Polyglot 3000 3.79 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Polyglot 3000 первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Polyglot 3000 История версий

Polyglot 3000 3.79 добавлена: 06-07-2015

Полиглот 3000 - это автоматический определитель языка, который предназначен для быстрого и корректного определения того на каком языке написан введённый Вами текст. Программа определяет более 400 языков. Полностью поддерживается Уникод.Возможности Полиглота 3000:Распознаёт более 400 языков.Полностью поддерживает Уникод.Имеет красивый пользовательский интерфейс.Полноцветные пиктограммы в меню.Быстрое и точное определение языка.Возможность определения языка среди наиболее популярных.Многоязычный интерфейс (английский и русский). Скачать Polyglot 3000 бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.- New languages have been added. - Minor changes.Polyglot 3000добавлена: 12-02-2015Polyglot 3000добавлена: 15-05-2014Polyglot 3000добавлена: 14-02-2014Polyglot 3000добавлена: 21-11-2013