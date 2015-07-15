10-Strike LANState 7.8 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Сеть и Интернет Сетевой мониторинг 10-Strike LANState   
10-Strike LANState 7.8
Отображает карту сети, показывая какие компьютеры включены в данный момент.

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 199.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 11408

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, WinNT 4.x, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Windows 8, Windows Server 2012, Win Vista

Размер: 9.28 Мб

Версия от:

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Скачали:: 2,417

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10-Strike LANState 7.8 скриншот

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Описание

Программа для администраторов и простых пользователей сетей Microsoft Windows. Позволяет отображать текущее состояние сети в виде графической карты, осуществляет мониторинг сети с помощью периодического опроса компьютеров.
  Функции:
  - Мониторинг сети и наглядный просмотр состояния компьютеров (работает, не работает);
  - Оповещения при включении/выключении серверов, компьютеров, сетевого оборудования;
  - Получение различной информации о компьютерах (IP-адрес, текущий пользователь, принадлежность к домену, установленная ОС, текущая дата/время, MAC-адрес, сетевые ресурсы);
  - Моделирование сети в графическом виде с возможностью сохранения карт и их быстрого переключения;
  - Отслеживание подключений к сетевым ресурсам с использованием "черного" списка;
  - Просмотр загрузки сетевой карты (трафик);
  - Получение имени компьютера по IP-адресу;
  - Отправка обычных и анонимных popup-сообщений любому или нескольким компьютерам сети;
  - Выключение и перезагрузка удаленных компьютеров (при наличии соответствующих прав);
  - Включение компьютера по сети (wake-on-lan);
  - Пинг хостов;
  - Трассировка маршрутов;
  - И другие... Скачать 10-Strike LANState бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать 10-Strike LANState (9.28 Мб)




Changes on the new version:
Added ability to substitute custom values instead of OID's in received SNMP traps ("Settings" - "SNMP"). Changed the license policy. Now the license type depends on the total number of allowed hosts on maps.

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10-Strike LANState История версий

10-Strike LANState 7.8 добавлена: 19-07-2015
10-Strike LANState 7.6 добавлена: 09-12-2014
10-Strike LANState 7.51 добавлена: 13-10-2014
10-Strike LANState 7.1 добавлена: 06-09-2013
10-Strike LANState 7.0 добавлена: 25-08-2013




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