jMoney 2.1 скачать бесплатно для Windows 7

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jMoney История версий

jMoney 2.1 добавлена: 27-01-2014

Главное предназначение jMoney – это ведение личной бухгалтерии. jMoney легко сможет автоматизировать учет ваших расходов и доходов. Программ оснащена простым интерфейсом и не требует каких-либо знаний из сферы бухгалтерского учета.Программа существенно упрощает ведение семейного бюджета. Многим пользователям достаточно пары минут в день для записи своих доходов и расходов. Этого времени вполне достаточно, чтобы контролировать бюджет семьи. С программой вы постоянно будете в теме своих финансовых возможностей. Программа покажет на что именно тратятся ваши финансы, какие источники доходов вы имеете, на чем можно экономить.С jMoney вы сможете распоряжаться домашними финансами более эффективно . Если вы ведете семейный бюджет, т.е. в программу добавлено много пользователей, то финансовые отчеты можно строить как по некоторым пользователям одновременно, так и по каждому в отдельности. Домашняя бухгалтерия покажет расходы каждого члена семьи или всех сразу. система напоминаний не даст пропустить важные выплаты, вовремя напомнит о необходимости выплат по кредитам. Все главные элементы jMoney снабжены справочной кнопкой, нажав на которую можно попасть в соответствующий раздел справки.В самой последней версии программы есть 17 разных отчетов, они сгруппированы по категориям: доходы, расходы, пользователи и кредит/долги. Такого числа отчетов вполне хватает, чтобы эффективно контролировать домашний бюджет. Наличие встроенной системы резервного копирования сделает потерю данных невозможной. Все резервные копии хранятся в отдельной папке. В случает непредвиденных обстоятельств всегда можно откатить базу данных. Скачать jMoney бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Добавлен новый отчет "Доход минус расход", исправлена функция автообновления, изменения в процедуре построения отчетов.