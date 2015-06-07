AceMoney Lite 4.36.1 скачать бесплатно для Windows 7

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AceMoney Lite История версий

AceMoney Lite 4.36.1 добавлена: 07-06-2015

AceMoney помогает просто и эффективно управлять расходом личных денежных средств. Мы разрабатывали AceMoney для тех, кто не имеет ни малейшего понятия о бухгалтерии. Несмотря на свою простоту, AceMoney обладает всеми качествами больших финансовых пакетов:* Управление несколькими счетами различных типов: наличка, сберегательные счета, кредитные карты, долги, кредиты. Пользователь может сам задать новые типы счетов. Например, многие родители создают счета типа Карманные расходы для детей и приучают их контролировать свои расходы с помощью AceMoney.* Планируйте семейный бюджет: Вы можете задать комфортный для себя бюджет и следить за его выполнением с помощью более 100 предопределенных статей расхода.* Считайте деньги в любой валюте: Ваши расходы и доходы учитываются в нескольких валютах. Программа поддерживает более 150 валют и автоматически скачивает их курсы обмена из Интернета.* Куда уходят деньги? Наконец то Вы узнаете куда уходят деньги. AceMoney генерирует любые отчеты по корреспондентам и категориям и легко отвечает на вопросы типа Сколько денег ушло на еду в прошлом месяце.* Получайте информацию о своих счетах через Интернет: Если Ваш банк имеет онлайн-доступ, то AceMoney сможет скачать информацию о счете. Программа поддерживает ведущие финансовые форматы QIF и OFX для работы с европейскими и американскими банками.* Экспорт данных и отчетов: Для применения программы в малом бизнесе, Вы сможете оценить функцию экспорта отчетов в HTML для пересылки Вашим партнерам или в Excel для дальнешего анализа.* Планируйте будущие доходы и расходы: Программа будет следить за повторяющимися расходами и доходами (оплата за квартиру, коммунальные платежи, зарплата).* Доверяй, но проверяй: Каждый файл данных может быть защищен паролем, резервное копирование по расписанию и масса других возможностей без знаний бухучета! Для новичков в программу встроен учебник на русском языке. Скачать AceMoney Lite бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.New releaseAceMoney Liteдобавлена: 01-05-2015AceMoney Liteдобавлена: 14-02-2014AceMoney Liteдобавлена: 03-10-2013AceMoney Liteдобавлена: 23-08-2013