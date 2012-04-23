Таблица калорийности 3.5.0.1 скачать бесплатно для Windows 7

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Таблица калорийности История версий

Таблица калорийности 3.5.0.1 добавлена: 12-01-2012

Таблица калорийности - база данных продуктов, включающая в себя 1200 наименований. Есть возможность добавить новые продукты, создать свои группы продуктов, перемещать продукты между группами, редактировать существующие группы и продукты, не удаляя скрывать группы и продукты, удалить не нужные группы и продукты, другими словами настроить в соответствии со своими предпочтениями. Скачать Таблица калорийности бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.