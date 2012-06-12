Calendarscope 5.6.0.3 скачать бесплатно для Windows 7

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Calendarscope 5.6.0.3
Утилита обеспечивает планирование пользовательских событий в собственных категориях, настройку параметров печати и выбор актуальных праздников.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 29.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 3921

ОС: Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinOther, WinServer, WinXP, Other, Win Vista

Размер: 3.49 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,219

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Calendarscope 5.6.0.3 скриншот

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Описание

Единственная потеря времени при работе с Calendarscope происходит, разве что, при настройке самого приложения. Утилита обеспечивает планирование пользовательских событий в собственных категориях, настройку параметров печати и выбор актуальных праздников. Интерфейс сворачивается в системный трей. Календарь, выводимый на печать, имеет несколько разновидностей: ежедневный, многодневный, понедельный, месячный, годовой, табличный, детализированный и записной.
  
   Список задач распечатывается в виде суммарной таблицы или текста, с отображением всех указанных подробностей. Calendarscope поддерживает стандарт iCalendar и синхронизацию с устройствами Palm и PocketPC. Для импорта нескольких файлов необходимо разделить их запятой или клавишей Tab. Это правило действует и для архива праздничных дней. В программе предусмотрены схемы праздников для 34 стран, включая еврейские и христианские праздники. Для редактирования любых параметров события или календарной записи, включая звуки, повторность, дату и время, необходимо дважды кликнуть по ней. Несмотря на скучный интерфейс систематизация задач и расписания проходит на высшем уровне. До полноценного ежедневника не хватает только списка контактов. Calendarscope пригодится не только профессиональным пользователям, но и дилетантам. Скачать Calendarscope бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Calendarscope (3.49 Мб)




Changes on the new version:
Added automatic backups, Added FTP and SFTP support, Improved HTML support, Fixed bugs

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Calendarscope История версий

Calendarscope 5.6.0.3 добавлена: 22-06-2012
Calendarscope 5.6.0.2 добавлена: 06-06-2012
Calendarscope 5.6 добавлена: 21-05-2012
Calendarscope 5.5.0.8 добавлена: 12-04-2012
Calendarscope 5.5.0.7 добавлена: 28-03-2012




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