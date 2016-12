A VIP Simple To Do List 2.9.44 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

лично мне не особо понравился

A VIP Simple To Do List История версий

A VIP Simple To Do List 2.9.44 добавлена: 28-07-2015

VIP Simple To Do List - это удобный в использовани персональный органайзер для быстрого планирования и эфективного управления Вашими ежедневными задачами. Програма создана на основе одного из методов управления временем, To Do List, который поможет Вам сделать больше работы за меньше время. Это органайзер, планировщик заданий, блокнот и напоминалка, объединеные в одно мощное приложение. Используйте нашу програму для установки приоритетов и контроля над исполнением заданий, управления домашними делами и событиями.Ключевые функци:o Удобный в работе и понятный интерфейсo Уникальная табличная система для визуализаци вашего списка задачo Расширеные возможности для печати в ясном и удобном стиле.o Уникальная возможность для многоуровневой групировки задачo Гибкая возможность установок для напоминанийo Система приоритетов и статусов задачo Система сортировки и фильтрации задач. Скачать A VIP Simple To Do List бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Added:- TLS (SSL) mode for sending emails- Category and Due Date in the subject of Email Reminder - Application postponed the first carrying out the task to the second week if the start date task is a day before "First Monday"A VIP Simple To Do Listдобавлена: 22-06-2015A VIP Simple To Do Listдобавлена: 21-05-2015A VIP Simple To Do Listдобавлена: 09-04-2015A VIP Simple To Do Listдобавлена: 26-02-2015