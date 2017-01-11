Face Beauty Rank 7.2 скачать бесплатно для Windows 7

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Face Beauty Rank 7.2
Оцените красоту лица и узнайте свой Индекс Красоты.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 8911

ОС: Win2000, WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Windows 10, WinServer, WinOther, Win Vista

Размер: 2.91 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 2,724

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Описание

Удивительная программа для оценки красоты Face Beauty Rank - это инструмент, появившийся в результате применения научных алгоритмов с тысячелетней историей. Теперь стало возможным измерить то, что всегда считалось неуловимым, что воспевалось поэтами и рождалось на холстах художников: красоту женского лица.
  
  Конечно, красота субъективна, многогранна, самобытна… Не может быть каких-либо даже очень сложных компьютерных программ, способных оценить красоту в полной форме. Но мы постарались подобрать наиболее подходящие алгоритмы для её оценки, с действительно богатой историей и применением в самых различных областях: скульптура, архитектура, математика, фотография…
  
  Если Вы ищите нечто интересное, забавное, но в тоже время и достойное серьёзного внимания, если Вы хотите оценить красоту и узнать индекс красоты лица – Face Beauty Rank создана для Вас.
  
  Желаете, “померить” красоту новой звезды, или старого доброго друга? Сравнить свою собственную оценку красоты с оценкой, которую “посчитал” компьютер? Удивить друзей? Вам потребуется лишь фотография.
  
  Оцените красоту лица в новой, в необычной форме с помощью Face Beauty Rank! Скачать Face Beauty Rank бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Face Beauty Rank (2.91 Мб)




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Face Beauty Rank История версий

Face Beauty Rank 7.2 добавлена: 13-01-2017
Face Beauty Rank 7.1 добавлена: 08-12-2016
Face Beauty Rank 7.0 добавлена: 10-11-2016
Face Beauty Rank 6.9 добавлена: 26-10-2016
Face Beauty Rank 6.8 добавлена: 14-09-2016




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