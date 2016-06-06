SlimBrowser 8.00.001 скачать бесплатно для Windows 7

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SlimBrowser 8.00.001 обновлено
Новая версия бесплатной надстройки для Microsoft Internet Explorer, которая позволяет просматривать несколько веб-страниц в одном окне.

Общая оценка:

(4) голосов:5
Пользователи:

голосов:0
Посетители:

голосов:5

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 11018

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, WinServer, Windows Tablet PC Edition 2005, Windows Media Center Edition 2005, Win Vista

Размер: 3.23 Мб

Версия от:

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Комментарии (1)

Скачали:: 3,527

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Браузер забитый настройками до отказа

Несмотря на свое название (slim - стройный, тонкий), браузер забит настройками до отказа, хоть и не все из них на поверхности. Поскольку интерфейс поддерживает вкладки, несколько ссылок можно открыть в одном окне. Программа похожа на большинство популярных браузеров, содержит стандартную панель навигации и кнопки, поэтому найти функции не составит труда.

Особенно приятно работать с дополнениями. Внешний вид браузера можно менять хоть каждый день: доступно более ста скинов. Благодаря функции создания групп, подборки ресурсов просматриваются в один клик. В программе есть меню быстрого доступа, поэтому через окно браузера запускаются даже рабочий стол, папка "Мои документы" и панель управления. Блокировка всплывающих окон работает без сбоев: в ходе тестирования не проскочило ни одного баннера. Кроме того, заблокированные окна можно просмотреть и восстановить, если упущена важная информация.

Тем не менее, над настройкой RSS-трансляций пришлось попотеть. К счастью, на сайте разработчика есть форум, и проблема решилась в момент. Браузер составит достойную конкуренцию IE и Firefox.  Slim Browser подойдет как новичкам, так и продвинутым пользователям.


Обзор версии 4.12.007 от: 01-03-2010 Copyright © NewestSoft.com
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

Новая версия бесплатной надстройки для Microsoft Internet Explorer, которая позволяет просматривать несколько веб-страниц в одном окне. Возможности: Запрет всплывающих окон, изменение скинов, упрощает заполнение форм, позволяет прятать ссылки в избранном и многое другое.
  
   Несмотря на свое название (slim - стройный, тонкий), браузер забит настройками до отказа, хоть и не все из них на поверхности. Поскольку интерфейс поддерживает вкладки, несколько ссылок можно открыть в одном окне. Программа похожа на большинство популярных браузеров, содержит стандартную панель навигации и кнопки, поэтому найти функции не составит труда.
  
  Особенно приятно работать с дополнениями. Внешний вид браузера можно менять хоть каждый день: доступно более ста скинов. Благодаря функции создания групп, подборки ресурсов просматриваются в один клик. В программе есть меню быстрого доступа, поэтому через окно браузера запускаются даже рабочий стол, папка "Мои документы" и панель управления. Блокировка всплывающих окон работает без сбоев: в ходе тестирования не проскочило ни одного баннера. Кроме того, заблокированные окна можно просмотреть и восстановить, если упущена важная информация.
  
  Тем не менее, над настройкой RSS-трансляций пришлось попотеть. К счастью, на сайте разработчика есть форум, и проблема решилась в момент. Браузер составит достойную конкуренцию IE и Firefox. Slim Browser подойдет как новичкам, так и продвинутым пользователям. Скачать SlimBrowser бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать SlimBrowser (3.23 Мб)




Changes on the new version:
1.Fixed compatiblity issue with AOL email.

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Комментарии.


1. Добавил: arelavpva, (SlimBrowser 7.00.113)
как по мне---на много лучше рекламного Яндекса. Нет доминирования Mail***.Много надстроек --это +++++++
00:20:03, 27-01-2015

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SlimBrowser История версий

SlimBrowser 8.00.001 добавлена: 06-06-2016
SlimBrowser 7.00.144 добавлена: 25-05-2016
SlimBrowser 7.00.143 добавлена: 27-04-2016
SlimBrowser 7.00.141 добавлена: 11-04-2016
SlimBrowser 7.00.140 добавлена: 30-03-2016




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Оценка редактора
Параметры
  • Currently 4/5.
Интерфейс
  • Currently 4/5.
Стабильность
  • Currently 4/5.
Практичность
  • Currently 4/5.
4 / 5
Очень хорошо

Время загрузки
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