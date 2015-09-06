Movienizer 8.1 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Коллекционируете фильмы? Интересуетесь фильмографиями актеров? Movienizer поможет вам в этом! Он автоматически загрузит всю информацию о фильме из Интернета: обложку, описание, год выпуска, список актеров, даже кадры. Если что, при помощи встроенного DVD-плеера их можно добавить в будущем.
Уникальной возможностью программы является интеграция фильмов с актерами. Вы легко сможете скачивать биографии актеров и их фотографии, кликнув по единственной кнопке "Скачать". Если вас интересует дата рождения и рост Скарлетт Йоханссон или Анджелины Джоли, то вы это узнаете. Определение размера груди мы добавим в будущем.
И все это будет храниться на компьютере в локальной базе данных. Даже при отсутствии Интернета вы сможете вспомнить что за фильм или кто там играет. А если ваши друзья забывают вернуть DVD, Movienizer подскажет об этом.
При добавлении фильмов с DVD или файлов определятся их технические параметры: разрешение кадра, аудио-дорожки, субтитры и т.п. Скачать Movienizer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
[+] Added a feature to download existing movie lists from IMDb and Kinopoisk.
[+] Added a confirmation prompt when deleting a movie or a person.
[+] Added a "Save as poster" button in the image search window.
[*] Improved canceling information download when working with several movies.
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Movienizer
История версий
Movienizer 8.1 добавлена: 17-09-2015
Movienizer 8.0
добавлена: 05-04-2015
Movienizer 7.2
добавлена: 17-09-2014
Movienizer 7.1
добавлена: 25-03-2014
Movienizer 7.0
добавлена: 29-12-2013