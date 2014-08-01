Falco Announce Maker 5.4 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Особенности:

1.Загрузка из форматов: BMP, GIF, PNG, JPG.

2. Сохранение в форматах: JPG, GIF, PNG, BMP.

3. Создание текста в цвете, с разной толщиной, стилем, подчеркнутого, выбор шрифта.

4. Создание фигур: окружностей в цвете, прямоугольников, линий, заполнение цветом.

5. Вставка изображений.

6. Сохранить изображения в разных форматах.

7. Для размещения текста или картинки на шаблоне нажмите "F2".

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Falco Announce Maker История версий

Falco Announce Maker 5.4 добавлена: 01-08-2014

Скачать Falco Announce Maker бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.- New Version.Falco Announce Makerдобавлена: 15-02-2014Falco Announce Makerдобавлена: 21-12-2013Falco Announce Makerдобавлена: 23-11-2013Falco Announce Makerдобавлена: 11-11-2013