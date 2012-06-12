Calendarscope 5.6.0.3 скачать бесплатно для Windows 7

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Calendarscope История версий

Calendarscope 5.6.0.3 добавлена: 22-06-2012

Единственная потеря времени при работе с Calendarscope происходит, разве что, при настройке самого приложения. Утилита обеспечивает планирование пользовательских событий в собственных категориях, настройку параметров печати и выбор актуальных праздников. Интерфейс сворачивается в системный трей. Календарь, выводимый на печать, имеет несколько разновидностей: ежедневный, многодневный, понедельный, месячный, годовой, табличный, детализированный и записной.Список задач распечатывается в виде суммарной таблицы или текста, с отображением всех указанных подробностей. Calendarscope поддерживает стандарт iCalendar и синхронизацию с устройствами Palm и PocketPC. Для импорта нескольких файлов необходимо разделить их запятой или клавишей Tab. Это правило действует и для архива праздничных дней. В программе предусмотрены схемы праздников для 34 стран, включая еврейские и христианские праздники. Для редактирования любых параметров события или календарной записи, включая звуки, повторность, дату и время, необходимо дважды кликнуть по ней. Несмотря на скучный интерфейс систематизация задач и расписания проходит на высшем уровне. До полноценного ежедневника не хватает только списка контактов. Calendarscope пригодится не только профессиональным пользователям, но и дилетантам. Скачать Calendarscope бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Added automatic backups, Added FTP and SFTP support, Improved HTML support, Fixed bugsCalendarscopeдобавлена: 06-06-2012Calendarscopeдобавлена: 21-05-2012Calendarscopeдобавлена: 12-04-2012Calendarscopeдобавлена: 28-03-2012