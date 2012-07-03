Child Control 2012 12.438.0.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Child Control 2012 12.438.0.0
Child Control - отвадит ребенка от компьютера, помогая родителям

Общая оценка:

(5) голосов:3
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голосов:3

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 29.90 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2061

ОС: Win2000, Win2003, Win95, Win98, WinME, WinVista, WinXP

Размер: 19.46 Мб

Версия от:

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Скачали:: 819

Полная информация>>

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Child Control 2012 12.438.0.0 скриншот

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Описание

Child Control – это замечательная программа, предназначенная для родителей, чьи дети постоянно сидят за компьютером. Как же эта программа заставит дитя не подходить к компьютеру? Все просто, приложению можно установить временное ограничение работы компьютера, защитить систему паролем, установить фильтры для открываемых интернет-страниц. Самое прекрасное, что произвести все настройки можно легко и быстро.

Основные возможности Child Control:
• создание учетной записи для каждого пользователя;
• выключение компьютера и интернет-соединения в определенное пользователем время или по таймеру;
• выставление времени работы соединения интернет;
• установка временного интервала работы различных программ;
• фильтрация открываемых интернет-страниц;
• блокировка основных функций операционной системы;
• незаметная работы программы;
• уведомления о работе компьютера по электронной почте;
• учет праздников, в которые можно увеличить часы нахождения дитя за компьютером;
• предоставление отчетов;
• поддержка рабочих групп и т.д.

Отзывы пользователей программы потрясающие. Все работает на самом деле, но больше постов от т.н. детей, для которых устанавливалась программа. Они жалуются, что через свою учетную запись программу удалить не могут, можно было бы попробовать через запись Администратора, но там пароль. Маются родимые, а попытки удаление программы приводили к краху системы ). Однозначно удалять программу должен тот, кто ее устанавливал! Скачать Child Control бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Child Control (19.46 Мб)




Changes on the new version:
supports Vista, improved security, various program and webfilter options

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Child Control История версий

Child Control 2012 12.438.0.0 добавлена: 03-07-2012
Child Control 2012 12.420 добавлена: 15-05-2012




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