавлена: 29-03-2017Network Asset Tracker Proдобавлена: 01-04-2014Network Asset Tracker Proдобавлена: 19-01-2014Network Asset Tracker Proдобавлена: 29-06-2012