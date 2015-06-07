AceMoney Lite 4.36.1 скачать бесплатно для Windows 7

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AceMoney Lite 4.36.1 обновлено
AceMoney Lite - личный бесплатный финансовый помощник

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: USD (Купить сейчас)

Просмотров: 13169

ОС: WinXP, Win7, Win7 x32, Win7 x64, Win8, Win8 x32, Win8 x64, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Win Vista

Размер: 6.3 Мб

Версия от:

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Скачали:: 3,675

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Описание

AceMoney помогает просто и эффективно управлять расходом личных денежных средств. Мы разрабатывали AceMoney для тех, кто не имеет ни малейшего понятия о бухгалтерии. Несмотря на свою простоту, AceMoney обладает всеми качествами больших финансовых пакетов:
  * Управление несколькими счетами различных типов: наличка, сберегательные счета, кредитные карты, долги, кредиты. Пользователь может сам задать новые типы счетов. Например, многие родители создают счета типа Карманные расходы для детей и приучают их контролировать свои расходы с помощью AceMoney.
  * Планируйте семейный бюджет: Вы можете задать комфортный для себя бюджет и следить за его выполнением с помощью более 100 предопределенных статей расхода.
  * Считайте деньги в любой валюте: Ваши расходы и доходы учитываются в нескольких валютах. Программа поддерживает более 150 валют и автоматически скачивает их курсы обмена из Интернета.
  * Куда уходят деньги? Наконец то Вы узнаете куда уходят деньги. AceMoney генерирует любые отчеты по корреспондентам и категориям и легко отвечает на вопросы типа Сколько денег ушло на еду в прошлом месяце.
  * Получайте информацию о своих счетах через Интернет: Если Ваш банк имеет онлайн-доступ, то AceMoney сможет скачать информацию о счете. Программа поддерживает ведущие финансовые форматы QIF и OFX для работы с европейскими и американскими банками.
  * Экспорт данных и отчетов: Для применения программы в малом бизнесе, Вы сможете оценить функцию экспорта отчетов в HTML для пересылки Вашим партнерам или в Excel для дальнешего анализа.
  * Планируйте будущие доходы и расходы: Программа будет следить за повторяющимися расходами и доходами (оплата за квартиру, коммунальные платежи, зарплата).
  * Доверяй, но проверяй: Каждый файл данных может быть защищен паролем, резервное копирование по расписанию и масса других возможностей без знаний бухучета! Для новичков в программу встроен учебник на русском языке. Скачать AceMoney Lite бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать AceMoney Lite (6.3 Мб)




Changes on the new version:
New release

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AceMoney Lite История версий

AceMoney Lite 4.36.1 добавлена: 07-06-2015
AceMoney Lite 4.36 добавлена: 01-05-2015
AceMoney Lite 4.35.2 добавлена: 14-02-2014
AceMoney Lite 4.35.1 добавлена: 03-10-2013
AceMoney Lite 4.35 добавлена: 23-08-2013




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