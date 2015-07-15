10-Strike LANState 7.8 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Программа для администраторов и простых пользователей сетей Microsoft Windows. Позволяет отображать текущее состояние сети в виде графической карты, осуществляет мониторинг сети с помощью периодического опроса компьютеров.
Функции:
- Мониторинг сети и наглядный просмотр состояния компьютеров (работает, не работает);
- Оповещения при включении/выключении серверов, компьютеров, сетевого оборудования;
- Получение различной информации о компьютерах (IP-адрес, текущий пользователь, принадлежность к домену, установленная ОС, текущая дата/время, MAC-адрес, сетевые ресурсы);
- Моделирование сети в графическом виде с возможностью сохранения карт и их быстрого переключения;
- Отслеживание подключений к сетевым ресурсам с использованием "черного" списка;
- Просмотр загрузки сетевой карты (трафик);
- Получение имени компьютера по IP-адресу;
- Отправка обычных и анонимных popup-сообщений любому или нескольким компьютерам сети;
- Выключение и перезагрузка удаленных компьютеров (при наличии соответствующих прав);
- Включение компьютера по сети (wake-on-lan);
- Пинг хостов;
- Трассировка маршрутов;
- И другие... Скачать 10-Strike LANState бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Added ability to substitute custom values instead of OID's in received SNMP traps ("Settings" - "SNMP"). Changed the license policy. Now the license type depends on the total number of allowed hosts on maps.
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10-Strike LANState
История версий
10-Strike LANState 7.8 добавлена: 19-07-2015
10-Strike LANState 7.6
добавлена: 09-12-2014
10-Strike LANState 7.51
добавлена: 13-10-2014
10-Strike LANState 7.1
добавлена: 06-09-2013
10-Strike LANState 7.0
добавлена: 25-08-2013