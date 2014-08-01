Falco Announce Maker 5.4 скачать бесплатно для Windows 7

Разработчик: Falco Software Company
Лицензия: Shareware
Цена: 14.95 USD (Купить сейчас)
Просмотров: 3511
ОС: WinXP, Windows2000, Windows2003, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Win 3.1x, Win Vista
Размер: 4.74 Мб
Версия от: 01-08-2014
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Полная информация>>
Особенности:
1.Загрузка из форматов: BMP, GIF, PNG, JPG. 2. Сохранение в форматах: JPG, GIF, PNG, BMP. 3. Создание текста в цвете, с разной толщиной, стилем, подчеркнутого, выбор шрифта. 4. Создание фигур: окружностей в цвете, прямоугольников, линий, заполнение цветом.5. Вставка изображений.6. Сохранить изображения в разных форматах. 7. Для размещения текста или картинки на шаблоне нажмите "F2".
Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Falco Announce Maker первым.
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