uTorrent 3.4.3 Build 39944 скачать бесплатно для Windows 7

Компактный клиент BitTorrent с огромным потенциалом

uTorrent быстро обрел популярность среди пользователей torrent благодаря современному интерфейсу, минимальной нагрузке на системные ресурсы и многочисленным функциям.



Программа по праву является одним из самых надежных торрент-клиентов на рынке, поскольку не вызывает проблем с установкой и не влияет на производительность системы. Пока uTorrent загружает десятки файлов, пользователь может работать на компьютере без ограничений.



Интерфейс прост в использовании и включает несколько разделов: список торрентов и подробности о загрузке, как информация о пирах, скорость загрузки и отдачи, блоки и части файлов, а также график скоростей в реальном времени. Для систематизации загрузок в программе предусмотрен ряд ярлыков для каждого торрента. Кроме того, с помощью встроенного фильтра можно отдельно просматривать загруженные, активные, неактивные или загружаемые файлы. Более того, благодаря наличию веб-интерфейса, с uTorrent можно работать на любом компьютере, подключенном к Интернету. Для этого необходимо открыть доступ к интерфейсу программы, установленной на компьютере, с которого осуществляется загрузка файлов.



Поиск новых торрентов можно выполнять напрямую из uTorrent, не открывая браузера. Программа находит файлы, индексируя самые известные трекеры. Для этого необходимо ввести название торрента в строке поиска в правом верхнем углу интерфейса. Кроме того, в uTorrent встроена загрузка по RSS: программа транслирует обновления с указанных сайтов. Данная функция позволяет быть в курсе всех новинок.



При первом запуске uTorrent проверяет параметры подключения и правильность настройки портов. В меню параметров пользователю предоставляется возможность всесторонней конфигурации, в том числе, настройка очереди, расписания и параметры загрузок. Единственная потенциальная сложность состоит в определении места расположения загруженных файлов, поскольку в uTorrent необходимо указать два отдельных пути для новых торрентов и уже завершенных загрузок.



В целом, специалисты NewestSoft.com горячо рекомендуют uTorrent. Программа не только не оказывает большой нагрузки на системные ресурсы, но и предусматривает целый набор функций и параметров, целью которого является обеспечить максимальное удобство пользователя. По своей функциональности uTorrent превосходит стандартный Bittorent, а также Azureus, который сильно снижает скорость интернета.

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Описание

uTorrent - бесплатный клиент файлообменной сети BitTorrent. uTorrent имеет маленький размер, всего 556 кб, при этом в наличии большой функциональный потенциал и простой, дружелюбный интерфейс. Основные возможности: Регулировка скорости скачивания и отдачи, настройка кэширования файлов, автоматическая закачка торрентов из ленты RSS-новостей, поддержка работы через прокси, и т.д. uTorrent является лучшим клиентом для скачивания фильмов, игр и музыки в P2P-сети.

Развитие P2P-сетей за последнюю пару лет приобрело феноменальный размах. В следствие постоянно увеличивающихся скоростей интернет-соединения, файлы стали легкодоступны для скачивания. Все существовавшие ранее p2p-приложения канули в лету, поскольку не могли предоставить пользователям то, в чём они действительно нуждались — возможность продолжительной загрузки.

В большинстве случаев процесс закачки зависит от человека (людей) на другом конце. И если раньше он или она выключали компьютер, скачивание обрывалось. Теперь это в прошлом. Благодаря торрентам, была реализована функция продолжительного непрерывного скачивания (при достаточном количестве сидов и личеров)

Несмотря на существование большого множества программ для закачки файлов из торрентов, лишь несколько из них пользуются заметной популярностью среди пользователей. Вынужден признаться, я не стал тратить время на изучение всех этих новомодных приложений и ограничился работой с BitComet, Azureus и uTorrent. Эти клиенты перечислены ровно в том порядке, в котором я от них отказывался.

uTorrent — довольно легковесная (556 Kб) и не требующая инсталляции программа, то есть, когда она надоест, достаточно будет просто удалить исполняемый файл. Это крошечное приложение, несмотря на размеры, удивляет своей функциональной упорядоченностью. В интерфейсе представлены список закачек и набор параметров для управления всеми процессами .

Клиент uTorrent известен своим количеством доступных опций. С этой точки зрения uTorrent является чрезвычайно гибкой программой, средней пользователь без особого труда сможет найти с её помощью всё, что пожелает и даже больше. Для любой торрент-закачки можно задать ограничения на скорость загрузки (download) и отдачи (upload). Если приложение использует чрезмерно широкую часть канала, можно снизить общую скорость загрузки/отдачи для освобождения ресурсов под веб-сёрфинг и прочую деятельность в интернете.

Опция ограничения скорости загрузки/отдачи особенно полезна для эффективного управления закачками. Распространённая функция расстановки приоритетов, конечно же, реализована в uTorrent. Приоритет скорости может быть установлен в значение Высокий (High), Нормальный (Normal) и Низкий (Low). В соответствии с этим значением, загрузка или отдача файла завершится раньше или позже остальных в списке.

В нижней части окна приложения, сразу под списком закачек, расположена информационная секция. На её вкладках содержатся все данные по выбранному файлу. На вкладке Общие (General) можно получить информацию о Передаче (Transfer): пройденное время, количество загруженных и отданных байт, количество доступных сидов, оставшееся время, скорость загрузки/отдачи, коэффициент, ограничения загрузки/отдачи); о Трекере (Tracker): URL-адрес трекера, его статус, статус DHT и данные об обновлении; а также общая информация (General): папка для сохранения, размер файла, дата создания торрента, хеш, описание, количество и размер частей файла).

Однако это далеко не всё, что имеется в информационной секции uTorrent. Можно просматривать данные о пирах, с которых производится скачивание и пользователях, которым отдаются файлы. Информацию о закачках можно получить на вкладке Файлы (Files). Здесь можно расставить приоритеты или вычеркнуть какую-либо закачку из списка.

Самое приятное ожидает нас в разделе настроек, где многочисленные параметры и функции так и ждут, чтобы их кто-нибудь задействовал. Приложение можно добавить в область уведомлений на панели задач Windows, доступна опция автоматической проверки обновлений и возможность отображения скоростных ограничений в строке состояния. Таким образом, можно получить всю необходимую информацию по закачке, всего лишь взглянув на интерфейс программы µTorrent.

Если вы ненавидите указывать папку для сохранения файла при каждом добавлении торрента, то вашим «мукам» положит конец возможность назначения директории для сохранения всех закачек. Пользователи могут оделять текущие закачки от завершённых, перемещая последние в отдельный каталог. Резервирование места на диске для всего файла до окончания загрузки всегда было моей любимой опцией. Она позволяет забыть о проблемах с дисковым пространством на время загрузки и предоставляет точную информацию по оставшемуся месту для других закачек.

Характеристики соединения играют особую роль при отдаче файлов, потому что здесь вы в праве диктовать свои условия. Однако не следует забывать о проявлении уважения к другим пользователям. По умолчанию uTorrent назначает порт для входящих соединений, но если вы находитесь за маршрутизатором, он может работать не так, как хотелось бы. Оптимизатор скорости (Speed Guide) из меню Настройки (Options) поможет проверить работоспособность назначенного порта. Если результат будет отрицательным, следует выполнить переадресацию порта. Эта операция выполняется довольно просто, в интернете имеются самые подробные справочные материалы по данному вопросу.

Гибкие функциональные возможности этого крохотного приложения µTorrent позволяют также осуществлять управление количеством соединений посредством сети DHT, искать локальных пиров и даже ограничивать для них ширину канала. Эти опции особенно полезны при необходимости продолжать загрузку, при этом сохраняя возможность беспрепятственно бродить по интернету.

Есть ещё одна замечательная функция uTorrent — планировщик заданий. Пусть он имеет не совсем классический и элегантный вид, зато незаменим в управлении закачками. Таблица Планировщика (Scheduler) состоит из 168 ячеек, каждая из которых отвечает за один час каждого дня недели. Под таблицей расположена легенда, а ещё ниже находится панель для настройки лимитов скорости загрузки/отдачи. Один щелчок на выбранной ячейке включает скоростные ограничения, двойной — останавливает закачки на этот день, а тройной — включает загрузку на полной скорости (указанную в общих настройках программы). При наведении курсора мыши на зелёную ячейку, под таблицей будет отображён соответствующий временной интервал.

Для желающих удалённо управлять uTorrent недавно был разработан веб-интерфейс этого приложения (Web UI). С его помощью в браузере отображается облегчённая версия пользовательского клиента. Вы можете беспрепятственно добавлять новые торрент-закачки. Всё, что для этого нужно сделать — ввести точный адрес и порт (http://вашIP:UTпорт/интерфейс/). Однако он не будет работать без WebUI-плагина, который необходимо поместить в специальную директорию uTorrent. Чтобы её найти, введите в окне Выполнить (Run) следующее: "%AppData%uTorrent".

uTorrent — надёжная гибкая полнофункциональная и лёгкая в использовании программа для управления торрентами. Она не требует инсталляции — для начала работы достаточно запустить исполняемый файл. Веб-интерфейс (WebUI) служит прекрасным дополнением к этому приложению, так как позволяет осуществлять удалённое управление µTorrent через веб-браузер.

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Комментарии.

Dedmoroz007, (uTorrent 3.13 Build 27385 Final)

если вы часто что-либо качаете с интернета, то эта программа для вас! Торрент фаилы очень быстро скачиваются, на большой скорости. И если соединение с интернетом было прервано, то торрент легко сможет продолжить после разрыва.

01:32:55, 28-06-2012 1. Добавил:, (uTorrent 3.13 Build 27385 Final)если вы часто что-либо качаете с интернета, то эта программа для вас! Торрент фаилы очень быстро скачиваются, на большой скорости. И если соединение с интернетом было прервано, то торрент легко сможет продолжить после разрыва.

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uTorrent История версий

uTorrent 3.4.3 Build 39944 добавлена: 18-04-2015

Скачать uTorrent бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.uTorrentдобавлена: 27-02-2014uTorrentдобавлена: 20-02-2014uTorrentдобавлена: 02-08-2013uTorrentдобавлена: 02-07-2012