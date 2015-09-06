Movienizer 8.1 скачать бесплатно для Windows 7

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Movienizer 8.1
Мощный каталогизатор фильмов и актеров, автоматическая загрузка данных из инета.

Общая оценка:

(5) голосов:1
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 49.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 13221

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows Media Center Edition 2005, Win Vista

Размер: 20.85 Мб

Версия от:

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Movienizer 8.1 скриншот

Скриншоты
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Описание

Коллекционируете фильмы? Интересуетесь фильмографиями актеров? Movienizer поможет вам в этом! Он автоматически загрузит всю информацию о фильме из Интернета: обложку, описание, год выпуска, список актеров, даже кадры. Если что, при помощи встроенного DVD-плеера их можно добавить в будущем.
  
  Уникальной возможностью программы является интеграция фильмов с актерами. Вы легко сможете скачивать биографии актеров и их фотографии, кликнув по единственной кнопке "Скачать". Если вас интересует дата рождения и рост Скарлетт Йоханссон или Анджелины Джоли, то вы это узнаете. Определение размера груди мы добавим в будущем.
  
  И все это будет храниться на компьютере в локальной базе данных. Даже при отсутствии Интернета вы сможете вспомнить что за фильм или кто там играет. А если ваши друзья забывают вернуть DVD, Movienizer подскажет об этом.
  
  При добавлении фильмов с DVD или файлов определятся их технические параметры: разрешение кадра, аудио-дорожки, субтитры и т.п. Скачать Movienizer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Movienizer (20.85 Мб)




Changes on the new version:
[+] Added a feature to download existing movie lists from IMDb and Kinopoisk. [+] Added a confirmation prompt when deleting a movie or a person. [+] Added a "Save as poster" button in the image search window. [*] Improved canceling information download when working with several movies.

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Movienizer История версий

Movienizer 8.1 добавлена: 17-09-2015
Movienizer 8.0 добавлена: 05-04-2015
Movienizer 7.2 добавлена: 17-09-2014
Movienizer 7.1 добавлена: 25-03-2014
Movienizer 7.0 добавлена: 29-12-2013




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