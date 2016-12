Capsa Packet Sniffer 9.1 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Capsa Packet Sniffer первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Capsa Packet Sniffer История версий

Capsa Packet Sniffer 9.1 добавлена: 08-09-2016

ЦСНВСК сети пакетной снифер (анализатор сети или сети снифер) для мониторинга сети и устранения неполадок. Она выполняет пакетной съемки, мониторинг сети, протокол анализа, пакет расшифровке, и автоматической диагностики. Предоставляя вам взглянуть на все ваши сети операций CAPSA позволяет легко изолировать и решить проблемы с сетью, выявить узкие места сети и пропускной способности сети, а также выявления уязвимостей сети. Скачать Capsa Packet Sniffer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.New Features: Conversation filter is provided Packets can be decoded as specified protocol Packets can be filtered based on time rule Enable batch address/port input for advanced capture filter A Time Sequence tab is added The protocol PPP for POS can be recognized and decodedCapsa Packet Snifferдобавлена: 02-07-2016Capsa Packet Snifferдобавлена: 23-02-2016Capsa Packet Snifferдобавлена: 15-12-2015Capsa Packet Snifferдобавлена: 01-07-2015