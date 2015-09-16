Домашняя бухгалтерия 5.4.0.91 скачать бесплатно для Windows 7

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Домашняя бухгалтерия 5.4.0.91
"Домашняя бухгалтерия" предназначена для ведения учета личных финансов.

Общая оценка:

(4.7) голосов:3
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 15 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 22883

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Win Vista

Размер: 7.32 Мб

Версия от:

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Скачали:: 4,508

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Описание

"Домашняя бухгалтерия" предназначена для ведения учета домашних финансов и является комплексным решением для учета финансов, как на персональном, так и на карманном компьютере, со встроенной системой синхронизации данных между компьютерами. С ее помощью Вы можете вести учет не только личных финансов, но и финансов всей своей семьи или использовать ее для ведения бухгалтерии вашей компании. Программа проста в использовании и не требует от пользователя знаний бухгалтерского учета. Несмотря на свою простоту в использовании, "Домашняя бухгалтерия" это мощный, функциональный и гибкий инструмент для учета финансов. В программе имеются такие возможности как учет расходов, доходов, денег отданных и взятых в долг, контроль возврата долгов, планирование расходов и доходов, учет средств на неограниченном количестве счетов.

 В "Домашней бухгалтерии" имеется возможность вести записи в нескольких валютах, с возможностью получать курсы валют из Интернета. Система отчетов имеет гибкую настройку, что позволяет строить множество разнообразных отчетов. Все отчеты можно отобразить в виде диаграмм. Любую информацию из "Домашней бухгалтерии" можно распечатать на принтере или экспортировать в файлы различных форматов. Если программой будут пользоваться несколько человек, то записи можно вести независимо друг от друга, входя в программу под разными именами. Для обеспечения конфиденциальности вводимой информации, любое имя можно защитить паролем. Так же в программе существует менеджер загрузки, который автоматически загрузит "Домашнюю бухгалтерию" по установленному Вами расписанию. Интерфейс программы русский и интуитивно понятный. Кроме всех перечисленных выше возможностей, в программе имеются еще такие функции как система настройки пользовательского интерфейса, поиск по базе данных, функция синхронизации данных между несколькими компьютерами, система фильтров, резервное копирование базы данных, обновление через Интернет, подробная справка к программе, советы и многие другие функции.

Скачать Домашняя бухгалтерия бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Домашняя бухгалтерия (7.32 Мб)




Changes on the new version:
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Домашняя бухгалтерия История версий

Домашняя бухгалтерия 5.4.0.91 добавлена: 18-09-2015
Домашняя бухгалтерия 5.3.0.89 добавлена: 11-11-2014
Домашняя бухгалтерия 5.3.0.88 добавлена: 08-08-2014
Домашняя бухгалтерия 5.3.0.87 добавлена: 24-06-2014
Домашняя бухгалтерия 5.3.0.86 добавлена: 11-05-2014




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