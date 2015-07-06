Polyglot 3000 3.79 скачать бесплатно для Windows 7

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Polyglot 3000 3.79
Автоматический Определитель Языка с поддержкой Уникода (более 400 языков)

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: USD (Купить сейчас)

Просмотров: 17054

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win95, Win Vista

Размер: 2.65 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 4,186

Полная информация>>

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Polyglot 3000 3.79 скриншот

Скриншоты
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Описание

Полиглот 3000 - это автоматический определитель языка, который предназначен для быстрого и корректного определения того на каком языке написан введённый Вами текст. Программа определяет более 400 языков. Полностью поддерживается Уникод.
  
  Возможности Полиглота 3000:
  Распознаёт более 400 языков.
  Полностью поддерживает Уникод.
  Имеет красивый пользовательский интерфейс.
  Полноцветные пиктограммы в меню.
  Быстрое и точное определение языка.
  Возможность определения языка среди наиболее популярных.
  Многоязычный интерфейс (английский и русский). Скачать Polyglot 3000 бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Polyglot 3000 (2.65 Мб)




Changes on the new version:
- New languages have been added. - Minor changes.

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Polyglot 3000 История версий

Polyglot 3000 3.79 добавлена: 06-07-2015
Polyglot 3000 3.78 добавлена: 12-02-2015
Polyglot 3000 3.77 добавлена: 15-05-2014
Polyglot 3000 3.76 добавлена: 14-02-2014
Polyglot 3000 3.75 добавлена: 21-11-2013




Похожие теги:

    automatic          language          identifier          guesser          recognizer      

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