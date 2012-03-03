Simple Home Budget 1.9.3.1 скачать бесплатно для Windows 7

Одна из лучших программ по управлению личным бюджетом

За последние годы появилось множество программ по управлению личным бюджетом, но не все они одинаково хороши. Одна из лучших в своем роде – Simple Home Budget. Оригинальностью утилита похвастать не может, но ее легко освоить, и особых недостатков в ней нет.

Интуитивный интерфейс программы характеризует логичная структура. В левом верхнем углу окна находится удобный календарь, а основные функции программы (операции, периодические операции, категории и обзор) находятся на вкладках. Возможность импорта из банков файлов данных в различных форматах располагает к использованию Simple Home Budget. Операции легко добавляются и редактируются вручную, а посредством расписания можно автоматически обрабатывать периодические платежи и отправлять их в список завершенных операций. Программа включает целый ряд редактируемых категорий, что упрощает наблюдение за объектом расходов. На вкладке Обзор находятся графики с информацией о доходах и расходах на текущий период. В целом, Simple Home Budget нечем удивить искушенного финансиста, но благодаря своей стабильности и простоте освоения она придется по нраву среднестатистическим пользователям.

Испытательный срок Simple Home Budget длится 30 дней. Установка и удаление программы не создадут проблем. Программу могут использовать как новоявленные пользователи, так и профессионалы.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

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Simple Home Budget История версий

Simple Home Budget 1.9.3.1 добавлена: 01-03-2012

Простая в использовании домашняя бухгалтерия позволит Вам контролировать свои текущие расходы, не забыть о расходах в ближайшем будущем, спланировать эффективно свой бюджет, и найти те деньги, которых постоянно не хватает. Скачать Simple Home Budget бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Improved reportsSimple Home Budgetдобавлена: 19-02-2011Simple Home Budgetдобавлена: 11-08-2010Simple Home Budgetдобавлена: 29-06-2010Simple Home Budgetдобавлена: 29-03-2010