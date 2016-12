Mozilla Firefox 38.0.5 скачать бесплатно для Windows 7

Mozilla Firefox: функции браузера, которые вы могли не заметить

hovo, (Mozilla Firefox 38.0.5)

super

Виктор, (Mozilla Firefox 24.0a1 Nightly)

И постоянно просит выбрать карту. Ха-ха. А вообще-то грустно.

Михаил, (Mozilla Firefox 20.0 Final)

Развод, даже не думайте качать

Erlan , (Mozilla Firefox 20.0 Beta 6)

idialni brauzer

5. Добавил:

Ирина, какие СМС? браузер скачивается и устанавливается бесплатно. Вы лучше проверьте свой компьютер на вирусы

Ирина, (Mozilla Firefox 19.0.2 Final)

Я, отправила сообщение-Да, но оно почему-то не дошло-ОШИБКА. Это значит, что у меня мало денег на сот-м. Тогда, где бесплатно. А,так, конечно же хотела бы обновить, но фин. возможности значит не позволяют. Вы, пишите 0$тогда почему до вас не доходит смс,если это бесплатно.

Татьяна, (Mozilla Firefox 19.0.2 Final)

у меня возникли проблемы с версией 19.0.2 у меня после обновления перестали открываться картинки и фотографии

мирошников, (Mozilla Firefox 17.0 Beta 5)

мне нравится

Anna, (Mozilla Firefox 16.0.1 Final)

баузер хороший

Марат, (Mozilla Firefox 13.0.1 (Яндекс))

Браузер бомба создателям респект передаю

Mozilla Firefox 38.0.5 добавлена: 02-06-2015

Интерфейс современных браузеров после долгих лет эволюции пришёл к наиболее компактному виду. Разворачивать на панелях инструментов кнопки, ссылающиеся на арсенал доступных функций сейчас уже особо не принято. Это здорово облегчает интерфейс веб-обозревателей, однако в то же время делает многие их особенности малозаметными.Нередко пользователи пытаются в новых расширениях или даже отдельных программах найти функционал, который уже заложен в их браузер изначально. В качестве примера сегодня хотелось бы поговорить о Mozilla Firefox и тех его функциях, которые вы могли не заметить.. В 2011 году Mozilla внедрила в Firefox любопытную функцию Panorama, предназначенную для группировки вкладок. Работал над ней известный эксперт в области юзабилити Аза Раскин. Подобного функционала из коробки и по сей день не способен предложить ни один браузер. Впрочем, Mozilla посчитала, что данная особенность может сбить с толку неопытных пользователей и поэтому убрала её на второй план.Чтобы добраться до Panorama откройте главное меню браузера и нажмите «кнопку» изменить. В левой части открывшейся вкладки вы увидите иконку «Группы вкладок». Перенесите её в основное меню или на панель над ним. Если вам проще использовать клавиатуру вместо мышки, то для вызова Panorama нужно одновременно нажать клавиши Ctrl, Shift и E.В режиме Panorama вы можете создавать, выполнять поиск и управлять группами вкладок. Это поможет заметно разгрузить панель табов, организовать ваши задачи, а также при необходимости скрыть просматриваемые странички от посторонних глаз.. Пользователи, переходящие на Firefox с других браузеров, безусловно, будут неприятно удивлены отсутствую в контекстном меню табов такой базовой команды, как «клонировать» (дублировать) вкладку. Это легко «лечится» расширениями, но также вы можете воспользоваться и клавиатурой: просто попробуйте переместить выбранную вкладку вправо или влево, одновременно удерживая клавишу Ctrl.. Одной из самых удобных особенностей классической версии веб-обозревателя Opera была возможность комфортного выделения текста посреди ссылок. На первый взгляд может показаться, что такой возможности в Firefox нет: по умолчанию «огненный лис», как и другие современные браузеры, ориентирован на перетаскивание ссылок, а не выделение в них текста.Однако не все пользователи знают, что Firefox может вести себя точно так же, как классическая Opera, если во время выделения текста одновременно удерживать клавишу Alt на клавиатуре.. Иногда неудачная смена отдельных настроек или функционирование некоторых расширений может привести к сбоям и проблемам в работе браузера. Дело может дойти до того, что у пользователя не останется иного выбора, как переустановить Firefox. Однако не спешите этого делать.Для начала наберите в адресной строке веб-обозревателя about:support. Вы попадёте на служебную страницу, содержащую информацию для решения проблем. В верхнем углу справа обратите внимание на кнопку «Очистить Firefox». Эта функция удаляет из браузера сторонние расширения и возвращает настройки в их исходное состояние. В то же время сохраняются все ваши закладки и прочие данные. После нажатия на кнопку браузер будет перезапущен, а при повторном запуске пользователю будет предложено восстановить вкладки из последнего сеанса работы.. Да, вы не ослышались: с недавнего времени Firefox может и такое. В актуальных версиях доступна новая функция Hello, предназначенная для живого разговора между собеседниками как в аудио режиме, так и по видеосвязи.Преимущество Hello в том, что вам не придётся устанавливать никаких дополнительных программ и компонентов на свой компьютер. Достаточно только браузера. Кроме того, установить контакт можно даже без регистрации в Hello. В этом случае вам будут недоступны некоторые функции вроде встроенной адресной книги, но поговорить вы все равно сможете.Доступ к Hello обеспечивает новая иконка в виде радостного смайлика на панели инструментов. Для начала работы у вас должен быть подключён микрофон. Стоит уточнить, Mozilla добавила Hello в браузер относительно недавно и всё ещё активно работает над её функционалом и стабильностью.. Для навигации по открытым окнам в ОС Windows уже давно используется комбинация Alt+Tab, представляющая окна в виде визуальных превью. В Firefox тоже можно сделать нечто подобное для навигации по вкладкам. Наберите в адресной строке about:config, через поиск найдите параметр browser.ctrlTab.previews и двойным кликом переведите его значение в true.Отныне при нажатии Ctrl+Tab перед вами буду появляться до шести визуальных превью недавно просмотренных вами вкладок. Особенно придётся по душе эта особенность тем пользователям, которые открывают большое количество табов и нередко долго ищут среди них ту вкладку, что смотрели недавно. Напомню, изначально Firefox с помощью Ctrl+Tab перебирает табы в порядке их расположения на панели.. Иногда у пользователя возникает необходимость сделать скриншот длинной веб-страницы, которая требует значительной прокрутки и не умещается на экране. Разумеется, обычное нажатие PrtScr здесь не поможет, а делать много скриншотов для одной странички неудобно. В этом случае, пользователи, как правило, пытаются найти подходящие расширения, не зная, что Firefox может решить задачу и самостоятельно.Нажмите одновременно клавиши Ctrl+Shift+I. В появившемся внизу интерфейсе в правом верхнем углу кликните по значку в виде шестерёнки (настройки инструментов), прокрутите колёсиком мыши в самый низ и поставьте галочку напротив пункта «сделать скриншот всей страницы». Тогда вы увидите, как в этом же интерфейсе рядом с иконкой шестерёнки появился новый значок в виде фотоаппарата. Клик по нему делает скриншот всей страницы. Изображения будут сразу же автоматически сохранятся в папку, назначенную у вас для загрузок по умолчанию.Есть и другой способ воспользоваться данной возможностью: нажмите одновременно клавиши Shift+F2, в появившейся внизу строке наберите «screenshot --fullpage», следом нажмите Enter (после слова screenshot идут два дефиса).На днях, знаменитый браузер обновили. Теперь, последняя версия Mozilla Firefox – еще более надежный, быстрый, отлично защищенный, но по-прежнему простой и легкий в работе браузер. Своей нынешней популярности бесплатный браузер Mozilla Firefox обязан высокой степени защищенности, а также лучшей расширяемостью, нежели его основные конкуренты. Firefox можно настроить как для нужд простого пользователя, так и для веб – дизайнера или веб - программиста, занимающегося разработкой сайта.К слову, от своих аналогов, программа Mozilla Firefox отличается не перегруженным, несколько аскетичным дизайном, который акцентирует внимание пользователя на своей основной функции – комфортном серфинге в интернете. Настолько же просто в браузере управлять скаченными через него файлами, производить настройку панели навигации и внутренних настроек, хранить закладки любимых сайтов, распределяя их по категориям, получать быстрый доступ к журналу, чтобы управлять историей или недавно закрытыми сайтами. Причем все эти операции доступны через небольшое окошко с надписью Firefox в верхнем левом углу программы.Работать с браузером будет существенно проще, если скачать Mozilla Firefox на русском языке. Чтобы русский наверняка присутствовал в браузере, следует скачать последнюю версию Mozilla Firefox. От вас не потребуется каких-либо действий - родной язык будет выставлен сразу после установки автоматически.Благодаря многочисленным расширениям и дополнениям, вы можете оснастить программу только самыми необходимыми элементами и функциями. Среди подобных дополнений стоит отметить отличный блокировщик рекламы, удаляющий любой вид рекламы (баннеры, тизеры, контекст и т.д.), мощный инструмент для проверки безопасности посещаемого сайта, удобный менеджер паролей, также загрузчик видео с популярных видеохостингов, прогноз погоды и т.д.-Лучший уровень защиты личной информации среди ныне существующих браузеров.-Простой браузер, который можно до неузнаваемости изменить, прикрепив к нему необходимые дополнения через выпадающее меню “Firefox” – “Дополнения”.-Множество инструментов, особо интересных для людей, занимающихся разработкой сайтов.-Mozilla Firefox бесплатно распространяемый продукт с открытым исходным кодом.-Быстрая работа с сетью интернет и очень щадящее потребление ресурсов системы.-Легкое управление закладками.-Интегрированная панель поиска, которая настраивается под любимую поисковую систему.-Совместимость Mozilla Firefox с Windows 7, Vista и XP.-Полностью автоматическое обновление без участия пользователя.-Удобная навигация как по сайту, так и по вкладкам.-Полная защита приватности, гарантирующая удаление личных данных в один клик.Достаточно скачать бесплатно последнюю версию Mozilla Firefox, и после непродолжительной установки вы обеспечите себе безопасный и комфортный, бесперебойный серфинг в интернете, а также оптимизируете браузер под личные потребности. 