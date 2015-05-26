UC Browser 5.0.1104.0 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Сеть и Интернет Браузеры UC Browser   
UC Browser 5.0.1104.0
UC Browser – мощный китайский браузер теперь и для Windows

Общая оценка:

(5) голосов:1
Пользователи:

голосов:0
Посетители:

голосов:1

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 3222

ОС: Win2000, Win2003, Win7 x32, Win7 x64, Win8 x32, Win8 x64, WinVista, WinXP

Размер: 46.34 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,366

Полная информация>>

Скриншоты
UC Browser 5.0.1104.0 скриншот

Скриншоты
Мы нуждаемся в вашем мнении!
Написать отзыв!


Описание

Китайская компания UCWeb известна, прежде всего, как разработчик одного из самых популярных в мире браузеров для мобильных устройств. Этой весной китайцы решили попробовать достичь успеха и на десктопном направлении, выпустив для Windows свой фирменный UC Browser.

Несмотря на тот факт, что представленный веб-обозреватель основан на Chromium и запросто мог бы пополнить ряды армии безликих клонов Google Chrome, в нём есть немало интересных «изюминок», о которых я хочу рассказать далее.

Самое заметное отличие касается стартовой страницы: она разительно отличается от своего аналога из Chrome как с точки зрения функциональности, так и внешнего вида. В необычной визуальной форме здесь представлены ссылки на наиболее популярные в глобальной сети сайты:

UC Browser

Круглые ячейки имеют свойство менять свой размер в зависимости от частоты открытия вами ресурсов, на которые они ссылаются.

Содержимое стартовой страницы можно настраивать по своему усмотрению.

UC Browser

Вы можете добавить на экспресс-панель что-либо из открытых вкладок, наиболее посещаемых сайтов, закладок или же просто ввести новый адрес и дать ему имя.

UC Browser

Стартовая панель поддерживает произвольный выбор фона: можно задать как собственную картинку, так и выбрать из целой галереи привлекательных фоновых изображений:

UC Browser

Если ссылки в виде круглых пузырьков кажутся вам слишком непривычными, то в UC Browser для Windows предусмотрен и более классический вариант, при котором экспресс-панель заполонят квадратные плитки:

UC Browser

UC Browser

Главное меню программы выполнено в стиле Firefox и наглядно выделено среди других элементов интерфейса:

UC Browser

С точки зрения базового функционала UC Browser для Windows ничем не уступает конкурентам: здесь есть синхронизация данных, менеджеры закладок и загрузок, приватный режим, блокировщик всплывающих окон и расширения. Последние предлагается устанавливать из официального каталога Google. Кнопка для доступа в этот каталог расположилась прямо на основной панели справа от поискового поля, что весьма удобно, так как в Chrome пункт «расширения» запрятан в подраздел главного меню.

Одно расширение собственного производства разработки предустановили в браузер уже изначально. Оно называется UC Image Previewer и позволяет выполнять предпросмотр изображений при наведении курсора без необходимости кликать по картинке и открывать её в отдельной вкладке.

UC Browser

Оценить функцию можно при работе с картинками Google, Twitter, Facebook и ещё некоторыми популярными сайтами.

UC Browser

UC Image Previewer – весьма удобное решение, но чего-то особо уникального в нём нет. Подобную возможность уже давно предлагают расширения Hover Zoom для Chrome и Thumbnail Zoom Plus для Firefox. С другой стороны, китайцы – первые, кто изначально интегрировал такой функционал в браузер.

Из других любопытных особенностей UC Browser следует отметить возможность переключения движка: вместо Blink, можно задействовать Trident из Internet Explorer. Кнопка для переключения движков располагается прямо в адресной строке.

UC Browser

Помимо основополагающих функций разработчики также сохранили некоторые классические элементы интерфейса, которые сейчас не особо популярны в большинстве современных браузеров. Это касается отдельного поля для поиска, а также панели состояния, на которой расположился регулятор масштаба, кнопка для отключения звука на конкретной странице и ярлык для вызова менеджера загрузок.

UC Browser

Пробежимся коротко по другим примечательным особенностям UC Browser. Кнопка «вперёд» на панели навигации исчезает, когда в ней нет необходимости а-ля Firefox. Неподалёку находится кнопка, клик по которой восстанавливает недавно закрытую вкладку, а рядом располагается раскрывающийся список из закрытых табов:

UC Browser

В контекстном меню вкладок порадовала оригинальная возможность разом закрыть все страницы с определённого домена:

UC Browser

Настройки браузера не свалены в одну страничку на манер Chrome, а рассортированы по разделам:

UC Browser

Среди опций для табов присутствует пункт, позволяющий закрывать вкладки двойным кликом. К слову, при закрытии последней вкладки браузер не закрывается.

UC Browser

Есть в UC Browser поддержка жестов мышью. Их в программе предусмотрено достаточно много, причём пользователь может детально настроить каждый отдельный жест на своё усмотрение:

UC Browser

Нажатием Ctrl+Shift+S или командой из главного меню можно сделать скриншот всей страницы вместе с прокруткой.

Пару слов следует сказать про оформление программы, так как здесь разработчики особо постарались. Дизайн вкладок, главного меню и стартовой страницы выполнен весьма оригинально и привлекательно. Местами можно заметить приятные анимационные эффекты, при этом перебарщивать с ними создатели UC Browser, к счастью, не стали.

Удачный дизайнерский приём использован при оформлении окна браузера: от других его визуально отличает объёмная тень, что напоминает дизайн окошек в OS X от Apple.

Наконец, для UC Browser есть темы оформления, причём выполнены они на твёрдую пятёрку.

UC Browser

В отличие от большинства веб-обозревателей, где стили меняют лишь картинку или оттенок пары-тройки элементов интерфейса, здесь темы меняют почти всё:

UC Browser

UC Browser

UC Browser

Что же в итоге? Несмотря на отсутствие каких-либо особо новаторских идей, UC Browser для Windows производит позитивное впечатление. Приятный дизайн, возможность настройки ключевых элементов интерфейса под себя и ряд удобных решений в области юзабилити – вот чем запомнился мне новый продукт UCWeb.

В плане производительности ожидать чудес от программы не стоит: внутри это во многом всё тот же Chrome. Интерфейс работает плавно, явных подтормаживаний замечено не было. Отдельный вопрос касается русского языка: на момент написания обзора его поддержки ещё нет, однако она должна появиться уже в ближайшее время. Скачать UC Browser бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать UC Browser (46.34 Мб)


Оценить программу

  

Комментарии.

Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе UC Browser первым.

Добавить Комментарий.

(Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)

Имя:*
E-mail:*
Комментарий:*
Капча:*
catcha




UC Browser История версий

UC Browser 5.0.1104.0 добавлена: 26-05-2015




Похожие теги:

    UC Browser          UCWeb          скачать UCWeb          браузер      

Похожие программы:

Google Chrome 52.0.2743.116 / 53.0.2785.57 Beta / 54.0 скриншот Google Chrome 52.0.2743.116 / 53.0.2785.57 Beta / 54.0
Google Chrome, браузер от Google, сочетает в себе понятный и практичный интерфейс и набор полезных инструментов. Он включает в себя функции Safari, IE
- Freeware | 1,816,742 Скачали
Opera Browser 29.0.1795.47 скриншот Opera Browser 29.0.1795.47
Opera - Самый быстрый и удобный браузер на сегодняшний день. Очень быстро стартует (примерно в 5 раз быстрее, чем Netscape Navigator).
- Freeware | 665,602 Скачали
Internet Explorer 8 (Яндекс) скриншот Internet Explorer 8 (Яндекс)
Internet Explorer 8 – настоящий прорыв Microsoft. Компания действительно стремится создать безопасный, совместимый и удобный браузер.
- Freeware | 441,665 Скачали
Mozilla Firefox 38.0.5 скриншот Mozilla Firefox 38.0.5
Firefox - Завоевавший множество наград веб-браузер стал ещё быстрее, безопасней и проще в настройке при работе в Интернете.
- Freeware | 338,261 Скачали
Internet Explorer 9 Final скриншот Internet Explorer 9 Final
Главные цели Internet Explorer 9 – упростить ежедневную работу с Интернетом, обеспечить динамичную безопасность компьютера, усовершенствовать платформ...
- Freeware | 174,381 Скачали

Получить кнопку для сайта

Чтобы создать обратную ссылку на страницу с программой UC Browser, скопируйте приведенный ниже код и вставьте его на свою страницу. За каждого прошедшего по данной ссылке посетителя UC Browser получит 10 баллов рейтинга.

Example:
    


Популярные загрузки

1.

Google Chrome
Скачали: 1,816,742

2.

Skype
Скачали: 705,957

3.

Google Earth
Скачали: 693,805

4.

Opera Browser
Скачали: 665,602

5.

Avast! Free Antivirus
Скачали: 611,230

6.

DirectX
Скачали: 546,794

7.

Adobe Flash Player
Скачали: 509,654

8.

Internet Explorer
Скачали: 441,665

9.

Mozilla Firefox
Скачали: 338,261

10.

Nero 8
Скачали: 295,901

11.

ESET NOD32 Antivirus
Скачали: 268,784

12.

Nero 9
Скачали: 266,800

13.

Windows 7
Скачали: 230,475

14.

Virtual DJ
Скачали: 209,225

15.

Microsoft Office 2013
Скачали: 198,971


Время загрузки
56K
1h 52m 59s
64K
1h 38m 52s
128K
49m 26s
768K
6m 53s
1.44M
4m 24s



Ваш браузер: Ccbot 3.0
Повысьте скорость работы сайта,
установив современный браузер!


Rambler's Top100
Copyright (c) 2002-2013 NewestSoft.com. All rights reserved.