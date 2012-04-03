Happy Birthday 1.1 Build 04.03.2012 скачать бесплатно для Windows 7

Так придумай для себя Новый день календаря

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Комментарии.

Дмитрий, (Happy Birthday 1.1 Build 04.03.2012)

Доброго дня суток...Прошу помочь, у меня проблема возникла когда я перевел компьютер в домен и все сохраненные дни рождения пропали...может где в текстовом файле на диске С сохранение остались?...

03:19:09, 27-10-2015 1. Добавил:, (Happy Birthday 1.1 Build 04.03.2012)Доброго дня суток...Прошу помочь, у меня проблема возникла когда я перевел компьютер в домен и все сохраненные дни рождения пропали...может где в текстовом файле на диске С сохранение остались?...

Владимир, (Happy Birthday 1.1 Build 04.03.2012)

Я пользуюсь Вашей программой около 10 лет и ею очень доволен. Но вот незадача. Был установлен 7-ой виндовс в котором я работал с блокнотом. Какое то время спустя зашел в список своих респондентов и увидел что страниц, как таковых нет, есть нескончаемая лента. Birthdey я использовал не только для запись дней рождения

своих родных и коллег по работе, которых за 51 год не- прерывной работы скопилось око- ло трех десятков. В программу я вводил различные даты, как например: дату посещения поли- клиники, сроки выполнения раз-

личных дел, и работ и т.д. Для каждого вида напоминания выла отведена отдельная страница. Очень удобно старику (мне уже 83 года)пользоваться Вашей разработкой. Попытка скачать другую версию окончилась безус-

пешно. Очень прошу Вас помочь мне. С уважением Владимир Степанович.









года)83

05:48:34, 30-03-2013 2. Добавил:, (Happy Birthday 1.1 Build 04.03.2012)Я пользуюсь Вашей программой около 10 лет и ею очень доволен. Но вот незадача. Был установлен 7-ой виндовс в котором я работал с блокнотом. Какое то время спустя зашел в список своих респондентов и увидел что страниц, как таковых нет, есть нескончаемая лента. Birthdey я использовал не только для запись дней рождениясвоих родных и коллег по работе, которых за 51 год не- прерывной работы скопилось око- ло трех десятков. В программу я вводил различные даты, как например: дату посещения поли- клиники, сроки выполнения раз-личных дел, и работ и т.д. Для каждого вида напоминания выла отведена отдельная страница. Очень удобно старику (мне уже 83 года)пользоваться Вашей разработкой. Попытка скачать другую версию окончилась безус-пешно. Очень прошу Вас помочь мне. С уважением Владимир Степанович.года)83

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Happy Birthday История версий

Happy Birthday 1.1 Build 04.03.2012 добавлена: 03-04-2012

Согласитесь, в наше время ритм жизни набирает просто ужасающие обороты. Иногда даже приходиться чем-то жертвовать, чтобы следовать его веяниям. Как часто мы забываем то что, в общем, то может и не слишком важно, но в целом составляет общую картину всех наших взаимоотношений с обществом, с друзьями, родными и коллегами. Внимание - вот основа всего! Не стоит забывать об этом. Вы помните Дни Рождения ваших родственников? Или друзей? А любимого человека, когда следует поздравить не забыли?! Конечно же, такие даты впечатаны в память у большинства из нас, и забыть их просто невозможно, но все-таки лучше держать такую информацию прямо под носом и желательно в электронном варианте с соответствующим оповещением.Итак, Happy Birthday. Нет, в данном случае это не поздравление, а всего-навсего название программы, которое недвусмысленно говорит о ее предназначении. Для тех, кто не догадался, имеет смысл объяснить всю суть. Утилита создана специально для того чтобы вы могли без труда запомнить все необходимые для вас числа и памятные даты, будь то дни рождения, юбилеи, вечеринки, деловые встречи и пр. Пользоваться ей предельно просто: вбивайте необходимую дату, устанавливайте нужное время (для того чтобы программа смогла вас оповестить о приближающемся событии) и в общем то все. Как говориться - “предупрежден, значит, вооружен”(!). Остается только бежать в магазин за подарками и отсчитывать дни в календаре. Утилита поставляется совершенно бесплатно, обладает дружелюбным русскоязычным интерфейсом и, несомненно, несет неоценимую пользу ее обладателю и может быть чуточку радости другим. Несите Добро!Happy Birthday- замечательная программа, созданная для того чтобы не забыть о самых важных событиях в Вашей жизни. Скачать Happy Birthday бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.