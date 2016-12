Google Chrome 52.0.2743.116 / 53.0.2785.57 Beta / 54.0 скачать бесплатно для Windows 7

Теперь Google Chrome поддерживает расширения и синхронизацию закладок

Google Chrome не только отличается высокой стабильностью, но и предусматривает целый ряд уникальных функций. Несмотря на отсутствие должной гибкости в настройке, присущей Firefox, программа работает быстро, эффективно и соответствует стандартам современных браузеров.

В свете предстоящего выхода новой операционной системы ChromeOS, на втором году своего существования Google Chrome превратился из программы для минималистов в инновационный браузер, что подтолкнуло его создателей на шаг к Интернет-революции. В последней версии Chrome, есть все необходимые функции, от синхронизации до автоматического заполнения, что только способствует росту репутации Google на рынке браузеров.

C выпуском Chrome разработчики приложения вышли на новый уровень, однако изменения, которые претерпел браузер Google Chrome, будут незаметны большинству пользователей. В числе новых функций следует упомянуть механизм песочницы, разработанный для PDF-ридера Chrome, который обеспечит работоспособность всей программы в случае сбоев при чтении PDF-документов в одной из вкладок. Среди экспериментальных функций необходимо также отметить боковые вкладки, дистанционное взаимодействие, возможность отключения устаревших плагинов, а также обновление «обзора вкладок» для Mac, в рамках которого имя строки изменилось с about:labs на about:flags.

Примечание: в настоящий момент доступно, по меньшей мере, четыре версии Chrome, но данный обзор касается только основного релиза, предназначенного для общего пользования. Версии бета, dev и Canary менее стабильны и адресованы разработчикам.

Установка

Установка Google Chrome не требует особых усилий со стороны пользователя. При загрузке Google Chrome бесплатно, официальный сайт Google спрашивает разрешение пользователя на анонимный сбор статистики для компании. Отказаться от участия в анализе Google можно даже после установки Google Chrome, убрав галочку с параметра Help Me Make Chrome Better (Помочь улучшить Google Chrome) на вкладке Under the Hood (Расширенные) раздела Options (Параметры) в меню Настройки и управление (Wrench). В зависимости от процессора, установка браузера займет около двух минут.

Интерфейс

Внешний вид интерфейса Google Chrome почти не изменился с момента непредвиденного выхода программы в сентябре 2008 года. Вкладки по-прежнему находятся на верхней кромке окна, а ключевым элементом строгого дизайна является панель инструментов, которая в кругах Google проходит под кодовым названием Омнибар (Omnibar). Кнопок на ней всего несколько: Назад, Вперед и Остановить/Обновить. Хотя используемое в Google Chrome расположение вкладок нравится не всем пользователем, оно идеально подходит браузеру с эстетической точки зрения, поскольку в окне остается больше места для загруженной страницы.

В новой версии Google Chrome из интерфейса исчезла кнопка параметров страницы. Функцию, которую она выполняла раньше, перенесли в меню настроек Wrench, а место, где она находилась, определили под пиктограммы плагинов Chrome. В нынешнем виде организация места на панели браузера стала более рациональной. Появился ряд элементов управления, например, масштабирование страницы. Другие функции, в частности, менеджер расширений, были спрятаны в разделах меню Инструменты.

С установкой плагинов вид интерфейса Google практически не меняется. В отличие от Firefox, расширения которого могут кардинально преобразить интерфейс программы, плагины Chrome появляются в виде иконок в правой части панели инструментов. Таким образом, облик браузера остается прежним, но возможность его настройки сильно ограничена. В шестой и седьмой версиях Chrome не поддерживаются боковые панели, хотя в других браузерах на базе Chromium (например, Flock 3), есть такая функция.

Несмотря на ряд ограничений, дизайн Google Chrome остается наглядным примером тому, как сохранить функциональность интерфейса браузера Google Chrome, упростив его до минимума.

Функции и поддержка

Доступ к функциям Google Chrome осуществляется через меню Параметры (Preferences), где можно найти все виды опций, характерных для современных браузеров. В число основных характеристик программы входят поддержка вкладок, создание новых окон и так называемый Инкогнито, приватный режим просмотра страниц, в котором не отслеживаются cookie, не регистрируется история посещения, не поддерживаются расширения и другие параметры, по которым можно определить интересы пользователя.

В основе Google Chrome лежит система WebKit, фундаментальная единица Apple Safari, платформы Android для мобильных телефонов, других программ настольного пользования и веб-приложений. Тем не менее, Google Chrome отличается рядом особенностей, и в его алгоритме задействована другая система JavaScript.

Вкладки Google Chrome – одно из главных преимуществ приложения. Существует целое множество способов управлять ими, в том числе, открывать, удерживать, перетаскивать и создавать из них новые окна. Вкладки не просто можно изолировать, каждая из них существует сама по себе, отдельным процессом. Таким образом, если вдруг зависнет страница на одной из вкладок, весь браузер Google Chrome сохранит свою работоспособность. Несмотря на беспокойство пользователей, что на десятой вкладке одной сессии компьютер станет работать медленнее, в ходе тестирования особых изменений не произошло даже после загрузки тридцати страниц в отдельных вкладках. Тем не менее, это число для каждого компьютера будет разным, в зависимости от новизны оборудования.

Функции гугле хром чрезвычайно наглядны в использовании. К числу интуитивных инструментов можно отнести поиск на странице. При одновременном нажатии сочетания клавиш Ctrl+F в верхнем правом углу окна появится строка для ввода запроса. Искомое слово или фразу браузер выделит контрастным цветом и сообщит о наличии и количестве его повторений на странице.

Синхронизация учетных записей – еще одно исключительное достоинство Google Chrome. Задействуя аккаунт пользователя в электронной почте Gmail, программа синхронизирует темы, параметры, поля автоматического заполнения, плагины и закладки. Каждую из упомянутых категорий можно отключить. Синхронизация паролей в браузере пока не предусмотрена, однако в менеджере паролей Google Chrome есть функция «показать пароль», которая не делает визуальной привязки пароля к соответствующему сайту.

В браузере Google Chrome есть целый ряд параметров конфиденциальности. Их можно настроить в разделе Расширенные (Under the Hood) меню Параметры (Options), где также находятся параметры безопасности. В Настройках содержания (Content Settings) осуществляется управление файлами cookie, картинками, JavaScript, плагинами, всплывающими окнами, информацией о местонахождении пользователя, а также оповещениями. В данном разделе также можно настроить конкретные плагины, включая встроенное расширение Adobe Flash и плагин Chrome PDF, который отключен по умолчанию.

Как и Firefox, Chrome обеспечивает полный контроль над использованием поисковых систем и установкой параметров поиска. Сколь примитивно это не звучало бы, далеко не все браузеры предлагают на выбор ключевые слова при вводе запроса, а некоторые даже ограничивают эксплуатацию конкурентных поисковых систем. В англоязычной версии Chrome поддерживаются три системы: Google, Bing и Yahoo.

Менеджеры расширений, закладок и загрузок открываются в новых вкладках. Их содержимое можно просмотреть и удалить, а также настроить, но, в целом, такой свободы управления, как в других браузерах, они не обеспечивают. Например, ссылка сохраненной закладки появляется только при наведении мыши, и чтобы она не исчезала, нужно открыть страницу закладки. В других браузерах подобных действий совершать не требуется.

В число дополнительных функций Google Chrome входят автоматическое обновление и перевод. При наличии новой версии браузер обновляется автоматически. К старой версии после такой процедуры не вернуться, но и необходимости в этом не возникнет, поскольку с обновлением всегда устанавливается стабильная версия Google Chrome, а не релиз для разработчиков. Вторая функция, автоматический перевод веб-страниц, поставляется вместе с дистрибутивом Google Chrome, хотя в других браузерах она доступна в качестве дополнения.

Google Chrome также лидирует в сфере интерпретации HTML5 и соответствует современным тенденциям развития стандартов в этой сфере. Сейчас этот фактор не влияет на качество отображения контента, но через несколько месяцев или лет он будет иметь большой вес.

Что касается безопасности, Google Chrome не только обеспечивает возможность отключения JavaScript, но и автоматически блокирует сетевые ресурсы, завоевавшие дурную славу за организацию фишинговых атак и применение вредоносных кодов. Тем не менее, Google еще предстоит вооружиться до зубов в данном вопросе, поэтому для максимальной защиты лучше использовать расширения, такие как Web of Trust или автономные системы безопасности.

Производительность

Google Chrome обрел значительную популярность среди пользователей благодаря высокой скорости, поскольку в его основе лежит система WebKit с открытым исходным кодом, а также система JavaScript V8. За два года Chrome сумел сохранить безупречную репутацию в вопросе производительности, поэтому стабильная версия программы по-прежнему является одним из самых скоростных браузеров. Следует, однако, отметить, что бета-релизы браузера уже претерпели ряд положительных изменений и опережают основную версию приложения по производительности.

По словам Google, система отображения веб-страниц JavaScript, встроенная в Chrome 6, в 10 раз быстрее своей предшественницы, сопровождавшей первые версии браузера в 2008 году. В истории Интернета Google Chrome прославился, как один из самых производительных браузеров, и в последней версии эта положительная тенденция, без сомнения, получила дальнейшее развитие. Ряд пользователей утверждает, что последний релиз браузера в два-три раза быстрее седьмой версии.

Заключение

Полноценным браузером Google Chrome стал уже в пятой версии. В новой версии Google Chrome появилось несколько дополнительных функций, а в седьмом и восьмом релизах масштабных изменений зарегистрировано не было. Тем не менее, Google Chrome по-прежнему сохранил отменную скорость, строгий и интуитивный интерфейс, а также все необходимые функции, что объясняет его растущую популярность на рынке. Google Chrome станет настоящим спасением для пользователей, которым не нравится, когда интерфейс браузера доминирует над содержимым Интернет-страниц.

Google Chrome советы

Описание

В свете событий, многим людям будет интересно узнать умения и возможности данного браузера, а также некоторые иные интересные и полезные вещи.Свой разговор стоит начать с очевидных, но, тем не менее, полезных и важных вещах.1)Возможно, у вас появится желание взглянуть на ранее просмотренные сайты, располагающиеся на одной вкладке.Для этого щелкните на вкладке правой клавишей мыши и задайте команду "назад". Аналогично можно работать и с командой "далее".2)А вы часто закрываете нужную вам вкладку? Как исправить такую ситуацию? Вам поможет комбинация клавиш Ctrl + Shift + T.3)Вам необходимо постоянно проводить различные вычисления и переводы тех или иных единиц? Задайте простой запрос в браузере «5 mile to km" и вы не заставите себя долго ждать с результатом.4)Примечательная опция интернет-браузера заключается в расширении любых полей с помощью атрибута "textarea".5)Google Chrome присуще один полезный инструмент. Он называется "монитором ресурсов". Подобный инструмент способен показать скорость загрузки веб-страничек.Таким образом, можно определить конкретный javascript, который тормозит процессы. Такой инструктор можно открыть с помощью контекстного меню. Вы вызываете команду "Просмотр кода элемента -Инспектор".6)Откройте желаемую вкладку с помощью процесса перенесения ее на рабочий стол. Превратите окно во вкладку,перетаскивая интерфейс на браузер.7)В Google Chrome присутствует полезный инструмент, который именуется как «Закладки». С помощью горячих клавиш Ctrl + B вы легко вызовете "Закладки" в любое время.8)Как насчет диспетчера задач? Вызовите его с помощью "Shift + Escape".9)Вас интересует перечень установленных плагинов в Google Chrome? Для этого в адресной строке наберите комбинацию "about:plugins".10)Не думайте, что на этом перечень команд в Google Chrome заканчивается. Для того чтобы определить весь перечень команд браузера порой стоит поэкспериментировать.Среди примеров некоторых команд можно привести такие, как "about:network","about:dns","about:stats" а также многие другие.

Установка не требует вмешательства пользователя, поскольку автоматический инсталлятор совершает все действия сам. По окончании процесса предлагается импорт закладок, паролей и других настроек из Internet Explorer и Mozilla Firefox. Теперь окно в просторы интернета открыто.

Интерфейс Chrome упрощен до предела и не изобилует свойствами и опциями. Отсутствие меню и панели заголовка в расширенном режиме не отвлекает внимания от загруженной страницы. Простота интерфейса даже вызывает беспокойство, но он не лишен стандартных параметров, необходимых для выполнения традиционных действий. Разработчики уделили особое внимание функции drag-and-drop. В Chrome достаточно перетащить текущую вкладку с панели, и она откроется в новом окне. Таким же образом можно сохранять ссылки в любом файловом менеджере.

Чтобы открыть диалоговое окно поиска, необходимо нажать стандартную комбинацию горячих клавиш (Ctrl+F). Результаты выделяются по мере ввода запроса, поэтому его не нужно набирать до конца, чтобы найти требуемый элемент.

Даже пресловутая адресная строка в Google Chrome имеет свои особенности. Похоже, разработчики взяли лучшее от всех широко используемых браузеров и совместили в своем продукте. В Chrome Omnibar (так называется адресная строка) присутствуют параметры Firefox, и выделяется доменное имя при вводе, как в IE. В двух словах, кроме автозаполнения в ней есть функции поиска.

Opera тоже не осталась забытой: для открытия новых вкладок используется механизм норвежского браузера, Speed Dial. Отличие лишь в том, что Chrome отображает ссылки только на самые используемые ресурсы, опираясь на предпочтения и не оставляя пользователю возможности полностью контролировать процесс.

Строка также используется в качестве панели поиска - запросы можно задавать напрямую через нее. Выбор поисковых систем совершенно не ограничен; любую из них можно указать по умолчанию.

По поводу настройки о Google Chrome почти нечего сказать, поскольку браузер не содержит привычных опций. Кнопка Current Page Control в верхней части окна подразумевает традиционные функции, как открытие новой вкладки или нового окна, действия вырезать/копировать/вставить, а также распечатка страницы, размер шрифта и кодировка. Однако присутствуют и элементы, которых нет и в помине в других веб-браузерах.

Incognito Window – один из них. Режим Incognito имитирует Private Browsing от Safari и предназначен для отключения истории, но отличается большей гибкостью, чем прародитель, поскольку обеспечивает контроль не только над всем приложением, но и над отдельными вкладками. Если открыть страницу в данном режиме, браузер прекратит регистрацию загруженных файлов, истории и cookies, что никак не повлияет на работу в интернете. Однако посещаемые ресурсы смогут без изменений фиксировать действия пользователя.

С помощью Application shortcuts веб-приложения открываются без запуска браузера. Посредством ярлыка автоматически загружаются Интернет-приложения. Все, что нужно сделать – нажать на кнопку и указать место его размещения: рабочий стол, панель быстрого запуска, меню «Пуск» или все области сразу. К сожалению, не все сервисы активны, но службы Google работают безотказно.

В Google Chrome есть раздел для разработчиков, в котором доступен источник текущей страницы, функция отладки JavaScript, консоль JavaScript и Диспетчер задач. Последний не является приложением Windows, а отображает реальную статистику (процент загрузки оперативной памяти и ЦП) каждой из вкладок, открытых в Chrome.

Поскольку работа программы разбивается на несколько процессов, все они отдельно отображаются в Диспетчере задач Windows. Таким образом, приложение теперь не зависнет из-за одной вкладки, что положительно отразится на производительности браузера. Подобная изоляция вкладок уже присутствует в последней версии IE8.

Но даже с таким нововведением придется жертвовать оперативной памятью и ресурсами процессора. Ресурсоемкость станет достаточной причиной ждать выхода финальной версии приложения, в которой, вероятно, проблема будет решена.

С другой стороны, в Chrome можно сравнить потребление ресурсов различными браузерами, обратившись к разделу Stats for nerds Диспетчера задач или набрав about :memory в адресной строке. Здесь отслеживаются все затраты IE, Firefox, Opera или Safari, и отображается детальная статистика по использованию собственной, разделяемой, общей, а также виртуальной памяти. Такие данные доступны для всех вкладок Chrome сразу и каждой в отдельности.

Для самых продвинутых разработчиков в Google Chrome есть функция просмотра разных статистик. Чтобы получить информацию, нужно ввести команды about :stats, about :network’, ‘about :histograms’, ‘about : plugins’, ‘about :cache’ или about :dns’ .

Настройка браузера (меню Options) не представляет собой ничего сложного. В наличии есть стандартные параметры. Они включают установку домашней страницы, восстановление последних просмотренных сайтов или открытие пользовательских страниц. Именно в меню Options можно указать поисковую систему по умолчанию – любой предпочитаемый поисковый ресурс или выбрать Google Chrome браузером по умолчанию.

В разделе Minor Tweaks указывается расположение папки для загрузок и активируется функция сохранения паролей. Все пароли хранятся в списке, и каждый из них легко удаляется в необходимый момент.

В меню Under the Hood есть стандартные для веб-браузера опции: настройки прокси, управление сертификатом и cookie. Приятно удивляет антифишинг и антивирус в разделе Security. Но больше радует их способность справляться с поставленными задачами. Только 2 из 14 различных фишинг-атак проскочили мимо защиты Chrome.

Несмотря на версию бета, браузер от Google готов к загрузкам любой сложности посредством встроенного менеджера, в котором можно приостановить процесс, показать ссылку загрузки и дату закачки любого файла. Состояние загрузки отображается, а после ее завершения файл открывается напрямую из Chrome, без необходимости обращаться к самому менеджеру.

Для свободного перехода от одного браузера к другому, в приложении Google есть импорт закладок и параметров из IE и Mozilla Firefox (Opera и Safari в списке нет, возможно, из-за процентной доли на рынке). Но функция экспорта в Chrome отсутствует, поэтому смело полагаться на браузер пока нежелательно.

Иметь дело с Chrome действительно приятно. Первое, что бросается в глаза – его скорость. В ходе тестирования обнаружено, что браузер от Google - чуть ли не самый скоростной в индустрии. Страница CSS открылась в нем примерно за 115 секунд, что вдвое быстрее, чем в Opera. Но, к сожалению, каждая открытая вкладка требует 10 Мб оперативной памяти и прилично нагружает процессор.

Проще интерфейса для браузера, конечно, не придумаешь. Тем не менее, минимализм господствует в ущерб функциям, а настройка ограничивается стандартными параметрами. Значительный недостаток – отсутствие менеджера вкладок, где отображаются все открытые ссылки для простоты навигации. Если в браузере открыто много вкладок, каждая последующая сжимает остальные в размер панели. Название всех вкладок отображается частично. Таким образом, легко потерять контроль над ними. Программе не помешает и добротный менеджер закладок.

Идея разбить нагрузку браузера на отдельные процессы, чтобы избежать отказа всего приложения при ошибке на одной из вкладок, отлична по своей сути, но для ее реализации требуется слишком много системных ресурсов.

Система Chrome, она же Apple WebKit – одно из самых важных достижений. Благодаря WebKit браузер почти неуязвим, как уже сообщалось в первый день его жизни.

Преимущества Google Chrome

Google Chrome изменяет понятие о дизайне. Он выполнен не в типичном оконном стиле и превосходит ожидания пользователей в отношении интерфейса.

Возможность запускать веб-приложения как обычные компьютерные программы без необходимости использовать браузер – важнейшее преимущество Chrome.

В Chrome усовершенствована функция Private Browsing от Safari: в невидимом режиме работает не только приложение в целом, но и отдельные вкладки.

Недостатки Google Chrome

Один из крупнейших недостатков приложения – несоответствие потребностям опытных сёрферов. Функции очень ограничены, начиная с отсутствия управления вкладками и закладками, что непростительно для браузера.

Недостает экспорта параметров и закладок в сторонний браузер.

Вывод

Google Chrome – словно гром среди ясного неба. Он включает в себя функции Safari, IE, Firefox и Opera, безукоризненно совмещенные в одном пакете и заключенные в нестандартный интерфейс.

Тем не менее, индивидуальность Chrome значительно страдает даже при высокой производительности. Типично гугловская функция – наличие ярлыков для веб-приложений, но Omnibar сочетает в себе характеристики двух разных браузеров.

Хорошо, если пользователю достаточно стильного дизайна и стандартных функций. Но, надо признать, браузер должен удовлетворять потребности как новичков, так и компьютерных маньяков.

