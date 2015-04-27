FrostWire 6.0.8 скачать бесплатно для Windows 7

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FrostWire - программа для поиска и обмена файлами mp3, avi, jpg и др.

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 5761

ОС: Win2000, Win2003, Win7 x32, Win8 x32, Win8 x64, WinVista, WinXP

Размер: 1.01 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,375

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Описание

FrostWire - программа для поиска и обмена файлами( mp3, avi, jpg и др. ) в Интернете непосредственно от пользователя к пользователю, основанная на известной и популярной программе LimeWire. Преимущество FrostWire в том, что она не содержит блокиратора распространения пиратских аудио-файлов и не имеет надоедливых рекламных сообщений.
   FrostWire основана на исходном коде LimeWire и работает по идентичному принципу. При поиске файлов с помощью FrostWire, отображаются результаты из LimeWire и наоборот.
  
  Однако утилиты несколько отличаются. Во-первых, в основе утилиты лежит код LimeWire Pro, платной версии популярного P2P-клиента, поэтому реклама отсутствует, и нет ограничений на одновременную загрузку файлов. Во-вторых, интерфейс претерпел некоторые изменения и сменил цвет с зеленого на синий. У вкладок закруглены углы, добавлены две функции. В Connections ведется наблюдение за входящими соединениями по имени хоста, а также отображается пропускная способность, имя провайдера, используемая версия программы и др. В утилиту встроен чат.
  
  Интегрированный мультимедийный плеер FrostWire не загружает MP3 и MPG, хотя в LimeWire данные файлы запускаются без проблем. Утилита включает панель инструментов ASK, но от ее установки можно отказаться. Не все сходятся во мнении относительно скорости загрузки файлов FrostWire в сравнении с LimeWire. FrostWire и LimeWire практически не отличаются, однако отсутствие рекламы – большое преимущество. Скачать FrostWire бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать FrostWire (1.01 Мб)


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FrostWire История версий

FrostWire 6.0.8 добавлена: 27-04-2015
FrostWire 6.0.6 добавлена: 25-02-2015
FrostWire 5.5.2 добавлена: 16-01-2013
FrostWire 5.3.8 добавлена: 06-07-2012
FrostWire 5.3.7 добавлена: 15-06-2012




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