Таблица калорийности 3.5.0.1 скачать бесплатно для Windows 7

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Таблица калорийности 3.5.0.1
Таблица калорийности - база данных продуктов, содержит 1200 наименований. Позволяет просматривать калорийность, содержание белков, жиров, углеводов на любое количество продукта, как сырого, так и после термообработки.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 12087

ОС: Win2000, Win2003, Win7 x32, Win7 x64, Win8 x32, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, WinVista, WinXP

Размер: 15.34 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 7,688

Полная информация>>

Скриншоты
Нет скриншотов
Таблица калорийности 3.5.0.1 скриншот

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Описание

Таблица калорийности - база данных продуктов, включающая в себя 1200 наименований. Есть возможность добавить новые продукты, создать свои группы продуктов, перемещать продукты между группами, редактировать существующие группы и продукты, не удаляя скрывать группы и продукты, удалить не нужные группы и продукты, другими словами настроить в соответствии со своими предпочтениями. Скачать Таблица калорийности бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Таблица калорийности (15.34 Мб)


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Таблица калорийности История версий

Таблица калорийности 3.5.0.1 добавлена: 12-01-2012




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