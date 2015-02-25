FileZilla 3.10.2 RC1 скачать бесплатно для Windows 7

Бесплатный и самый лучший FTP менеджер среди ныне существующих
Программа FileZilla – бесплатный, самый лучший FTP менеджер среди ныне существующих. Если быть честным, то стоит очень постараться, чтобы даже среди коммерческих FTP клиентов найти столь достойную программу. FileZilla действительно стоит внимания, и дело не только в её бесплатности.
Стоит скачать бесплатно FileZilla хотя бы потому, что пользоваться утилитой невероятно просто. Очень легкий в освоении интерфейс FTP – менеджера не имеет ничего лишнего. Если вы только создали свой сайт, и просто хотите быстро связаться с ним, то вам следует всего лишь зайти в «Менеджер сайтов» (в главном окне), нажать «Добавить сайт» и прописать пароль и логин выданный вашим хостером. Все, настройка закончена. Таким образом, доступ к корневой папки сайта упрощается в разы, и вам нет нужды каждый раз заходить на свой ресурс посредством интерфейса вашего хостинг – провайдера.
Пользоваться утилитой просто даже на английском языке. Но доступна программа FileZilla на русском языке, что здорово облегчает процесс настройки и использования. Русский язык на посторонних ресурсах искать нет смысла, так как он установлен в самой программе и, зачастую, устанавливается сам при установке. Если этого не произошло, то перейдите в “Edit” – “Settings” – “Language” – “Russian”. Все, теперь ваша FileZilla на русском языке.
Кроме этого, не имеет значения, какая версия операционной системы установлена на вашем ПК, так как разработчики постоянно осуществляют поддержку своего продукта. Устанавливается FileZilla на Windows 7 и на другие, более ранние версии. Стоит отметить, что для Windows 7 и других ОС установочный файл один и тот же.
Не имеет значения, какое количество сайтов у вас имеется, FileZilla способна поддерживать буквально неограниченное их количество. Кроме того, программа работает в несколько потоков, имеет защищенное соединение, обладает многоязычным интерфейсом (русский в том числе), может докачивать файлы даже больших объёмов (свыше 4ГБ), а также способна работать с большинством, из ныне существующих, файерволов.
Если вам нужен бесплатный, функциональный, но простой в настройке и использовании FTP – менеджер, то лучший выбор для вас, это скачать бесплатно программу FileZilla на русском для Windows 7.
Обзор версии 3.5.0 RC 1 от: 24-03-2012 Copyright © NewestSoft.com
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Описание
FileZilla — бесплатный FTP-менеджер, который предназначен для загрузки и скачивания файлов с разнообразных FTP-серверов. Программа поддерживает SOCKS5, HTTP1.1, SFTP, SSL, GSS, скачивание файла в несколько потоков, имеет удобный интерфейс, работает со многими файрволлами, поддерживается функция DragandDrop, есть ограничения скорости, кэширование каталогов и многое другое.
Много веб-контента за ничтожные деньги? Данная программа – идеальный выбор для тех, кто находится в поисках надежного и бесплатного инструмента для FTP-передач.
Наглядный интерфейс переведен почти на все мировые языки. FTP-сайты грузятся быстрее благодаря сохранению директорий в кэше, а перемещение документов не вызывает беспокойства при настройке опций безопасного соединения. В Закладках есть две функции: Site Manager для всех основных FTP-серверов и QuickConnect для быстрого подключения.
С помощью FileZilla можно произвести одновременную загрузку или отдачу нескольких файлов на разных серверах. Для ограниченной пропускной способности есть функция автоматической настройки скорости передачи в зависимости от времени дня или даты. Посредством FileZilla можно оперировать передачей между FTP-сайтами. Отсутствие расписания с лихвой компенсируется фильтром для отображения необходимых файлов.
Кроме того, FileZilla требует всего 50 Мб памяти компьютера. Приложение, несомненно, является одной из лучших FTP-утилит. Скачать FileZilla бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
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FileZilla
История версий
FileZilla 3.10.2 RC1 добавлена: 25-02-2015
FileZilla 3.6.0
добавлена: 11-11-2012
FileZilla 3.5.0 RC 1
добавлена: 09-05-2011
FileZilla 3.4.0 Beta 1
добавлена: 24-01-2011
FileZilla 3.3.5
добавлена: 15-11-2010