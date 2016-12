10-Strike LANState 7.8 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Программа для администраторов и простых пользователей сетей Microsoft Windows. Позволяет отображать текущее состояние сети в виде графической карты, осуществляет мониторинг сети с помощью периодического опроса компьютеров.Функции:- Мониторинг сети и наглядный просмотр состояния компьютеров (работает, не работает);- Оповещения при включении/выключении серверов, компьютеров, сетевого оборудования;- Получение различной информации о компьютерах (IP-адрес, текущий пользователь, принадлежность к домену, установленная ОС, текущая дата/время, MAC-адрес, сетевые ресурсы);- Моделирование сети в графическом виде с возможностью сохранения карт и их быстрого переключения;- Отслеживание подключений к сетевым ресурсам с использованием "черного" списка;- Просмотр загрузки сетевой карты (трафик);- Получение имени компьютера по IP-адресу;- Отправка обычных и анонимных popup-сообщений любому или нескольким компьютерам сети;- Выключение и перезагрузка удаленных компьютеров (при наличии соответствующих прав);- Включение компьютера по сети (wake-on-lan);- Пинг хостов;- Трассировка маршрутов;- И другие... Скачать 10-Strike LANState бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Added ability to substitute custom values instead of OID's in received SNMP traps ("Settings" - "SNMP"). Changed the license policy. Now the license type depends on the total number of allowed hosts on maps.10-Strike LANStateдобавлена: 09-12-201410-Strike LANStateдобавлена: 13-10-201410-Strike LANStateдобавлена: 06-09-201310-Strike LANStateдобавлена: 25-08-2013