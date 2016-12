Internet Download Manager 6.23 Build 11 скачать бесплатно для Windows 7

Менеджер загрузок с поддержкой большинства браузеров

Internet Download Manager – практичная программа для ускорения загрузки файлов из Интернета. Сразу после установки менеджера на компьютер процесс загрузки значительно упростится.

Высокоскоростное интернет-подключение сегодня не редкость, однако даже при его наличии для загрузки файлов из Интернета иногда требуется помощь сторонних программ. По достоинству Internet Download Manager оценят даже пользователи, довольные скоростью своего подключения на все 100%.

Ссылки на новые загрузки можно открывать через интерфейс Download Manager вручную, однако автоматический захват ссылок гораздо удобнее. Если данная функция активирована, при нажатии на ссылку Internet Download Manager автоматически скачивает файлы указанных пользователем форматов. Менеджер полностью автоматизирован: переключаться между программами, копировать и вставлять ссылки нет необходимости.

После захвата ссылки загрузку файла можно начать сразу или позднее в любое время, что особенно удобно в случаях, когда скорость Интернета нужна для других задач, а скачивание файлов запланировано на ночь. Перед началом скачивания файлы можно разместить в любой категории. Если соединение было прервано, загрузку можно восстановить.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии.

Сергей, (Internet Download Manager 6.1.4 Build 5 Final)

Самый лучший менеджер загрузок (хоть платный но он того стоит на 200%). Качайте не пожалеете!!!

19:23:22, 22-01-2013 1. Добавил:, (Internet Download Manager 6.1.4 Build 5 Final)Самый лучший менеджер загрузок (хоть платный но он того стоит на 200%). Качайте не пожалеете!!!

jasur, (Internet Download Manager 6.11.7)

super

04:50:18, 30-05-2012 2. Добавил:, (Internet Download Manager 6.11.7)super

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Internet Download Manager История версий

Internet Download Manager 6.23 Build 11 добавлена: 22-04-2015

Internet Download Manager - популярный менеджер загрузки, имеет привлекательный графический интерфейс, обладает всеми функциями, которые встречаются во всех современных программах подобного рода. Менеджер поддерживает восстановление файлов при ошибках загрузки, докачку после разрыва соединения, сетевых проблем, выключения компьютера, есть возможность предварительного просмотра архивов перед закачкой и др.Под скучным именем этой программы скрывается нечто большее: Internet Download Manager – полноценный набор функций для уверенной закачки файлов. Он с легкостью интегрируется в браузер, будь то Mozilla или Opera.Приложение автоматически сортирует файлы по типу и определяет их в соответствующую папку. Но что важнее всего, оно повышает скорость загрузки (в нашем случае вдвое). В простом оконном интерфейсе нет ничего лишнего. Для опытных пользователей существует командная строка, где можно возобновить передачу файлов, указать расписание закачек, соединиться через dial-up или войти на защищенные паролем сайты. Кроме того, здесь лимитируется число соединений, скорость загрузки для определенных сайтов, а также создается список исключений для блокирования указанных пользователем ресурсов.В число других функций входят автоматическая проверка на вирусы и возможность загрузить все связанные со страницей файлы. В новой версии есть поисковый агент, способный провести анализ сайта и найти на нем, например, все рисунки.Internet Download Manager оправдывает свою кандидатуру на роль надежной программы для передачи файлов. В этой версии добавлен граббер FLV для загрузки видео с YouTube, Google Video, MySpace TV и других популярных сайтов. Скачать Internet Download Manager бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Complete Windows 7 support, completely redeveloped scheduler, YouTube grabber that download FLV videos from YouTube, Google Video, MySpaceTV and other popular sites, MMS protocol support, speed limiter and the site grabber feature. Added support for miltiple links in clipboard.Internet Download Managerдобавлена: 03-03-2015Internet Download Managerдобавлена: 25-02-2015Internet Download Managerдобавлена: 13-07-2013Internet Download Managerдобавлена: 28-05-2013