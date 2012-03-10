Automobile Tracker 6.8 скачать бесплатно для Windows 7

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Automobile Tracker 6.8
Программа дает Вам возможность вводить и управлять информацией о Вашем автомобиле, напоминания о техническом обслуживании основываясь на пробеге автомобиля и определенных датах.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 10.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2801

ОС: Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinXP, Other, Win Vista

Размер: 9.16 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 742

Полная информация>>

Скриншоты
Нет скриншотов

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Описание

Automobile Tracker - Программа дает Вам возможность вводить и управлять информацией о Вашем автомобиле, напоминания о техническом обслуживании основываются на пробеге автомобиля и определенных датах.

Automobile Tracker не содержит всей Дополнительной информации, которая находится в Приложении по Техническому Обслуживанию Автомобиля, но, если Вам необходимо иметь информацию о состоянии Вашего автомобиля, тогда данная программа для Вас. Скачать Automobile Tracker бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Automobile Tracker (9.16 Мб)




Changes on the new version:
Maintenance update.

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Automobile Tracker История версий

Automobile Tracker 6.8 добавлена: 09-03-2012
Automobile Tracker 6.0 добавлена: 10-11-2010
Automobile Tracker 5.8 добавлена: 30-05-2009




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