FileZilla 3.10.2 RC1 скачать бесплатно для Windows 7

Бесплатный и самый лучший FTP менеджер среди ныне существующих

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FileZilla История версий

FileZilla 3.10.2 RC1 добавлена: 25-02-2015

Программа FileZilla – бесплатный, самый лучший FTP менеджер среди ныне существующих. Если быть честным, то стоит очень постараться, чтобы даже среди коммерческих FTP клиентов найти столь достойную программу. FileZilla действительно стоит внимания, и дело не только в её бесплатности.Стоит скачать бесплатно FileZilla хотя бы потому, что пользоваться утилитой невероятно просто. Очень легкий в освоении интерфейс FTP – менеджера не имеет ничего лишнего. Если вы только создали свой сайт, и просто хотите быстро связаться с ним, то вам следует всего лишь зайти в «Менеджер сайтов» (в главном окне), нажать «Добавить сайт» и прописать пароль и логин выданный вашим хостером. Все, настройка закончена. Таким образом, доступ к корневой папки сайта упрощается в разы, и вам нет нужды каждый раз заходить на свой ресурс посредством интерфейса вашего хостинг – провайдера.Пользоваться утилитой просто даже на английском языке. Но доступна программа FileZilla на русском языке, что здорово облегчает процесс настройки и использования. Русский язык на посторонних ресурсах искать нет смысла, так как он установлен в самой программе и, зачастую, устанавливается сам при установке. Если этого не произошло, то перейдите в “Edit” – “Settings” – “Language” – “Russian”. Все, теперь ваша FileZilla на русском языке.Кроме этого, не имеет значения, какая версия операционной системы установлена на вашем ПК, так как разработчики постоянно осуществляют поддержку своего продукта. Устанавливается FileZilla на Windows 7 и на другие, более ранние версии. Стоит отметить, что для Windows 7 и других ОС установочный файл один и тот же.Не имеет значения, какое количество сайтов у вас имеется, FileZilla способна поддерживать буквально неограниченное их количество. Кроме того, программа работает в несколько потоков, имеет защищенное соединение, обладает многоязычным интерфейсом (русский в том числе), может докачивать файлы даже больших объёмов (свыше 4ГБ), а также способна работать с большинством, из ныне существующих, файерволов.Если вам нужен бесплатный, функциональный, но простой в настройке и использовании FTP – менеджер, то лучший выбор для вас, это скачать бесплатно программу FileZilla на русском для Windows 7.FileZilla — бесплатный FTP-менеджер, который предназначен для загрузки и скачивания файлов с разнообразных FTP-серверов. Программа поддерживает SOCKS5, HTTP1.1, SFTP, SSL, GSS, скачивание файла в несколько потоков, имеет удобный интерфейс, работает со многими файрволлами, поддерживается функция DragandDrop, есть ограничения скорости, кэширование каталогов и многое другое.Много веб-контента за ничтожные деньги? Данная программа – идеальный выбор для тех, кто находится в поисках надежного и бесплатного инструмента для FTP-передач.Наглядный интерфейс переведен почти на все мировые языки. FTP-сайты грузятся быстрее благодаря сохранению директорий в кэше, а перемещение документов не вызывает беспокойства при настройке опций безопасного соединения. В Закладках есть две функции: Site Manager для всех основных FTP-серверов и QuickConnect для быстрого подключения.С помощью FileZilla можно произвести одновременную загрузку или отдачу нескольких файлов на разных серверах. Для ограниченной пропускной способности есть функция автоматической настройки скорости передачи в зависимости от времени дня или даты. Посредством FileZilla можно оперировать передачей между FTP-сайтами. Отсутствие расписания с лихвой компенсируется фильтром для отображения необходимых файлов.Кроме того, FileZilla требует всего 50 Мб памяти компьютера. Приложение, несомненно, является одной из лучших FTP-утилит. Скачать FileZilla бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.FileZillaдобавлена: 11-11-2012FileZillaдобавлена: 09-05-2011FileZillaдобавлена: 24-01-2011FileZillaдобавлена: 15-11-2010