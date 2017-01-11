Face Beauty Rank 7.2 скачать бесплатно для Windows 7

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Face Beauty Rank История версий

Face Beauty Rank 7.2 добавлена: 13-01-2017

Удивительная программа для оценки красоты Face Beauty Rank - это инструмент, появившийся в результате применения научных алгоритмов с тысячелетней историей. Теперь стало возможным измерить то, что всегда считалось неуловимым, что воспевалось поэтами и рождалось на холстах художников: красоту женского лица.Конечно, красота субъективна, многогранна, самобытна… Не может быть каких-либо даже очень сложных компьютерных программ, способных оценить красоту в полной форме. Но мы постарались подобрать наиболее подходящие алгоритмы для её оценки, с действительно богатой историей и применением в самых различных областях: скульптура, архитектура, математика, фотография…Если Вы ищите нечто интересное, забавное, но в тоже время и достойное серьёзного внимания, если Вы хотите оценить красоту и узнать индекс красоты лица – Face Beauty Rank создана для Вас.Желаете, “померить” красоту новой звезды, или старого доброго друга? Сравнить свою собственную оценку красоты с оценкой, которую “посчитал” компьютер? Удивить друзей? Вам потребуется лишь фотография.Оцените красоту лица в новой, в необычной форме с помощью Face Beauty Rank! Скачать Face Beauty Rank бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.+ Freeware version now!Face Beauty Rankдобавлена: 08-12-2016Face Beauty Rankдобавлена: 10-11-2016Face Beauty Rankдобавлена: 26-10-2016Face Beauty Rankдобавлена: 14-09-2016