LANVisor 2016.01.203 скачать бесплатно для Windows 7

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LANVisor История версий

LANVisor 2016.01.203 добавлена: 05-09-2016

Программа предназначена для использования в локальной компьютерной сети и служит для наблюдения, и записи действий пользователей. Система LANVisor совместима с такими программами удаленного администрирования как RAdmin, Ultr@VNC, RealVNC, TightVNC, что дает возможность управлять мышью и клавиатурой компьютера подключенного к сети.На предприятии применение системы поможет начальнику уличить подозреваемых сотрудников в нарушении распорядка рабочего дня или дисциплины на рабочем месте, и тем самым увеличить производительность труда.В компьютерном классе система даст возможность учителю наблюдать за ходом и степенью выполнения задач учениками. Поможет увидеть, чем занимались ученики на компьютерах, за время отсутствия учителя в классе.В Интернет-кафе или игровом компьютерном зале, система поможет администратору оценить общую картину того, чем заняты пользователи, и в случае необходимости, помочь им, не покидая своего рабочего места. Позволит просмотреть информацию о некоторых системных ресурсах удаленных компьютеров.Система состоит из двух программ клиентской и серверной. Клиентская программа через установленный интервал делает снимки рабочего стола операционной системы и отправляет их по сети серверной программе. Таким образом, серверная программа, взаимодействуя с клиентскими, дает возможность видеть, что происходит на экранах мониторов удаленных компьютеров.Основные возможности серверной программы:- упорядоченное представление скриншотов удаленных компьютеров;- гибкая настройка размеров и очередности расположения представляемых скриншотов;- автоматическая, упорядоченная, запись скриншотов на жесткий диск;- совместимость с утилитами удаленного администрирования, позволяющими управлять мышью и клавиатурой на удаленном компьютере;- полноразмерное представление скриншотов в отдельном окне с дополнительными функциями;- просмотр скриншотов в виде слайдшоу;- отправка текстовых сообщений;- управление работой сразу всех, или отдельно взятых клиентов;- отображение информации о размере свободного места на жестком диске удаленного компьютера, а также другой информации о системных ресурсах;- управление электропитанием и уровнем общей громкости аудиоустройства на удаленном компьютере;- ограничение доступа к программе паролем;- удаленное управление настройками клиентской программы.Основные возможности клиентской программы:- автоматический запуск программы после загрузки операционной системы;- запуск и работа программы может происходить незаметно для пользователя;- назначение горячих клавиш для доступа к настройкам;- ограничение доступа к настройкам программы паролем. Скачать LANVisor бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Some internal improvements and fixes.LANVisorдобавлена: 20-12-2015LANVisorдобавлена: 17-01-2013LANVisorдобавлена: 2-2-2011LANVisorдобавлена: 10-1-2010