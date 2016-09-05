LANVisor 2016.01.203 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Программа предназначена для использования в локальной компьютерной сети и служит для наблюдения, и записи действий пользователей. Система LANVisor совместима с такими программами удаленного администрирования как RAdmin, Ultr@VNC, RealVNC, TightVNC, что дает возможность управлять мышью и клавиатурой компьютера подключенного к сети.
На предприятии применение системы поможет начальнику уличить подозреваемых сотрудников в нарушении распорядка рабочего дня или дисциплины на рабочем месте, и тем самым увеличить производительность труда.
В компьютерном классе система даст возможность учителю наблюдать за ходом и степенью выполнения задач учениками. Поможет увидеть, чем занимались ученики на компьютерах, за время отсутствия учителя в классе.
В Интернет-кафе или игровом компьютерном зале, система поможет администратору оценить общую картину того, чем заняты пользователи, и в случае необходимости, помочь им, не покидая своего рабочего места. Позволит просмотреть информацию о некоторых системных ресурсах удаленных компьютеров.
Система состоит из двух программ клиентской и серверной. Клиентская программа через установленный интервал делает снимки рабочего стола операционной системы и отправляет их по сети серверной программе. Таким образом, серверная программа, взаимодействуя с клиентскими, дает возможность видеть, что происходит на экранах мониторов удаленных компьютеров.
Основные возможности серверной программы:
- упорядоченное представление скриншотов удаленных компьютеров;
- гибкая настройка размеров и очередности расположения представляемых скриншотов;
- автоматическая, упорядоченная, запись скриншотов на жесткий диск;
- совместимость с утилитами удаленного администрирования, позволяющими управлять мышью и клавиатурой на удаленном компьютере;
- полноразмерное представление скриншотов в отдельном окне с дополнительными функциями;
- просмотр скриншотов в виде слайдшоу;
- отправка текстовых сообщений;
- управление работой сразу всех, или отдельно взятых клиентов;
- отображение информации о размере свободного места на жестком диске удаленного компьютера, а также другой информации о системных ресурсах;
- управление электропитанием и уровнем общей громкости аудиоустройства на удаленном компьютере;
- ограничение доступа к программе паролем;
- удаленное управление настройками клиентской программы.
Основные возможности клиентской программы:
- автоматический запуск программы после загрузки операционной системы;
- запуск и работа программы может происходить незаметно для пользователя;
- назначение горячих клавиш для доступа к настройкам;
- ограничение доступа к настройкам программы паролем. Скачать LANVisor бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Some internal improvements and fixes.
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LANVisor
История версий
LANVisor 2016.01.203 добавлена: 05-09-2016
LANVisor 2016.01.200
добавлена: 20-12-2015
LANVisor 1.9.7
добавлена: 17-01-2013
LANVisor 1.9.6
добавлена: 2-2-2011
LANVisor 1.9.5
добавлена: 10-1-2010