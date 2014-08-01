Falco Announce Maker 5.4 скачать бесплатно для Windows 7

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Falco Announce Maker 5.4
Falco Announce Maker (Создатель объявлений) поддерживает создание аннонсов (изображений) для дальнейшей отправки по электронной почте.

Общая оценка:

(5) голосов:1
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 14.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 3511

ОС: WinXP, Windows2000, Windows2003, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Win 3.1x, Win Vista

Размер: 4.74 Мб

Версия от:

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Скачали::

Полная информация>>

Скриншоты
Нет скриншотов

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Описание

Особенности:

1.Загрузка из форматов: BMP, GIF, PNG, JPG.
2. Сохранение в форматах: JPG, GIF, PNG, BMP.
3. Создание текста в цвете, с разной толщиной, стилем, подчеркнутого, выбор шрифта.
4. Создание фигур: окружностей в цвете, прямоугольников, линий, заполнение цветом.
5. Вставка изображений.
6. Сохранить изображения в разных форматах.
7. Для размещения текста или картинки на шаблоне нажмите "F2".

Скачать Falco Announce Maker бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Falco Announce Maker (4.74 Мб)




Changes on the new version:
- New Version.

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Falco Announce Maker История версий

Falco Announce Maker 5.4 добавлена: 01-08-2014
Falco Announce Maker 4.8 добавлена: 15-02-2014
Falco Announce Maker 4.6 добавлена: 21-12-2013
Falco Announce Maker 4.5 добавлена: 23-11-2013
Falco Announce Maker 4.4 добавлена: 11-11-2013




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