Movienizer 8.1 скачать бесплатно для Windows 7

Movienizer История версий

Коллекционируете фильмы? Интересуетесь фильмографиями актеров? Movienizer поможет вам в этом! Он автоматически загрузит всю информацию о фильме из Интернета: обложку, описание, год выпуска, список актеров, даже кадры. Если что, при помощи встроенного DVD-плеера их можно добавить в будущем.Уникальной возможностью программы является интеграция фильмов с актерами. Вы легко сможете скачивать биографии актеров и их фотографии, кликнув по единственной кнопке "Скачать". Если вас интересует дата рождения и рост Скарлетт Йоханссон или Анджелины Джоли, то вы это узнаете. Определение размера груди мы добавим в будущем.И все это будет храниться на компьютере в локальной базе данных. Даже при отсутствии Интернета вы сможете вспомнить что за фильм или кто там играет. А если ваши друзья забывают вернуть DVD, Movienizer подскажет об этом.При добавлении фильмов с DVD или файлов определятся их технические параметры: разрешение кадра, аудио-дорожки, субтитры и т.п. Скачать Movienizer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.[+] Added a feature to download existing movie lists from IMDb and Kinopoisk. [+] Added a confirmation prompt when deleting a movie or a person. [+] Added a "Save as poster" button in the image search window. [*] Improved canceling information download when working with several movies.Movienizerдобавлена: 05-04-2015Movienizerдобавлена: 17-09-2014Movienizerдобавлена: 25-03-2014Movienizerдобавлена: 29-12-2013