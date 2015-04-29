Opera Browser 29.0.1795.47 скачать бесплатно для Windows 7

Изменения и нововведения в Opera 29

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Описание

В ближайшие недели свет увидит новая Opera 29, которая сейчас доступна в качестве бета-версии.Первое и, пожалуй, самое важное для многих изменение касается синхронизации данных. Если в Opera 28 наконец-то вернулась отсутствовавшая со времён классической версии возможность синхронизировать закладки, то в Opera 29 вернётся синхронизация открытых вкладок и ячеек экспресс-панели.Для вкладок, открытых на различных устройствах пользователя, теперь предусмотрен новый интерфейс, ссылка на который появилась в строке навигации в экспресс-панели (тёмная полоска снизу под ячейками). В свою очередь, ссылка на саму экспресс-панель появилась в менеджере закладок. Фактически экспресс-панель теперь стала подмножеством закладок.В основной группе настроек браузера раздел «ярлыки» был переименован в «клавиши и жесты», попутно в нём появилась новая кнопка «настроить сочетания клавиши». Клик по ней открывает новый интерфейс, где представлено несколько десятков горячих клавиш Opera и впервые за долгое время доступна возможность перенастройки их под себя.Уделено внимание и жестам мышью. В дополнение к уже имеющимся пяти были добавлены ещё три жеста. Новые жесты предназначены для работы со ссылками. Если подвести курсор мыши к ссылке, зажать правую кнопку и потянут вниз, то она откроется в новой активной вкладке. Если сделать то же самое, одновременно удерживая клавишу Shift на клавиатуре, ссылка откроется в новом окне. Наконец, если вместо Shift удерживать Ctrl, ссылка откроется в новой фоновой вкладке.Достаточно в Opera 29 и отдельных небольших, но приятных нововведений. Например, на «голосящих» вкладках теперь будет появляться специальный значок, позволяющий пользователю быстрее сориентироваться, с какой веб-странички идёт звук. Эта особенность уже хороша знакома юзерам Google Chrome, однако из основанных на Chromium браузерах она до этого момента была разве что в Vivaldi (браузер, разработку которого сегодня возглавляет основатель Opera).Другое небольшое изменение касается изображений. Если вы откроете картинку в отдельной вкладке, то она теперь будет располагаться не в верхнем левом углу, как раньше, а строго по центру. В этом плане новая Opera ведёт себя теперь так же, как Firefox.В менеджере закладок помимо появления ссылки на экспресс-панель визуально обновился интерфейс, возникающий при клике на кнопку «поделиться».Изменилось оформление служебной страницы «История». Теперь она выглядит чуть более гармонично с остальным интерфейсом браузера. Кроме того, кнопка для доступа к этой странице отныне для удобства есть и на панели навигации в экспресс-панели.В качестве основы браузера теперь используется актуальная сборка Chromium 42.Опытные пользователи смогут найти для себя несколько новых любопытных особенностей на служебной странице opera://flags. Туда было добавлено более двух десятков новых экскрементов (флагов). Некоторые из них весьма понравятся приверженцам классической Opera.Так, например, эксперимент «Tab menu with recent tabs» позволяет добавить значку, находящему у Opera на панели вкладок рядом с кнопками управления окном, функциональность «корзины» из классической Opera. В результате клик по значку будет приводить к открытию двойного списка из текущих табов и недавно закрытых.Забегая вперёд, заметим, что данный эксперимент уже включён по умолчанию в Opera 30, которая на момент написания этой статьи прибывает на канале обновлений Developer (эквивалент альфа-версиям).

Opera в так называемой войне браузеров на данный момент остается за кадром. Однако с выходом новой, десятой версии, программа имеет шанс прорваться на передовую, поскольку стала отличной альтернативой популярным браузерам.

Между бета-версиями, предвыпускными релизами и финальным вариантом Opera нет большой разницы. Однако в сравнении с предыдущими версиями Opera значительно изменилась в лучшую сторону. Самым главным преимуществом последнего релиза, очевидно, является современная система сжатия и отображения информации, в характеристиках которой заявлено, что скорость загрузки страницы увеличилась в восемь раз.

Кроме внушительной скорости в Opera 10 появились и другие новинки. Одна из них – Быстрый набор (Speed Dial), страница, которая появляется при открытии новой вкладки и отображает недавно посещенные ресурсы. Параметры функции можно настроить. Другая – так называемые виджеты, небольшие приложения, которые запускаются с рабочего стола. С их помощью можно просмотреть погоду, узнать о действиях друзей на нескольких социальных ресурсах или поиграть. В левой части интерфейса Opera находится удобная панель, через которую осуществляется настройка виджетов, заметок, закладок и истории.

Еще одно достижение версии 10.10 – Opera Unite, инструмент для обмена информацией и файлами через браузер. Им очень просто пользоваться: чтобы обменяться файлами в один клик, достаточно добавить нужных пользователей в список друзей. Данная функция является уникальной для Opera в сравнении с другими браузерами.

Кроме того, в браузер встроена проверка орфографии с поддержкой 51 языка и инструмент автоматического обновления для загрузки новых версий приложения. Панель вкладок также претерпела изменения: теперь на ней отображаются превью открытых страниц. Для этого необходимо навести мышь на любую вкладку или дважды кликнуть по узкой панели с многоточием. Более того, Opera 10 полностью соответствует веб-стандартам, согласно тесту Acid, результат которого для последней версии составил 100%.

Новая Opera загружает страницы с невероятной скоростью, а также содержит целый ряд функций, благодаря которым программа стала отличной альтернативой конкурентам.



Обзор браузера Opera

Скорее всего, вы уже наслышаны о том, что Opera по-прежнему остаётся самым быстрым браузером среди прочих. Во время наших тестов скорость его реакции превышала аналогичную как у IE7, так и у Firefox.

В остальном, кажется, Opera стала выглядеть лучше, чем когда бы то ни было. Её технология управления доступом к сайтам по-прежнему приводит в восторг множество пользователей. Заданные по умолчанию настройки из меню Вид (View) способствуют реалистичному представлению веб-страниц, в связи с тем, что часть панелей инструментов отключены.

Использование вкладок и множественные сеансы просмотра страниц — функции, над разработкой которых пришлось долго работать конкурентам, и в ряде аналогичных приложений они всё ещё отсутствуют. Возможности переноса настроек расширены до импорта папки Избранное из IE, Konqueror и Netscape/Firefox.

Благодаря возможности комбинирования чтения RSS-потоков с виджетами и почтовыми клиентами, Opera стала универсальным инструментом для связи с миром за пределами локальной сети пользователя.

Наиболее впечатляющим нововведением является панель Быстрого набора (Speed Dial). Она не представляет собой нечто сверхсложное или экстраординарное. Весь смак в том, что никто даже и не думал о пользе такой опции и о том, насколько проще с её помощью можно работать. Принцип здесь такой же как и в телефонах: при нажатии клавиши выполняется вызов адреса из соответствующей ячейки. В опере список быстрого набора появляется с открытием новой вкладки.



Вместо пустой страницы открывается панель, состоящая из 9 одинаковых по размеру квадратов. Если нажать на один из них, всплывёт небольшое диалоговое окно для сохранения адреса веб-страницы в памяти браузера. Чтобы облегчить пользователю задачу, в диалоговом окне представлены адреса наиболее часто посещаемых им страниц. Как вариант, можно скопировать адрес из вкладки. Добавленная ссылка будет привязана к данному квадрату до тех пор, пока пользователь не решит очистить ячейку. Я знаю, что у закладок та же функция, однако быстрый набор работает быстрее, к тому же в квадрате отображён эскиз назначенной страницы.

В этой версии также предусмотрена функция просмотра эскиза сайта при наведении курсора на вкладку. Опция для заполнения форм скрыта под Жезлом (Wand), расположенном на панели инструментов. Поля для заполнения обведены контуром. Таким образом они выделяются от остальной информации, а пользователь может быть уверен, что личные данные будут автоматически вводиться в них. Клавишная комбинация для автоматического заполнения — Ctrl+Enter.

Набор виджетов с сайта Opera содержит всё: от игр, часов, радио, поисковых утилит и изображений до спортивных новостей, прогнозов погоды, веб-камер, а также инструментов для почты и обмена сообщениями. Всем этим можно управлять из меню Виджеты (Widgets), упорядочивая элементы по каталогам в соответствии с доступными категориями. Кроме того, при помощи модуля Opera Widgetize можно самостоятельно создавать виджеты, затрачивая на весь процесс меньше минуты. А встроенная поддержка Bit Torrent позволяет искать торренты и скачивать их непосредственно через Opera.



Чтение потоков не является новой опцией браузера, однако я решил не обходить её стороной в этом обзоре. Напомню, что пользователи могут добавлять сколь угодно много новостных потоков в ленту. Минимальное время обновления — 5 минут, максимальное — неделя.

При вызове Панелей из меню Вид (View) | Панели инструментов (Toolbars) в левой части окна браузера откроется меню с набором параметров, из-за которых вы обязательно станете фанатом Opera (если этого ещё не произошло). Здесь представлены менеджеры Закладок (Bookmark), Виджетов (Widget), Контактов (Contacts), список загрузок, история посещённых страниц, почтовый клиент и Ссылки (Links) — всё, что нужно для удобной работы. К тому же такая компоновка помогает не загружать окно браузера лишними элементами.



Для лучшего управления и настройки каждый из перечисленных выше инструментов открывается на боковой панели. Я полагаю, что боковая панель — единственное средство, мешающее полноценному просмотру страниц. Автоматическое сокрытие или активация только при вызове одного из вышеуказанных инструментов исправила бы данный недостаток.

Дизайн почтового клиента выполнен в стиле «всё включено», здесь присутствуют такие разные опции, как ленты RSS-потоков, учётные записи групп новостей, отдельная папка для писем с вложениями и т.д. Встроена поддержка множественности учётных записей и сортировки по различным параметрам. Процесс создания новой учётной записи электронной почты проходит в автоматическом режиме при помощи мастера, при этом не имеет значения выбранный тип записи, будь то POP3, IMAP, новостные группы, Opera Web Mail или чат (IRC).



Для учётных записей, использующихся в повседневной работе, здесь предусмотрена опция, отсутствующая во многих почтовых клиентах, а именно, возможность сохранения сообщений на сервере. Помимо этого, встроенная специальная функция импорта электронных писем из других клиентов (Opera 5 и 6, Outlook Express, Thunderbird, Eudora и почтового клиента Netscape 6 и 7 версий). Её можно найти на вкладке Импорт и экспорт (Import/Export) меню Файл (File).

При помощи меню Настройки (Preferences) можно получить быстрый доступ к выбранным поисковым системам. Как известно, Opera поддерживает возможность поиска информации на странице посредством добавления к запросу буквы, назначенной для соответствующего поисковика. В меню Настройки можно задавать нужные значения для параметров этой функции, а также добавлять другие элементы.

Инструмент Жезл (Wand) обладает особым талантом заполнения форм личными данными пользователя. Эти данные вводятся в окне Жезла, которое вызывается из меню Настройки (Preferences).

Во время наших тестов сбой Opera произошёл лишь однажды. К счастью, в приложение встроена функция восстановления сессии, позволяющая загрузить страницы, которые были открыты во время того, когда случился сбой. Однако присутствует и недостаток, связанный с обновлением страниц. Каждый раз при возврате на предыдущую страницу Opera будет загружать информацию из кэша, и до тех пор, пока пользователь не выполнит перезагрузку страницы, он будет довольствоваться старыми данными.

На вкладе Дополнительно (Advanced) меню Настройки, в разделе Безопасность (Security) есть ещё одна интересная функция: Проверка мошенничества (Fraud Protection). Включив эту маленькую опцию, пользователи обеспечат большую безопасность веб-сёрфинга (при вхождении в небезопасную зону приложение выдаст соответствующее уведомление). Миниатюрный знак вопроса в адресной строке показывает, является ли данный веб-узел безопасным или нет. При посещении сертифицированного доверенного домена вопросительный знак превращается в букву "i", от англ. «identified» — распознанный.



Достоинства Opera

Когда я завершаю очередной сеанс в Opera и начинаю заниматься другими делами, появляется ощущение, что всё происходит в замедленном действии. Скорость — ценное качество этого браузера, и оно несомненно заслуживает упоминания в данном разделе.

Проверка мошенничества и управление сертификатами также полезны. Быстрый набор, несмотря на свою простоту, чрезвычайно удобен для вызова часто посещаемых страниц (к тому же помогает не засорять панель вкладок).

Жезл, Виджеты, почтовый клиент, чтение потоков, импорт электронной почты и закладок, жесты мышью, контроль записей cookie, менеджер паролей — всё это знаменитые функции Opera.

Недостатки Opera:

Небольшой сбой, случившийся во время наших тестов, нельзя назвать такой уж проблемой в виду того, что при помощи функции восстановления сеанса те же самые страницы открылись ровно с того места, когда случился этот сбой. Остались небольшие недоработки в обновлении страниц. Надеюсь, что эти недочёты будут исправляться с выходом каждой последующей версии. Не думаю, что мне придётся долго ждать.

Отсутствует поддержка URL-псевдонимов. Такая опция позволила бы многим пользователям помочь при нехватке времени.

До сих пор не поддерживается поддержка браузером приложения Roboform, поэтому пока приходится пользоваться Жезлом. Жезл идеально подходит среднему пользователю, но не опытному.

Заключение

Я только что закрыл браузер и сразу же остро ощутил нехватку скорости вокруг меня. Opera определённо установила новые стандарты в области скорости веб-сёрфинга, в частности благодаря функции быстрой перемотки, расположенной рядом с кнопкой Вперёд.

Тестируйте и изучайте возможности браузера Opera, предоставленного вам норвежскими разработчиками. Если в процессе возникнут какие-нибудь вопросы, на помощь придёт файл справки, информации в котором достаточно для поиска нужных ответов.

«В последнем билде учтены все указанные пользователями ошибки. Дополнительно исправлен раздел Unite и обновлены скины. Отсылая отчет об ошибке с Mac, теперь не требуется вводить пароль администратора. Усовершенствован поиск плагинов на 64-битном Linux», - отметил сотрудник группы Opera Desktop QA. «Разработан новый дизайн для страниц ошибок, уведомлений о мошенничестве и локальных страниц».

О подготовке к выпуску окончательной версии Opera 10.0 норвежский производитель объявил 24 июня 2009 года. С указанной даты вышло уже три промежуточных бета-релиза программы, не считая билда 1631. В последней версии осталось несколько недоработок. Opera:drives и opera:historysearch представлены в старом стиле. При загрузке новой страницы ошибок не открывается нижняя часть интерфейса. Скин до сих пор находится на стадии разработки.

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Комментарии. Все комментарии (24)

maximrjpshm, (Opera Browser 18.0.1284.68)

Очень удобно

08:41:18, 06-02-2014 1. Добавил:, (Opera Browser 18.0.1284.68)Очень удобно

Александр, (Opera Browser 16.0.1196.29 Next)

Зачем отказываться от нормально интерфейса? Мне нравится вариант со строкой меню. Ни в 15 ни в 16 её нет. Ну не переношу я всего, что связано с Яндексом. В настройках выбран Гугл, но на экспресс-панели торчит Яндекс. Не могу найти как сохранить страницу. Что и такую возможность удалили!? На фиг такой браузер!?

00:53:48, 03-10-2013 2. Добавил:, (Opera Browser 16.0.1196.29 Next)Зачем отказываться от нормально интерфейса? Мне нравится вариант со строкой меню. Ни в 15 ни в 16 её нет. Ну не переношу я всего, что связано с Яндексом. В настройках выбран Гугл, но на экспресс-панели торчит Яндекс. Не могу найти как сохранить страницу. Что и такую возможность удалили!? На фиг такой браузер!?

Андрей, (Opera Browser 15.0 Build 1147.18 Next)

Плевок в лицо всем поклонникам этого браузера. В общем видно что у руля теперь "эффективные" менеджеры а не разработчики. Уже перешел на лису и возвращатся не намерен

04:11:29, 23-07-2013 3. Добавил:, (Opera Browser 15.0 Build 1147.18 Next)Плевок в лицо всем поклонникам этого браузера. В общем видно что у руля теперь "эффективные" менеджеры а не разработчики. Уже перешел на лису и возвращатся не намерен

валик, (Opera Browser 12.10 Build 1652 Final)

Клёва тут можна всё качать

09:22:01, 14-01-2013 4. Добавил:, (Opera Browser 12.10 Build 1652 Final)Клёва тут можна всё качать

николай, (Opera Browser 12.10 Build 1652 Final)

мне нравиться

18:18:41, 08-01-2013 5. Добавил:, (Opera Browser 12.10 Build 1652 Final)мне нравиться

Asif, (Opera Browser 12.10 Build 1652 Final)

для просмотра филма

07:28:51, 27-11-2012 6. Добавил:, (Opera Browser 12.10 Build 1652 Final)для просмотра филма

Сергей, (Opera Browser 12.02 Final)

Главным приимуществом Браузеров на основе Chromium над Opera есть более быстрая скорость открытия страниц при медленном интернет соединении (У меня Мобильный интернет от Киевстар). Opera Turbo - увы не дает такого результата.

16:51:16, 14-10-2012 7. Добавил:, (Opera Browser 12.02 Final)Главным приимуществом Браузеров на основе Chromium над Opera есть более быстрая скорость открытия страниц при медленном интернет соединении (У меня Мобильный интернет от Киевстар). Opera Turbo - увы не дает такого результата.

Сергей, (Opera Browser 12.02 Final)

Сomodo Dragon - единственный клон оригинального Google Chrome в котором нет глюков с обновлением через интернет. Еще Comodo Dragon - самый защищенный браузер из всех браузеров на основе Chromium. Пользователям которые считают что Opera сыровата, очень понравится этот браузер, лично Я его установил по умолчанию. Всем удачи!!!

16:46:26, 14-10-2012 8. Добавил:, (Opera Browser 12.02 Final)Сomodo Dragon - единственный клон оригинального Google Chrome в котором нет глюков с обновлением через интернет. Еще Comodo Dragon - самый защищенный браузер из всех браузеров на основе Chromium. Пользователям которые считают что Opera сыровата, очень понравится этот браузер, лично Я его установил по умолчанию. Всем удачи!!!

Сергей, (Opera Browser 12.02 Final)

Кому нравится Opera могу порекомендовать отличный браузер CoolNovo (Старое название CromePlus. Это браузер более защищенный и навороченный чем Chrome (оригинальный).

16:40:47, 14-10-2012 9. Добавил:, (Opera Browser 12.02 Final)Кому нравится Opera могу порекомендовать отличный браузер CoolNovo (Старое название CromePlus. Это браузер более защищенный и навороченный чем Chrome (оригинальный).

10. Добавил:

отличная программа надо скачать

03:33:54, 15-09-2012 10. Добавил: harivskimiha (Opera Browser 12.02 Final)отличная программа надо скачать

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Opera Browser История версий

Opera Browser 29.0.1795.47 добавлена: 29-04-2015

Скачать Opera Browser бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Opera Browserдобавлена: 24-04-2015Opera Browserдобавлена: 10-02-2014Opera Browserдобавлена: 22-01-2014Opera Browserдобавлена: 02-08-2013