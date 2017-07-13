Network Asset Tracker Pro 4.5 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Network Asset Tracker Pro позволяет делать инвентаризацию сети без установки дополнительных программ на компьютеры пользователей. Программа позволяет сделать инвентаризацию всех компьютеров вашей сети буквально одним кликом. Для хранении информации возможно использование одной из баз данных: Firebird, MS SQL, MS Access, Oracle. При помощи Network Asset Tracker Pro вы получите полную информацию об операционных системах, их версиях, сервис паках, хотфиксах, информацию об установленном железе, серийных номерах и версиях установленного ПО, списках запущенных процессов на удаленных компьютерах. Скачать Network Asset Tracker Pro бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Added: MAC Address detection
Added: Manufacturer detection
Added: Type of node
Added: Node type autodetection
Added: Discovery of Active Directory Domain
Added: UPnP Printers discovery
Added: First Launch Wizard
Added: Network device status
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Network Asset Tracker Pro
История версий
Network Asset Tracker Pro 4.5 добавлена: 13-07-2017
Network Asset Tracker Pro 4.4
добавлена: 29-03-2017
Network Asset Tracker Pro 4.3
добавлена: 01-04-2014
Network Asset Tracker Pro 4.2
добавлена: 19-01-2014
Network Asset Tracker Pro 4.0
добавлена: 29-06-2012