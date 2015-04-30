Vivaldi 1.0.162.4 скачать бесплатно для Windows 7

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василий, (Vivaldi 1.0.162.4)

ok

12:30:25, 20-10-2016 1. Добавил:, (Vivaldi 1.0.162.4)ok

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Vivaldi История версий

Vivaldi 1.0.162.4 добавлена: 30-04-2015

Йон Течнер – человек, сыгравший ключевую роль в создании известного всему миру браузера Opera, покинул компанию из-за разногласий с коллегами ещё в 2011. Слухи о том, что Течнер решил создать новый браузер, ходили по сети долго и в начале текущего года были подтверждены официально.Новый браузер получил название Vivaldi и на сейчас находится в состоянии третьей публичной альфа-версии. Прежде чем приступать к обзору, сразу же следует сделать важное уточнение: новый браузер работает на базе движка Blink от Google. То есть внутри у него тот же самый «мотор», что у Chrome, новой Opera и Яндекс.Браузер.Многих такой поворот, безусловно, разочарует, но иначе было никак. Движок Presto, хоть работа над ним уже не ведётся, Opera никому отдавать не хочет, а у самого Течнера слишком мало финансовых ресурсов, чтобы создавать отдельную команду программистов, которые с нуля писали новый движок. Сегодня в Vivaldi трудится немногим более 20 человек, их работу Течнер оплачивает из личных средств.Так как собственный движок небольшая команда осилить не может, все усилия их сосредоточены над интерфейсом. Он, по замыслу разработчиков, должен быть таким же удобным, функциональным и настраиваемым, каким в своё время был у классической Opera.При старте программы нас, как и подобает, встречает экспресс-панель. Здесь всё в лучших традициях: вы сами решаете сколько и каких сайтов и у вас на ней будет висеть. На мой взгляд, это куда более разумное решение, чем автоматический подбор в IE, Chrome и Firefox. В экспресс-панели Vivaldi дополнительно можно создавать папки и даже новые разделы самой панели.Радует в Vivaldi работа с вкладками. Здесь есть всё то, чего новая Opera не переняла из классической. Есть группировка вкладок, есть миниатюрное превью при наведении курсора на вкладку. Вдобавок, потянув панель вкладок вниз, можно превратить все табы в превью открытых страниц.Рядом с кнопками управления окном расположилась хороша знакомая пользователям классической Opera «корзина», за которой скрывается список недавно закрытых вкладок. Непросмотренные вкладки отмечаются срезанным уголком. Вскоре разработчики обещают добавить и приватные табы.Есть и кое-что новенькое. В частности, можно одновременно посмотреть несколько вкладок в рамках одной страницы, располагая их горизонтально, вертикально или сеткой. Это здорово может пригодиться, когда нужно что-нибудь сравнить.Среди других оригинальных и нигде не встречавшихся ранее особенностей Vivaldi, уже не связанных с вкладками, можно отметить специальные эффекты, которые можно накладывать на страницы. Благодаря им можно удалять со страничек лишнее, делать текст более читабельным, создавать эффектные скриншоты, визуально отделять одни объекты от других и так далее. Другой новой особенностью является фильтр быстрых команд, вызываемый нажатием клавиши F2. Благодаря ему опытные пользователи смогут заметно ускорить свою навигацию по сети.Привнося новое, команда разработчиков одновременно сохранила и старое, от чего создатели многих других браузеров уже успели отказаться. Сюда можно отнести отдельное поле для поиска, классический диалог загрузки файлов и панель состояния со встроенной регулировкой масштаба и отображения картинок. Всё это, впрочем, можно отключить в настройках, если оно вам не нужно.Как и в классической Opera, в Vivaldi есть и хорошо развиты боковые панели. Сюда интегрирован интерфейс для работы с закладками, менеджер загрузок, довольно мощная система добавления заметок к веб-страницам, контакты, а в обозримом будущем появится ещё и почта.В целом ключевую ставку разработчики делают на удобство и настраиваемость. Так, например, в Vivaldi изначально присутствуют жесты мышью, включая те, которым не нашлось места в современной Opera. Например, жест вверх-вниз с зажатой правой кнопкой для клонирования вкладки или жест вверх-вправо для восстановления недавно закрытого таба.Что касается настраиваемости, то практически любой элемент интерфейса, который вы видите перед собой, может быть убран или перемещён в любую сторону.Работа над Vivaldi идёт весьма быстро. Порой разработчики успевают выпустить несколько новых сборок в неделю. За последний месяц был налажен импорт данных из большинства других браузеров, включено автообновление, интерфейс был локализован на несколько десятков языков, включая даже те, которые не поддерживаются в Chromium.К сожалению, так эта альфа-версия, много в программе и отрицательных моментов. Прежде всего, это многочисленные баги, высокое потребление ресурсов и временное отсутствие некоторых ключевых особенностей вроде синхронизации данных. Совсем недавно разработчики выпустили третье техническое превью веб-обозревателя, следующим крупным событием в жизни браузера должна стать полноценная бета-версия, а потом и финальный релиз, который намечен на лето. Скачать Vivaldi бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.