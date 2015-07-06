Polyglot 3000 3.79 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Полиглот 3000 - это автоматический определитель языка, который предназначен для быстрого и корректного определения того на каком языке написан введённый Вами текст. Программа определяет более 400 языков. Полностью поддерживается Уникод.
Возможности Полиглота 3000:
Распознаёт более 400 языков.
Полностью поддерживает Уникод.
Имеет красивый пользовательский интерфейс.
Полноцветные пиктограммы в меню.
Быстрое и точное определение языка.
Возможность определения языка среди наиболее популярных.
Многоязычный интерфейс (английский и русский). Скачать Polyglot 3000 бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
- New languages have been added.
- Minor changes.
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Polyglot 3000
История версий
Polyglot 3000 3.79 добавлена: 06-07-2015
Polyglot 3000 3.78
добавлена: 12-02-2015
Polyglot 3000 3.77
добавлена: 15-05-2014
Polyglot 3000 3.76
добавлена: 14-02-2014
Polyglot 3000 3.75
добавлена: 21-11-2013