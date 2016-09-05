LANVisor 2016.01.203 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Сеть и Интернет Сетевой мониторинг LANVisor   
LANVisor 2016.01.203 обновлено
LANVisor - система наблюдения в локальной компьютерной сети.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Demo

Цена: 69 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 4498

ОС: WinXP, Windows2003, 7, 8, 10, Win Vista

Размер: 13 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,146

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LANVisor 2016.01.203 скриншот

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Описание

Программа предназначена для использования в локальной компьютерной сети и служит для наблюдения, и записи действий пользователей. Система LANVisor совместима с такими программами удаленного администрирования как RAdmin, Ultr@VNC, RealVNC, TightVNC, что дает возможность управлять мышью и клавиатурой компьютера подключенного к сети.
  
  На предприятии применение системы поможет начальнику уличить подозреваемых сотрудников в нарушении распорядка рабочего дня или дисциплины на рабочем месте, и тем самым увеличить производительность труда.
  В компьютерном классе система даст возможность учителю наблюдать за ходом и степенью выполнения задач учениками. Поможет увидеть, чем занимались ученики на компьютерах, за время отсутствия учителя в классе.
  В Интернет-кафе или игровом компьютерном зале, система поможет администратору оценить общую картину того, чем заняты пользователи, и в случае необходимости, помочь им, не покидая своего рабочего места. Позволит просмотреть информацию о некоторых системных ресурсах удаленных компьютеров.
  
  Система состоит из двух программ клиентской и серверной. Клиентская программа через установленный интервал делает снимки рабочего стола операционной системы и отправляет их по сети серверной программе. Таким образом, серверная программа, взаимодействуя с клиентскими, дает возможность видеть, что происходит на экранах мониторов удаленных компьютеров.
  
  Основные возможности серверной программы:
  - упорядоченное представление скриншотов удаленных компьютеров;
  - гибкая настройка размеров и очередности расположения представляемых скриншотов;
  - автоматическая, упорядоченная, запись скриншотов на жесткий диск;
  - совместимость с утилитами удаленного администрирования, позволяющими управлять мышью и клавиатурой на удаленном компьютере;
  - полноразмерное представление скриншотов в отдельном окне с дополнительными функциями;
  - просмотр скриншотов в виде слайдшоу;
  - отправка текстовых сообщений;
  - управление работой сразу всех, или отдельно взятых клиентов;
  - отображение информации о размере свободного места на жестком диске удаленного компьютера, а также другой информации о системных ресурсах;
  - управление электропитанием и уровнем общей громкости аудиоустройства на удаленном компьютере;
  - ограничение доступа к программе паролем;
  - удаленное управление настройками клиентской программы.
  Основные возможности клиентской программы:
  - автоматический запуск программы после загрузки операционной системы;
  - запуск и работа программы может происходить незаметно для пользователя;
  - назначение горячих клавиш для доступа к настройкам;
  - ограничение доступа к настройкам программы паролем. Скачать LANVisor бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать LANVisor (13 Мб)




Changes on the new version:
Some internal improvements and fixes.

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LANVisor История версий

LANVisor 2016.01.203 добавлена: 05-09-2016
LANVisor 2016.01.200 добавлена: 20-12-2015
LANVisor 1.9.7 добавлена: 17-01-2013
LANVisor 1.9.6 добавлена: 2-2-2011
LANVisor 1.9.5 добавлена: 10-1-2010




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