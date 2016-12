10-Strike Network Inventory Explorer 7.5 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

10-Strike Network Inventory Explorer История версий

10-Strike Network Inventory Explorer 7.5 добавлена: 05-11-2015

10-Strike Network Inventory Explorer - программа для инвентаризации компьютеров в локальных сетях, позволяет администраторам сетей вести базу данных учёта компьютеров. Программа предоставляет гибкие средства для обнаружения компьютеров в сети и добавления их в базу. При наличии прав администратора вы сможете по сети просмотреть конфигурации аппаратного и программного обеспечения удалённых компьютеров. Например, узнать типы установленных процессоров, количество оперативной памяти, типы и объемы жёстких дисков, информацию о разделах дисков, CD/DVD-приводах, видеокартах, принтерах, установленной ОС, программах в автозагрузке, и так далее. Программа устанавливается только на компьютер администратора и не требует установки дополнительного ПО на компьютерах пользователей. 10-Strike Network Inventory Explorer содержит мощный генератор отчётов, позволяющий создавать отчёты в различных форматах (Ms Word, Ms Excel, HTML, текстовый файл) как по отдельным компьютерам, так и по нескольким сразу. Группы данных, включаемые в отчёт, настраиваются. Скачать 10-Strike Network Inventory Explorer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Improved the Active Directory importing. Fixed bugs. Added the report on used license keys.