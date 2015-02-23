Vuze (Azureus) 5.6.0.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Vuze (Azureus) История версий

Vuze (Azureus) 5.6.0.0 добавлена: 25-04-2015

Vuze (Azureus) - BitTorrent-клиент, позволяющий осуществлять многопотоковые загрузки. Обладает множеством разнообразных функций и возможностями по управлению заданиями. Поддерживает мультизагрузку, настройку очереди/приоритета, докачку недокаченных фрагментов, переключение языка интерфейса и многое другое. Кроме этого, программа расширяется плагинами. Для работы Vuze требуется виртуальная Java-машина.Vuze (Azureus) – bittorent клиент. С его помощью производится эффективный обмен файлами больших объемов. Большинство пользователей знакомо с популярным eMule, и хотя его система проще для восприятия пользователем, метод, применяемый в Vuze (Azureus) - достойная и более производительная альтернатива.Главное преимущество bittorent клиента – достаточная для загрузки файлов скорость. Vuze (Azureus) в этом отношении превосходит всех конкурентов. Самый обсуждаемый недостаток программы – ее ресурсоемкость. Поскольку скрипт написан в Java, его и считают причиной чрезмерного потребления памяти. Повышая производительность и скорость закачки файлов, Vuze (Azureus) использует всю пропускную способность, из-за чего веб-страницы в браузере грузятся очень медленно.Современный рынок отличается богатым разнообразием bittorent клиентов, но что выделяет Vuze (Azureus) из общей массы? Прежде всего, открытый исходный код, благодаря которому программа доступна к скачиванию бесплатно и тестируется сообществом программистов, дизайнеров и пользователей, стремящихся увеличить ее производительность. Сообщество разработчиков Vuze (Azureus) настолько популярно, что недавно приложение получило награду Sourceforge Community Choice Awards в общей категории, набрав наибольшее количество пользовательских голосов.Программа оказалась в первых рядах благодаря многочисленным опциям, с помощью которых ее можно настроить. По каждому загружаемому файлу отображается полноценная статистика, в том числе примерное время окончания загрузки и рейтинг обмена, который показывает, какая часть файла уже «отдана» другим пользователям. Кстати, в идеальном P2P сообществе, у каждого файла должен быть рейтинг, равный двум. (Другими словами, каждый закачанный файл необходимо раздать два раза).Отличие bittorent клиента от P2P клиента, как eMule, состоит в необходимости загрузить из интернета файл ссылок, или torrent, а не искать необходимый документ в самой программе. К сожалению, torrent становится бесполезным, если файл, на который он ссылается, удален с компьютера. Поэтому на сайтах всегда указывается доступность торрента, исходя из количества его источников. Очень часто файл закачивается довольно быстро, если он загружен недавно, но через несколько недель или месяцев, закачка идет очень медленно или вообще недоступна.Для обмена файлами мы предпочитаем Vuze (Azureus), но используем его наряду с eMule, поскольку они отлично справляются с поставленными задачами при разных обстоятельствах. Если качать круглыми сутками, лучше работать с Vuze (Azureus), но если необходимость долго ждать не является преградой, можно выбрать eMule. Скачать Vuze (Azureus) бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Vuze (Azureus)добавлена: 13-06-2013Vuze (Azureus)добавлена: 02-05-2013Vuze (Azureus)добавлена: 10-12-2011Vuze (Azureus)добавлена: 10-01-2011