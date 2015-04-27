FrostWire 6.0.8 скачать бесплатно для Windows 7

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FrostWire История версий

FrostWire 6.0.8 добавлена: 27-04-2015

FrostWire - программа для поиска и обмена файлами( mp3, avi, jpg и др. ) в Интернете непосредственно от пользователя к пользователю, основанная на известной и популярной программе LimeWire. Преимущество FrostWire в том, что она не содержит блокиратора распространения пиратских аудио-файлов и не имеет надоедливых рекламных сообщений.FrostWire основана на исходном коде LimeWire и работает по идентичному принципу. При поиске файлов с помощью FrostWire, отображаются результаты из LimeWire и наоборот.Однако утилиты несколько отличаются. Во-первых, в основе утилиты лежит код LimeWire Pro, платной версии популярного P2P-клиента, поэтому реклама отсутствует, и нет ограничений на одновременную загрузку файлов. Во-вторых, интерфейс претерпел некоторые изменения и сменил цвет с зеленого на синий. У вкладок закруглены углы, добавлены две функции. В Connections ведется наблюдение за входящими соединениями по имени хоста, а также отображается пропускная способность, имя провайдера, используемая версия программы и др. В утилиту встроен чат.Интегрированный мультимедийный плеер FrostWire не загружает MP3 и MPG, хотя в LimeWire данные файлы запускаются без проблем. Утилита включает панель инструментов ASK, но от ее установки можно отказаться. Не все сходятся во мнении относительно скорости загрузки файлов FrostWire в сравнении с LimeWire. FrostWire и LimeWire практически не отличаются, однако отсутствие рекламы – большое преимущество. Скачать FrostWire бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.FrostWireдобавлена: 25-02-2015FrostWireдобавлена: 16-01-2013FrostWireдобавлена: 06-07-2012FrostWireдобавлена: 15-06-2012