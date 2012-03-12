User Time Control Center 5.0.3.9 скачать бесплатно для Windows 7

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User Time Control Center 5.0.3.9
User Time Control Center – программа даст вам возможность контролировать время проведенное за компьютером

Общая оценка:

(2.5) голосов:2
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 15 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 7438

ОС: Win2000, Win2003, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinVista, WinXP

Размер: 4.43 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,911

Полная информация>>

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User Time Control Center 5.0.3.9 скриншот

Скриншоты
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Описание

User Time Control Center – программа даст вам возможность контролировать время проведенное за компьютером: определить временные диапазоны и длительность разрешенной работы для любого дня недели. Так же можно назначить ограничения на более продолжительный срок между двумя датами, до назначенной даты, или после назначенной даты. Дополнительные опции позволяют вам запретить инсталляцию новых приложений, изменение системного времени, запуск менеджера утилит и т.д. Скачать User Time Control Center бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать User Time Control Center (4.43 Мб)




Changes on the new version:
new features and functions

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User Time Control Center История версий

User Time Control Center 5.0.3.9 добавлена: 29-03-2012
User Time Control Center 4.9.2.5 добавлена: 05-11-2009




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