SlimBrowser 8.00.001 скачать бесплатно для Windows 7

Браузер забитый настройками до отказа

Несмотря на свое название (slim - стройный, тонкий), браузер забит настройками до отказа, хоть и не все из них на поверхности. Поскольку интерфейс поддерживает вкладки, несколько ссылок можно открыть в одном окне. Программа похожа на большинство популярных браузеров, содержит стандартную панель навигации и кнопки, поэтому найти функции не составит труда.

Особенно приятно работать с дополнениями. Внешний вид браузера можно менять хоть каждый день: доступно более ста скинов. Благодаря функции создания групп, подборки ресурсов просматриваются в один клик. В программе есть меню быстрого доступа, поэтому через окно браузера запускаются даже рабочий стол, папка "Мои документы" и панель управления. Блокировка всплывающих окон работает без сбоев: в ходе тестирования не проскочило ни одного баннера. Кроме того, заблокированные окна можно просмотреть и восстановить, если упущена важная информация.

Тем не менее, над настройкой RSS-трансляций пришлось попотеть. К счастью, на сайте разработчика есть форум, и проблема решилась в момент. Браузер составит достойную конкуренцию IE и Firefox. Slim Browser подойдет как новичкам, так и продвинутым пользователям.

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Комментарии.

arelavpva, (SlimBrowser 7.00.113)

как по мне---на много лучше рекламного Яндекса. Нет доминирования Mail***.Много надстроек --это +++++++

00:20:03, 27-01-2015 1. Добавил:, (SlimBrowser 7.00.113)как по мне---на много лучше рекламного Яндекса. Нет доминирования Mail***.Много надстроек --это +++++++

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SlimBrowser История версий

SlimBrowser 8.00.001 добавлена: 06-06-2016

Новая версия бесплатной надстройки для Microsoft Internet Explorer, которая позволяет просматривать несколько веб-страниц в одном окне. Возможности: Запрет всплывающих окон, изменение скинов, упрощает заполнение форм, позволяет прятать ссылки в избранном и многое другое.Несмотря на свое название (slim - стройный, тонкий), браузер забит настройками до отказа, хоть и не все из них на поверхности. Поскольку интерфейс поддерживает вкладки, несколько ссылок можно открыть в одном окне. Программа похожа на большинство популярных браузеров, содержит стандартную панель навигации и кнопки, поэтому найти функции не составит труда.Особенно приятно работать с дополнениями. Внешний вид браузера можно менять хоть каждый день: доступно более ста скинов. Благодаря функции создания групп, подборки ресурсов просматриваются в один клик. В программе есть меню быстрого доступа, поэтому через окно браузера запускаются даже рабочий стол, папка "Мои документы" и панель управления. Блокировка всплывающих окон работает без сбоев: в ходе тестирования не проскочило ни одного баннера. Кроме того, заблокированные окна можно просмотреть и восстановить, если упущена важная информация.Тем не менее, над настройкой RSS-трансляций пришлось попотеть. К счастью, на сайте разработчика есть форум, и проблема решилась в момент. Браузер составит достойную конкуренцию IE и Firefox. Slim Browser подойдет как новичкам, так и продвинутым пользователям. Скачать SlimBrowser бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.1.Fixed compatiblity issue with AOL email.SlimBrowserдобавлена: 25-05-2016SlimBrowserдобавлена: 27-04-2016SlimBrowserдобавлена: 11-04-2016SlimBrowserдобавлена: 30-03-2016