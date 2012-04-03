Happy Birthday 1.1 Build 04.03.2012 скачать бесплатно для Windows 7

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Happy Birthday 1.1 Build 04.03.2012
Happy Birthday- замечательная программа, созданная для того чтобы не забыть о самых важных событиях в Вашей жизни.

Общая оценка:

(5) голосов:2
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голосов:2

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 2762

ОС: Win2000, Win2003, Win7 x32, WinVista

Размер: 18.37 Мб

Версия от:

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Комментарии (2)

Скачали:: 1,186

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Happy Birthday 1.1 Build 04.03.2012 скриншот

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Так придумай для себя Новый день календаря

Согласитесь, в наше время ритм жизни набирает просто ужасающие обороты. Иногда даже приходиться чем-то жертвовать, чтобы следовать его веяниям. Как часто мы забываем то что, в общем, то может и не слишком важно, но в целом составляет общую картину всех наших взаимоотношений с обществом, с друзьями, родными и коллегами. Внимание - вот основа всего! Не стоит забывать об этом. Вы помните Дни Рождения ваших родственников? Или друзей? А любимого человека, когда следует поздравить не забыли?! Конечно же, такие даты впечатаны в память у большинства из нас, и забыть их просто невозможно, но все-таки лучше держать такую информацию прямо под носом и желательно в электронном варианте с соответствующим оповещением.

Итак, Happy Birthday. Нет, в данном случае это не поздравление, а всего-навсего название программы, которое недвусмысленно говорит о ее предназначении. Для тех, кто не догадался, имеет смысл объяснить всю суть. Утилита создана специально для того чтобы вы могли без труда запомнить все необходимые для вас числа и памятные даты, будь то дни рождения, юбилеи, вечеринки, деловые встречи и пр. Пользоваться ей предельно просто: вбивайте необходимую дату, устанавливайте нужное время (для того чтобы программа смогла вас оповестить о приближающемся событии) и в общем то все. Как говориться - “предупрежден, значит, вооружен”(!). Остается только бежать в магазин за подарками и отсчитывать дни в календаре. Утилита поставляется совершенно бесплатно, обладает дружелюбным русскоязычным интерфейсом и, несомненно, несет неоценимую пользу ее обладателю и может быть чуточку радости другим. Несите Добро!
Обзор версии 1.1 Build 04.03.2012 от: 03-04-2012 Copyright © NewestSoft.com
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

Happy Birthday- замечательная программа, созданная для того чтобы не забыть о самых важных событиях в Вашей жизни. Скачать Happy Birthday бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Happy Birthday (18.37 Мб)


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Комментарии.


1. Добавил: Дмитрий, (Happy Birthday 1.1 Build 04.03.2012)
Доброго дня суток...Прошу помочь, у меня проблема возникла когда я перевел компьютер в домен и все сохраненные дни рождения пропали...может где в текстовом файле на диске С сохранение остались?...
03:19:09, 27-10-2015

2. Добавил: Владимир, (Happy Birthday 1.1 Build 04.03.2012)
Я пользуюсь Вашей программой около 10 лет и ею очень доволен. Но вот незадача. Был установлен 7-ой виндовс в котором я работал с блокнотом. Какое то время спустя зашел в список своих респондентов и увидел что страниц, как таковых нет, есть нескончаемая лента. Birthdey я использовал не только для запись дней рождения
своих родных и коллег по работе, которых за 51 год не- прерывной работы скопилось око- ло трех десятков. В программу я вводил различные даты, как например: дату посещения поли- клиники, сроки выполнения раз-
личных дел, и работ и т.д. Для каждого вида напоминания выла отведена отдельная страница. Очень удобно старику (мне уже 83 года)пользоваться Вашей разработкой. Попытка скачать другую версию окончилась безус-
пешно. Очень прошу Вас помочь мне. С уважением Владимир Степанович.




года)83
05:48:34, 30-03-2013

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Happy Birthday История версий

Happy Birthday 1.1 Build 04.03.2012 добавлена: 03-04-2012




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Оценка редактора
Параметры
  • Currently 4/5.
Интерфейс
  • Currently 4/5.
Стабильность
  • Currently 4/5.
Практичность
  • Currently 4/5.
4 / 5
Очень хорошо

Время загрузки
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