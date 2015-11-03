10-Strike Network Inventory Explorer 7.5 скачать бесплатно для Windows 7

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10-Strike Network Inventory Explorer 7.5
Программа для инвентаризации и учета компьютеров в локальных сетях

Общая оценка:

(5) голосов:5
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 99.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 7668

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, WinNT 4.x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows 8, Windows Server 2012, Win Vista

Размер: 11.62 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,609

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Описание

10-Strike Network Inventory Explorer - программа для инвентаризации компьютеров в локальных сетях, позволяет администраторам сетей вести базу данных учёта компьютеров. Программа предоставляет гибкие средства для обнаружения компьютеров в сети и добавления их в базу. При наличии прав администратора вы сможете по сети просмотреть конфигурации аппаратного и программного обеспечения удалённых компьютеров. Например, узнать типы установленных процессоров, количество оперативной памяти, типы и объемы жёстких дисков, информацию о разделах дисков, CD/DVD-приводах, видеокартах, принтерах, установленной ОС, программах в автозагрузке, и так далее. Программа устанавливается только на компьютер администратора и не требует установки дополнительного ПО на компьютерах пользователей. 10-Strike Network Inventory Explorer содержит мощный генератор отчётов, позволяющий создавать отчёты в различных форматах (Ms Word, Ms Excel, HTML, текстовый файл) как по отдельным компьютерам, так и по нескольким сразу. Группы данных, включаемые в отчёт, настраиваются. Скачать 10-Strike Network Inventory Explorer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать 10-Strike Network Inventory Explorer (11.62 Мб)




Changes on the new version:
Improved the Active Directory importing. Fixed bugs. Added the report on used license keys.

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10-Strike Network Inventory Explorer История версий

10-Strike Network Inventory Explorer 7.5 добавлена: 05-11-2015
10-Strike Network Inventory Explorer 7.3 добавлена: 27-07-2015
10-Strike Network Inventory Explorer 7.06 добавлена: 01-12-2014
10-Strike Network Inventory Explorer 6.2 добавлена: 11-10-2014
10-Strike Network Inventory Explorer 5.52 добавлена: 27-08-2013




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