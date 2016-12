Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии.

Анатолий, (TrueTTY 2.90)

Сегодня скачал хотел сравнить с UR5EQF Набил макросы стоило закрыть программу по необходимости заново включил макросов нет всё обнулилось.Автор не даёт в полной мере хотя-бы день другой в тестовом режиме опробовать.

15:58:29, 16-02-2013 1. Добавил:, (TrueTTY 2.90)Сегодня скачал хотел сравнить с UR5EQF Набил макросы стоило закрыть программу по необходимости заново включил макросов нет всё обнулилось.Автор не даёт в полной мере хотя-бы день другой в тестовом режиме опробовать.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





TrueTTY История версий

TrueTTY 2.95 добавлена: 10-09-2014

Программа для работы цифровыми видами радиосвязи при помощи звуковой карты. Поддерживаются протоколы RTTY, ASCII, PSK31, BPSK63, QPSK63, BPSK125, AMTOR-FEC (SITOR-B, NAVTEX), MFSK16, MFSK8. КВ- и УКВ-пакет (AX25) поддерживается в режиме эмуляции KISS-TNC. Возможен также прием SELFEC SITOR, AMTOR-ARQ (SITOR-A) и DTMF-посылок. Не требуется дополнительного оборудования - нужен только трансивер и компьютер со звуковой картой. При желании можно дополнительно использовать простой интерфейс для переключения трансивера на передачу. Умеет взаимодействовать с аппаратными журналами AALog и SwissLog. Скачать TrueTTY бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.The "Narrow" option was added into "Filters" menu in RTTY and ASCII modes. Narrow filters can be useful to eliminate interference from strong near frequency stations.TrueTTYдобавлена: 25-12-2012TrueTTYдобавлена: 16-12-2010TrueTTYдобавлена: 11-08-2009