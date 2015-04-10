Zona 1.0.5.9 скачать бесплатно для Windows 7

Zona - скачивай или смотри онлайн фильмы в высоком качестве

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Комментарии.

cms, (Zona 1.0.5.9)

Попробовал программу Zona. Люблю футбол - смотрю без проблем. Иногда хочется послушать музыку - любые радиостанции к Вашим услугам. С уважением cms

21:15:28, 16-04-2015 1. Добавил:, (Zona 1.0.5.9)Попробовал программу Zona. Люблю футбол - смотрю без проблем. Иногда хочется послушать музыку - любые радиостанции к Вашим услугам. С уважением cms

Maria_1994, (Zona 1.0.5.9)

Помню очень давно пользовалась этой программой, и это было потрясающе. Очень удобный интерфейс. Находишь фильмы по актерам, актерам по фильмам, описание, возможность скачать фильм, сериал. Я не встречала проги лучше.

21:12:42, 15-04-2015 2. Добавил:, (Zona 1.0.5.9)Помню очень давно пользовалась этой программой, и это было потрясающе. Очень удобный интерфейс. Находишь фильмы по актерам, актерам по фильмам, описание, возможность скачать фильм, сериал. Я не встречала проги лучше.

Сергей7, (Zona 1.0.5.9)

Отличная программа, которая поможет сэкономить время для поиска нужного фильма или песни в интернете. Пока не скачал Zona всегда долго искал по торрентам фильмы в хорошем качестве, а теперь это проходит быстро и без головной боли. Так же в глаза бросается приятный глазу интерфейс, при этом простой в использовании. Едва не упустил - программа бесплатная, что в наши дни редко встретишь.

21:26:33, 14-04-2015 3. Добавил:, (Zona 1.0.5.9)Отличная программа, которая поможет сэкономить время для поиска нужного фильма или песни в интернете. Пока не скачал Zona всегда долго искал по торрентам фильмы в хорошем качестве, а теперь это проходит быстро и без головной боли. Так же в глаза бросается приятный глазу интерфейс, при этом простой в использовании. Едва не упустил - программа бесплатная, что в наши дни редко встретишь.

Николай, (Zona 1.0.5.9)

Очень удобная и популярная программа в сегодняшнее время. Узнал о программе от своего друга. Очень люблю смотреть различные фильмы, так же не пропускаю не одной новинки. У меня еще работа такая, работаю охранником, надо как то время коротать, вот и смотрю различные фильмы, а программа стала идеальным помощником. В общем ничего плохого сказать не могу)).

23:20:34, 10-04-2015 4. Добавил:, (Zona 1.0.5.9)Очень удобная и популярная программа в сегодняшнее время. Узнал о программе от своего друга. Очень люблю смотреть различные фильмы, так же не пропускаю не одной новинки. У меня еще работа такая, работаю охранником, надо как то время коротать, вот и смотрю различные фильмы, а программа стала идеальным помощником. В общем ничего плохого сказать не могу)).

Натали, (Zona 1.0.5.9)

Очень хорошая и простая в использовании программа. Можно быстро и легко скачать то что вам нужно, всегда в программе происходят обновления фильмов, всегда можно быть в курсе всех новинок, так же можно сортировать фильмы, с такой программой может разобраться каждый, тем более удобно программа тем что на русском языке. Программа также удобно тем что можно слушать музыку, радио, играть в любимые игры.Пользуюсь программой уже много времени, и очень довольна советую.

22:16:17, 10-04-2015 5. Добавил:, (Zona 1.0.5.9)Очень хорошая и простая в использовании программа. Можно быстро и легко скачать то что вам нужно, всегда в программе происходят обновления фильмов, всегда можно быть в курсе всех новинок, так же можно сортировать фильмы, с такой программой может разобраться каждый, тем более удобно программа тем что на русском языке. Программа также удобно тем что можно слушать музыку, радио, играть в любимые игры.Пользуюсь программой уже много времени, и очень довольна советую.

Валерий, (Zona 1.0.5.9)

В двух слова: программа не плохая, отличный торрент клиент в который встроен сразу и проигрыватель. С помощью этой программы можно не только скачивать музыку и кино, но и играть в популярные компьютерные игры, совершать просмотр сериалов и спортивных передач. Я считаю одной из главных достоинств это программы - это наглядность. Можно просмотреть всё о скачиваемом ресурсе.

21:04:57, 10-04-2015 6. Добавил:, (Zona 1.0.5.9)В двух слова: программа не плохая, отличный торрент клиент в который встроен сразу и проигрыватель. С помощью этой программы можно не только скачивать музыку и кино, но и играть в популярные компьютерные игры, совершать просмотр сериалов и спортивных передач. Я считаю одной из главных достоинств это программы - это наглядность. Можно просмотреть всё о скачиваемом ресурсе.

Наташа, (Zona 1.0.5.9)

Очень хорошая, качественная прога! Очень удобно, что можно посмотреть описание и решить нужен тебе этот фильм или нет. Потому что при пользовании торентом, мне очень не нравилось, что приходится искать кино в интернете, читать описание, а уж только потом скачивать. Порадовало оформление, удобство использования! Спасибо аффтору! Удобно, что есть и музыка. Все что меня интересует в одной программе и так просто!

02:52:50, 10-04-2015 7. Добавил:, (Zona 1.0.5.9)Очень хорошая, качественная прога! Очень удобно, что можно посмотреть описание и решить нужен тебе этот фильм или нет. Потому что при пользовании торентом, мне очень не нравилось, что приходится искать кино в интернете, читать описание, а уж только потом скачивать. Порадовало оформление, удобство использования! Спасибо аффтору! Удобно, что есть и музыка. Все что меня интересует в одной программе и так просто!

Миша, (Zona 1.0.5.9)

Хорошая программа комбайн. Много возможностей по поиску любого мультимедийного контента. Мне очень полезна функция прослушивания музыки с вк. И программа обладает кучей настроек, со всеми еще и не разобрался. Экономит время и очень удобно. Особенно просто искать любимые фильмы, не надо проходить кучи регистраций на разных сайтах. Программа делает все сама. У неё и приятный интерфейс, словом достойная прога must have!

01:45:41, 10-04-2015 8. Добавил:, (Zona 1.0.5.9)Хорошая программа комбайн. Много возможностей по поиску любого мультимедийного контента. Мне очень полезна функция прослушивания музыки с вк. И программа обладает кучей настроек, со всеми еще и не разобрался. Экономит время и очень удобно. Особенно просто искать любимые фильмы, не надо проходить кучи регистраций на разных сайтах. Программа делает все сама. У неё и приятный интерфейс, словом достойная прога must have!

Юльчик, (Zona 1.0.5.9)

Очень нравится эта программка. Так как я девушка и к тому же блондинка, я не особо разбираюсь во всем, что связано с компьютерами. А тут я с легкостью справилась. Установка прошла достаточно легко и быстро. Смотреть фильмы в высоком качестве одно удовольствие. Можно еще музыку слушать и даже в игры играть, но я не любитель. Оформление приятное, все просто и понятно. Советую.

01:33:22, 10-04-2015 9. Добавил:, (Zona 1.0.5.9)Очень нравится эта программка. Так как я девушка и к тому же блондинка, я не особо разбираюсь во всем, что связано с компьютерами. А тут я с легкостью справилась. Установка прошла достаточно легко и быстро. Смотреть фильмы в высоком качестве одно удовольствие. Можно еще музыку слушать и даже в игры играть, но я не любитель. Оформление приятное, все просто и понятно. Советую.

сергей, (Zona 1.0.4.5)

супер



04:54:33, 02-08-2014 10. Добавил:, (Zona 1.0.4.5)супер

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Zona История версий

Zona 1.0.5.9 добавлена: 09-04-2015

Использование торрентов считается наиболее простым, удобным и доступным способом скачивания контента из сети Интернет. И это действительно так, если при этом не учитывать необходимость регистрации на большинстве торрент трекеров, установки первоначального лимита и обязательной раздачи файлов. Конечно, есть и открытые трекеры, но их сравнительно немного. Помимо всего прочего искать нужную информацию приходится вручную. Упростить работу с торрентами вам поможет Zona – мощный оригинальный инструмент, предназначенный для поиска, скачивания и просмотра мультимедийных файлов.Впрочем, одной загрузкой фильмов и музыки это приложение не ограничивается. С помощью Zona вы также можете играть в популярные компьютерные игры, прослушивать радиостанции в режиме онлайн, смотреть телесериалы и спортивные передачи. Благодаря Zona вам не нужно посещать сайты торрент трекеров, не нужно проходить утомительную процедуру регистрации, не нужно следить за тем, чтобы объем загрузок не превысил объем розданного контента. Достаточно просто набрать в поисковой строке название фильма, исполнителя, альбома или телеканала как Zona тут же выдаст вам полный список доступных для просмотра и скачивания файлов.Клиент Zona отличается стильным, эффектным пользовательским интерфейсом с полной поддержкой русского языка. Весь доступный для скачивания контент разбит по категориям, что делает работу с приложением максимально удобным. Таковых категорий в Zona семь – это фильмы, сериалы, телевизионные каналы, радио, спортивные известия, музыка и игры. Для каждого раздела предусмотрен свой набор средств сортировки. Так, фильмы можно отсортировать жанру, году выхода, стране и рейтингу. При этом еще имеется возможность выбрать качество.Другое преимущество Zona – это наглядность. К примеру, при поиске видео вы тут же, не выходя из программы, можете получить самые подробные сведения о фильме – посмотреть постер, узнать имена актеров, ознакомиться с сюжетом, получить информацию о качестве, формате, источнике и размере файла. Разумеется, файл, в данном случае фильм можно загрузить на жесткий диск или, если позволяет скорость Интернета, начать просмотр в режиме онлайн. А вот для прослушивания музыки вам потребуется наличие аккаунта в социальной сети Вконтаке. Как видите, торренты для Zona не единственный источник контента.Что касается игр, то их пока немного и все они по большей части браузерные. Скачать дистрибутивы компьютерных игр в Zona пока что не представляется возможным. То же самое можно сказать по отношении к другим типам контента и именно в этом заключается главный недостаток этого приложения. Таким образом, Zona можно охарактеризовать как альтернативный торрент клиент, ориентированный на загрузку и воспроизведение мультимедийного контента. Что еще умеет делать Zona и какими особенностями она обладает?Клиентом поддерживается выбор предпочитаемого языка просмотра, установка ограничения на скорость скачивания фильмов и раздачи, получение уведомлений о поступлении новых фильмов в базу данных, использование скроллинга, синхронизации звука и видео при просмотре фильмов в режиме онлайн, ведение истории просмотров и т.п. Кстати в новой версии были добавлены некоторые полезные опции, к примеру, было реализовано запоминание плеером момента остановки воспроизведения, озвучки и субтитров, использование смайлов для информирования о качестве фильма, а также автоматическое исключение просматриваемых фильмов из списка загрузок. Если же брать в целом, клиент стал еще более простым и удобным, удалены лишние, затрудняющие работу с программой функции.Скачать Zona можно бесплатно с нашего или сайта разработчика. Приложение совместимо со всеми популярными версиями Windows, включая Windows 8.1. Во избежание ошибок в работе программы при установке новой версии рекомендуется полностью удалить старые версии и их остатки, расположенные в системной пользовательской папке AppData.Zona - бесплатный клиент torrent для скачивания фильмов и программ. Zona также позволяет смотреть фильмы не дожидаясь полной загрузки. Скачать Zona бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Zonaдобавлена: 10-04-2014Zonaдобавлена: 17-02-2014