UC Browser 5.0.1104.0 скачать бесплатно для Windows 7

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UC Browser История версий

UC Browser 5.0.1104.0 добавлена: 26-05-2015

Китайская компания UCWeb известна, прежде всего, как разработчик одного из самых популярных в мире браузеров для мобильных устройств. Этой весной китайцы решили попробовать достичь успеха и на десктопном направлении, выпустив для Windows свой фирменный UC Browser.Несмотря на тот факт, что представленный веб-обозреватель основан на Chromium и запросто мог бы пополнить ряды армии безликих клонов Google Chrome, в нём есть немало интересных «изюминок», о которых я хочу рассказать далее.Самое заметное отличие касается стартовой страницы: она разительно отличается от своего аналога из Chrome как с точки зрения функциональности, так и внешнего вида. В необычной визуальной форме здесь представлены ссылки на наиболее популярные в глобальной сети сайты:Круглые ячейки имеют свойство менять свой размер в зависимости от частоты открытия вами ресурсов, на которые они ссылаются.Содержимое стартовой страницы можно настраивать по своему усмотрению.Вы можете добавить на экспресс-панель что-либо из открытых вкладок, наиболее посещаемых сайтов, закладок или же просто ввести новый адрес и дать ему имя.Стартовая панель поддерживает произвольный выбор фона: можно задать как собственную картинку, так и выбрать из целой галереи привлекательных фоновых изображений:Если ссылки в виде круглых пузырьков кажутся вам слишком непривычными, то в UC Browser для Windows предусмотрен и более классический вариант, при котором экспресс-панель заполонят квадратные плитки:Главное меню программы выполнено в стиле Firefox и наглядно выделено среди других элементов интерфейса:С точки зрения базового функционала UC Browser для Windows ничем не уступает конкурентам: здесь есть синхронизация данных, менеджеры закладок и загрузок, приватный режим, блокировщик всплывающих окон и расширения. Последние предлагается устанавливать из официального каталога Google. Кнопка для доступа в этот каталог расположилась прямо на основной панели справа от поискового поля, что весьма удобно, так как в Chrome пункт «расширения» запрятан в подраздел главного меню.Одно расширение собственного производства разработки предустановили в браузер уже изначально. Оно называется UC Image Previewer и позволяет выполнять предпросмотр изображений при наведении курсора без необходимости кликать по картинке и открывать её в отдельной вкладке.Оценить функцию можно при работе с картинками Google, Twitter, Facebook и ещё некоторыми популярными сайтами.UC Image Previewer – весьма удобное решение, но чего-то особо уникального в нём нет. Подобную возможность уже давно предлагают расширения Hover Zoom для Chrome и Thumbnail Zoom Plus для Firefox. С другой стороны, китайцы – первые, кто изначально интегрировал такой функционал в браузер.Из других любопытных особенностей UC Browser следует отметить возможность переключения движка: вместо Blink, можно задействовать Trident из Internet Explorer. Кнопка для переключения движков располагается прямо в адресной строке.Помимо основополагающих функций разработчики также сохранили некоторые классические элементы интерфейса, которые сейчас не особо популярны в большинстве современных браузеров. Это касается отдельного поля для поиска, а также панели состояния, на которой расположился регулятор масштаба, кнопка для отключения звука на конкретной странице и ярлык для вызова менеджера загрузок.Пробежимся коротко по другим примечательным особенностям UC Browser. Кнопка «вперёд» на панели навигации исчезает, когда в ней нет необходимости а-ля Firefox. Неподалёку находится кнопка, клик по которой восстанавливает недавно закрытую вкладку, а рядом располагается раскрывающийся список из закрытых табов:В контекстном меню вкладок порадовала оригинальная возможность разом закрыть все страницы с определённого домена:Настройки браузера не свалены в одну страничку на манер Chrome, а рассортированы по разделам:Среди опций для табов присутствует пункт, позволяющий закрывать вкладки двойным кликом. К слову, при закрытии последней вкладки браузер не закрывается.Есть в UC Browser поддержка жестов мышью. Их в программе предусмотрено достаточно много, причём пользователь может детально настроить каждый отдельный жест на своё усмотрение:Нажатием Ctrl+Shift+S или командой из главного меню можно сделать скриншот всей страницы вместе с прокруткой.Пару слов следует сказать про оформление программы, так как здесь разработчики особо постарались. Дизайн вкладок, главного меню и стартовой страницы выполнен весьма оригинально и привлекательно. Местами можно заметить приятные анимационные эффекты, при этом перебарщивать с ними создатели UC Browser, к счастью, не стали.Удачный дизайнерский приём использован при оформлении окна браузера: от других его визуально отличает объёмная тень, что напоминает дизайн окошек в OS X от Apple.Наконец, для UC Browser есть темы оформления, причём выполнены они на твёрдую пятёрку.В отличие от большинства веб-обозревателей, где стили меняют лишь картинку или оттенок пары-тройки элементов интерфейса, здесь темы меняют почти всё:Что же в итоге? Несмотря на отсутствие каких-либо особо новаторских идей, UC Browser для Windows производит позитивное впечатление. Приятный дизайн, возможность настройки ключевых элементов интерфейса под себя и ряд удобных решений в области юзабилити – вот чем запомнился мне новый продукт UCWeb.В плане производительности ожидать чудес от программы не стоит: внутри это во многом всё тот же Chrome. Интерфейс работает плавно, явных подтормаживаний замечено не было. Отдельный вопрос касается русского языка: на момент написания обзора его поддержки ещё нет, однако она должна появиться уже в ближайшее время. Скачать UC Browser бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.